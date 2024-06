China lleva años vendiendo su mayor cascada a los turistas como un prodigio de la naturaleza. En realidad se alimenta con un tubo

Con su impresionante caída de 314 metros, la cascada Yuntai es uno de los principales atractivos turísticos de la montaña de la que toma el nombre, en la provincia de Henan, China. Llega con darse una vuelta por Instagram, TikTok o X para comprobarlo. Abundan los selfies, fotos y vídeos de su imponente chorro de agua precipitándose desde una altura que supera a la de cualquier rascacielos de España. Ahora, y gracias precisamente a uno de los miles de turistas que acuden cada año a Yuntai para disfrutar del paisaje y sus cataratas, sabemos que ese espectáculo de la naturaleza no es tan natural como creíamos.

Claro está, la revelación ha generado un enorme revuelo.

Un espectáculo fascinante. Las cataratas de Yuntai impresionan. Por su entorno, en una montaña de Henan que goza de la máxima nota que otorgan las autoridades chinas a sus atracciones turísticas; y por sus propias características. Quienes visitan la zona pueden disfrutar de la que se considera la cascada más alta todo el país, un chorro de agua cayendo de forma vertical a lo largo de 314 metros, equivalente más o menos a dos torres como la Picasso de Madrid, una encima de otra. Hay quien afirma que la de Yuntai es la mayor cascada de toda Asia.

...Y un filón turístico. Tan sobrecogedor resulta el espectáculo —y tanto juego da para tomarse selfies o grabar vídeos— que cada año acuden miles de visitantes a contemplarla. ABC News precisa que solo el año pasado visitaron la zona de la montaña Yuntai con mejores vistas algo más de siete millones de visitantes.

Antes de que la pandemia afectase al flujo de turistas, en 2019, el conjunto del Yuntai Geo Park superaba los 11 millones. Al fin y al cabo, además de unos paisajes privilegiados, el entorno cuenta con dos ganchos que le ayudan a ganar visibilidad a nivel mundial: la calificación AAAAA, la más alta que otorgan las autoridades chinas a sus atracciones turísticas; y un reconocimiento de la UNESCO.

Un paisaje único… Y polémico. Desde hace unos días Yuntai es famosa sin embargo por algo más que sus paisajes y chorros de agua. Y todo se lo debe a uno de los millones de turistas que acuden a la zona cada año. Hace poco, durante una excursión, un visitante utilizó su drone para echar un vistazo al nacimiento de la cascada de mayor altura, el punto desde el que afloraba el agua a 314 metros del suelo. Lo que le mostró la pantalla lo dejó de piedra: el líquido manaba de una tubería, un caño situado lejos de los ojos curiosos y encajado entre las rocas.

El hallazgo sorprendió lo suficiente a su autor como para que decidiera compartirlo. El vídeo acabó colgado en Douyin y circulando por Weibo y no tardó en hacerse viral, generando millones de visualización y una cascada —esta muy diferente a la de Yuntai— de comentarios de todo tipo. Desde entonces ha pasado también a TikTok, Instagram o X, donde el diario Shanghai Daily compartió el martes una grabación en la que explica que en realidad hay varios tubos.

Ayudando a la naturaleza. Tanto ha circulado el vídeo y tanto revuelo ha generado el vídeo, del que se han hecho eco medios internacionales, como The Guardian, la BBC o DW, que a las autoridades decidieron investigar lo ocurrido y a los responsables del parque no les ha quedado más remedio que explicarse.

Su argumento es sencillo: si esa tubería está ahí es porque la naturaleza, en ocasiones, necesita una ayuda para no defraudar a los turistas. Para ellos no se trata de un engaño, ni un montaje, ni desde luego de una cascada falsa, sino de "pequeñas mejoras" que aumentan el flujo de agua durante las sequías.

Objetivo: estar siempre hermoso. "Como paisaje estacional no puedo garantizar que esté en mi forma más bella cada vez que vengáis a verme —aclaran desde el parque en un artículo que publica “en nombre” de la cascada—. Hice una pequeña mejora solo durante la estación seca para tener el mejor aspecto posible para encontrarme con mis amigos". En declaraciones a la cadena china CCTV los funcionaros fueron algo más allá y garantizaron que el agua que usan y bombean hacia las cataratas proviene del manantial y no daña el paisaje natural.

"La cascada de Yuntai es una característica del paisaje natural pero, como atracción estacional, para garantizar que los turistas no se vayan decepcionados, las tuberías de agua son sólo una pequeña medida de mejora durante la estación seca", insistía el miércoles el organismo en Weibo. En realidad no sería un caso tan excepcional: hace años se desvió agua de una presa cercana para que la cascada Huangguoshu, muy popular, mantuviese su flujo durante la estación seca.

El debate está servido. Aunque los responsables del parque insisten en que su propósito es no defraudar a los excursionistas que visitan las cataratas durante la época del año con menos lluvias, su explicación no ha servido para calmar las aguas en las redes. Hay quien la comparte plenamente. Y quien no acaba de aceptarla. Unos y otros han dejado clara su postura en Weibo.

"Esto no respeta ni el orden natural ni tampoco a los turistas", se lamenta un usuario de la red social china. Otro, en un tono similar, se preguntaba cómo podrá seguir presumiendo Yuntai de tener la catarata más alta de China después de los vídeos que han circulado a lo largo de los últimos días por las redes.

En el polo opuesto, hay gente también convencida de que la opción de las tuberías sirve para no desilusionar a los visitantes y que lo realmente importante no es el nacimiento de la cascada, sino su caída. "Estás ahí para ver un pavo real haciendo alarde de su cola, no para concentrarte en el trasero", ironiza un usuario.

Imágenes | Visit Henan (X) y Gary Todd (Flickr)

