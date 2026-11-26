Una pequeña isla volcánica situada frente a la costa oriental de Corea del Sur se ha convertido en el escenario de un incidente militar sin precedentes. Lo ocurrido el martes ilustra hasta qué punto las tensiones entre Rusia y los aliados de Estados Unidos han trascendido las fronteras de Europa.

Tres minutos de angustia. A las 7:52 de la mañana del 24 de noviembre, los aproximadamente 8.700 habitantes de Ulleungdo, una isla situada a 120 kilómetros de la península coreana, recibieron una orden de las autoridades: debían buscar refugio en instalaciones subterráneas o edificios cercanos.

Las sirenas comenzaron a sonar y las cadenas de televisión interrumpieron su programación para emitir avisos. Un vecino relató cómo una persona mayor le había telefoneado para preguntarle si había estallado una guerra. Tres minutos después, las autoridades levantaron la alerta.

Los F-15 en el aire. Lo que había detrás de aquella movilización era la presencia de alrededor de cinco aeronaves militares rusas en las inmediaciones de la isla. Las fuerzas armadas surcoreanas habían detectado los aviones antes de que penetraran en su zona de identificación de defensa aérea y desplegaron varios cazas, entre ellos los F-15K Slam Eagle.

Las aeronaves rusas acabaron abandonando la zona tras permanecer en ella durante aproximadamente 20 minutos. Según fuentes militares surcoreanas, de no haber intervenido sus cazas, podría haberse producido una violación del espacio aéreo soberano.

A escasos segundos. Según la cadena surcoreana SBS, citada por The War Zone, dos bombarderos y dos cazas rusos llegaron a situarse a unos 500 metros del espacio aéreo soberano surcoreano, una distancia que no ha podido verificarse independientemente. Para entender la magnitud del incidente, un responsable militar surcoreano explicó que estas aeronaves suelen desplazarse a entre 600 y 700 km/h, cerca de 200 metros por segundo.

Moscú, por su parte, anunció que dos bombarderos estratégicos Tu-160 habían completado una misión programada de diez horas sobre aguas internacionales, escoltados por cazas Su-35S y Su-30SM. En las imágenes difundidas por Rusia también aparece un Su-57 de quinta generación, aunque se desconoce si participó en el acercamiento a la isla.

La delgada línea roja. Aquí conviene diferenciar dos conceptos. La KADIZ, la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur, se extiende más allá de su espacio aéreo soberano y tiene como objetivo identificar aeronaves potencialmente peligrosas. Penetrar en ella sin previo aviso no constituye por sí mismo una violación del derecho internacional. Rusia, de hecho, no reconoce dicha zona.

Lo excepcional del martes fue que Seúl consideró inminente una vulneración de su espacio aéreo hasta el punto de activar, por primera vez ante aeronaves rusas, una alerta aérea preventiva para la población civil.

La paciencia de Seúl. El incidente no ha surgido de la nada. Entre 2020 y 2024, Corea del Sur registró alrededor de 60 entradas de aeronaves rusas sin previo aviso en su zona de identificación aérea. En junio de este año fueron cerca de diez aviones rusos y chinos los que penetraron en ella, y en agosto volvieron a movilizarse los cazas surcoreanos.

También existe un precedente mucho más grave: en 2019, una aeronave militar rusa penetró en el espacio aéreo soberano surcoreano y provocó disparos de advertencia. Este martes, el Ministerio de Defensa convocó al agregado militar ruso, Nikolai Marchenko, para trasladarle una protesta formal y exigir medidas que eviten nuevos incidentes.

Tupolev Tu 95

De Ucrania al Pacífico. Como explica The Wall Street Journal, Corea del Sur no es el único aliado estadounidense en Asia que observa con preocupación el incremento de la actividad militar rusa. Japón también tuvo que movilizar sus cazas la semana pasada ante la aproximación de aeronaves rusas, coincidiendo con una inusual visita de bombarderos Tu-95MS a Vietnam.

A ello se suma la creciente cooperación militar de Moscú con Pekín y, especialmente, con Pyongyang, que ha suministrado armamento y soldados a Rusia para su guerra contra Ucrania.

El peligro de normalizar lo extraordinario. Para Rusia, estas patrullas permiten exhibir su capacidad militar en el Pacífico occidental. Para Japón y Corea del Sur, suponen mantener unos elevados niveles de vigilancia y disponibilidad operativa.

El problema es que cuanto más frecuentes sean estos encuentros, mayor será el riesgo de que un error de cálculo termine desencadenando una crisis. Hasta ahora, buena parte de estos incidentes se habían resuelto entre pilotos y controladores militares. El martes, por primera vez ante una aproximación de aeronaves rusas, miles de civiles surcoreanos recibieron la orden de buscar refugio.

Imagen | RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE, Marina Lystseva

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