Los arqueólogos de Colombia llevan años temiendo los saqueos. Ahora se les suma una amenaza mayor: guaqueros influencers

Hace mes y medio el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) lanzó un comunicado para celebrar un hallazgo relevante para los investigadores que estudian la historia del país: 114 piezas arqueológicas, sobre todo cerámicas, descubiertas en el sur de Huila, en la región andina. Hasta ahí nada llamativo. Lo curioso es que esos tesoros no los encontraron antropólogos ni arqueólogos, sino agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Tampoco los extrajeron de un antiguo sepulcro indígena, una necrópolis prehispánica o una cueva inexplorada. No. Las piezas estaban en las casas de dos influencers.

Es el último ejemplo de un problema que inquieta a las autoridades y los arqueólogos colombianas: el auge de los influencers guaqueros.

Pendientes de las redes. El de Huila es solo un ejemplo más de un fenómeno que ha llamado la atención de la prensa colombiana y ha hecho saltar las alarmas entre los defensores del patrimonio arqueológico del país: la guaquería a través de las redes. O dicho de otro modo, la gente que se dedica a saquear yacimientos y a presumir del proceso y los resultados a través de TikTok u otras plataformas.

Preocupa el daño que pueden ocasionar al patrimonio colombiano durante sus excavaciones, rudimentarias y sin la supervisión de arqueólogos y antropólogos profesionales; pero preocupa sobre todo el altavoz que encuentran en las redes, lo que les permite difundir su actividad y llamar la atención de posibles compradores o seguidores dispuestos a señalarles la ubicación de otros yacimientos.

¿Es un fenómeno nuevo? Sí. Y no. La guaquería en sí no es algo nuevo. El saqueo de sepulcros indígenas en busca de tesoros puede remontarse a la época colonial, aunque hay quien apunta que el auge de la guaquería llegaría mucho más tarde, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Durante una época de hecho la búsqueda de tesoros en las guacas (los sepulcros de los antiguos indígenas) se convirtió en una actividad clave para la economía de lugares como Quindió.

Su historia es lo suficientemente extensa como para que su enfoque, legado y repercusión haya variado con el tiempo. Los guaqueros no siempre buscaron su enriquecimiento personal y en cierto modo jugaron un papel clave en la historia de la arqueología. "Si no hubiera existido a principios del siglo XX, no tendríamos a San Agustín ni Teyuna”, reconocía hace poco a El País Alhena Caicedo, del ICANH. "Al principio lo que hacían era encontrar donde estaban los grandes yacimientos. En el XIX fue la que permitió, entre otras cosas, que apareciera la arqueología".

Lo que es nuevo es que los guaqueros echen mano de plataformas como TikTok para mostrar su labor, compartir sus hallazgos y divulgar una actividad sobre cuyo impacto en el patrimonio ya advierten los arqueólogos. El de Huila es un ejemplo claro. Según INCAH, los influencers a los que retiraron las 144 piezas "promovían el saqueo y tráfico ilícito de bienes arqueológicos a través de sus publicaciones". "Se grababan dañando y saqueando los bienes para luego hacerlo público".

¿Es algo común? En un artículo sobre el fenómeno publicado en marzo, El Tiempo habla de "cientos" de vídeos difundidos a lo largo de los últimos años, algunos con millones de reproducciones y que muestran que el problema se ha extendido a regiones como Antioquia, Huila, Caldas o Cundinamarca. No solo eso. El diario asegura que entre 2020 y 2024 el ICANH identificó 13 cuentas (alguna con varios cientos de miles de seguidores) relacionadas con la guaquería.

"Un daño irreparable". Que medios y autoridades presten tanta atención al tema se explica por una razón sencilla: los guaqueros presumen de las cerámicas que encuentran durante sus campañas, pero a menudo al extraerlas alteran una fuente de información valiosa para los expertos. Al fin y al cabo los arqueólogos profesionales obtienen datos tanto de las vasijas en sí como de su entorno.

"El problema con la guaquería y la extracción indebida es que la gente no sabe que realmente el valor de cada pieza no solo está en ella misma, sino sobre todo en el contexto en el cual se encuentra", subraya la directora del ICANH.

"El saqueo de piezas arqueológicas constituye un daño irreparable para la reconstrucción y entendimiento del pasado de los diferentes grupos humanos que ocupaban nuestro territorio", insisten desde el instituto colombiano. "Esta práctica produce pérdidas irreversibles de información única sobre objetos arqueológicos y sus sitios de procedencia". Con cada saqueo, recalcan los expertos, se pone trabas al estudio sobre la sociedad, economía, religión y cultura de los indígenas.

"No se trata de nuestras raíces". En los vídeos puede verse a guaqueros manipulando vasijas de barro, collares o incluso huesos, piezas que pueden perder parte de su valor histórico si se extraen de forma rudimentaria y sin la supervisión de profesionales. "Se están perdiendo datos sobre la historia y los rituales de los pueblos indígenas que habitaron estas tierras. No se trata solo de objetos, sino de conocimiento sobre nuestras raíces", advierte Juan Pablo Ospina, coordinador del Grupo de Arqueología del ICANH en una entrevista en Diario del Huila.

Más allá del impacto que pueda tener para la historia colombiana, el saqueo de patrimonio puede acarrear consecuencias legales, como advierte el ICANH, que recuerda que la Ley 397 de 1997 establece que las piezas con valor arqueológico son "inembargables, imprescriptibles e inalienables". "Su alteración, manipulación indebida, comercialización o exportación no autorizada puede generar afectaciones irreversibles y acarrear sanciones económicas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes", previenen desde el instituto colombiano.

