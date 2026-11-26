Durante décadas, Alemania pudo permitirse mantener un gasto militar relativamente reducido mientras destinaba buena parte de sus recursos a sostener su Estado del bienestar. Esa época, qué duda cabe, parece haber llegado a su fin. El Gobierno alemán se dispone a asumir un endeudamiento extraordinario y su canciller acaba de explicar ante el Parlamento, sin medias tintas, por qué considera que no tiene otra alternativa.

La factura de Ucrania. El debate sobre los Presupuestos de 2027 dejó este miércoles una de las advertencias más contundentes de Friedrich Merz desde que llegó a la Cancillería. Ante las críticas por los 11.600 millones de euros que Alemania prevé destinar a Ucrania el próximo año, el mandatario respondió con una pregunta: “¿Estamos gastando demasiado dinero en apoyar a Ucrania?”.

Su respuesta resume el planteamiento estratégico de Berlín: “Rusia sabe exactamente lo que quiere, y Rusia quiere más que Ucrania”. Para Merz, sostener militarmente a Kiev es también una forma de proteger a los propios alemanes.

Mucho más que Ucrania. El canciller enumeró los escenarios en los que, a su juicio, Moscú está intensificando su actividad hostil: el Báltico, Polonia, el mar Negro, el espacio exterior y la propia Alemania. Berlín ha responsabilizado a Rusia de varios incidentes, entre ellos un presunto intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig/Halle en septiembre.

También ha expresado su preocupación por informes de inteligencia occidentales sobre un posible despliegue ruso de un arma nuclear en el espacio. Moscú niega las acusaciones de sabotaje y asegura que no busca una confrontación militar con la OTAN.

Un problema de 200.000 millones. La traducción económica de las advertencias de Merz es clave. Alemania prevé destinar 139.400 millones de euros a Defensa en 2027, frente a los 108.200 millones de este año, un incremento cercano al 30%. En 2030, el gasto militar anual superará los 200.000 millones, equivalentes al 3,7% del PIB.

Merz aspira a convertir la Bundeswehr en el mayor ejército convencional de Europa, al tiempo que participa en conversaciones con Francia sobre la posible extensión de su paraguas nuclear ante la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense con el continente.

Los alemanes empiezan a hacer cuentas. El problema para Merz es que la sociedad alemana parece compartir su diagnóstico sobre Rusia, pero cada vez menos su receta. Según una encuesta de Forsa difundida por la Fundación Körber, más de ocho de cada diez alemanes consideran que Moscú representa una amenaza, pero únicamente el 46% respalda la ayuda militar a Ucrania, frente al 60% del año anterior.

Con unos Presupuestos que contemplan un nuevo endeudamiento superior a los 210.000 millones de euros y un creciente debate sobre los recortes sociales, el propio canciller ha admitido una realidad incómoda: “Ya no tenemos dinero para todo”.

Ucrania también tiene algo que ofrecer. Otro de los argumentos esgrimidos por Merz resulta especialmente significativo. Alemania se ha convertido en el mayor proveedor europeo de ayuda militar a Ucrania desde la invasión rusa de febrero de 2022, pero el intercambio de conocimientos empieza a funcionar en ambas direcciones.

“Estamos aprendiendo de Ucrania, tecnológicamente para aplicaciones civiles, pero también, por supuesto, en tecnología de defensa”, explicó el canciller. Tras casi cinco años de guerra, la experiencia acumulada por los ucranianos y el desarrollo de su industria militar representan un activo para unas fuerzas armadas europeas que están acelerando su modernización.

Mientras tanto, en Polonia. Las declaraciones de Merz coincidieron con un endurecimiento de las medidas defensivas polacas. La Fiscalía de Lublin confirmó que tres objetos que habían penetrado en el espacio aéreo del país eran misiles de crucero rusos. Varsovia prepara ahora una zona de exclusión aérea de varias decenas de kilómetros dentro de su territorio, paralela a la frontera oriental, para facilitar la identificación e interceptación de objetos hostiles.

Según Bloomberg, Polonia también habría planteado estudiar la posibilidad de interceptar proyectiles rusos sobre territorio ucraniano antes de que alcancen las fronteras de la OTAN, una medida que requeriría el consentimiento de los aliados.

El precio de la seguridad. Desde posiciones ideológicas opuestas, tanto Alternativa para Alemania (AfD) como La Izquierda (Die Linke) reclaman el fin de la ayuda militar a Kiev. Berlín, entretanto, busca garantizar financiación plurianual para Ucrania dentro del próximo presupuesto comunitario de 2028-2034. La estrategia de Merz pasa por convencer a los contribuyentes de que el dinero destinado a Ucrania no debe interpretarse únicamente como el coste de una guerra ajena, sino como una inversión en la seguridad alemana.

En otras palabras, el canciller está intentando trasladar el debate desde cuánto cuesta ayudar a Ucrania hasta cuánto podría costarle a Alemania dejar de hacerlo.

Imagen | Flickr, Ministry of Defense of Ukraine

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