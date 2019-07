"Ash contra Puigdemont, Rivera o Iniesta": Pokémon Iberia, el 'fangame' hecho con RPG Maker que parodia todos los tópicos de España

Pueblo Paleta es Albacete, el profesor Oak es Félix Rodríguez de la Fuente y la Pokéball es Hacendado Ball. Pokémon Iberia es un 'fangame', un videojuego hecho por y para fans donde todo ocurre en España. La estética, el mecanismo de capturar Pokémon o de enfrentarse a otros líderes de gimnasio es la misma que en el juego original, pero se han añadido toda una serie de modificaciones para adaptarlo a la Península Ibérica, con nuevos diseños, personajes famosos y sobre todo muchos guiños a nuestra cultura.

El juego ha sido creado utilizando RPG Maker XP e inicialmente Pokémon Essentials, esta última una herramienta que permitía crear juegos basados en Pokémon pero que Nintendo decidió cerrar en septiembre del año pasado. Aquello no impidió que su creador, conocido como Eric Lostie, continuase el desarrollo de Pokémon Iberia y lo haya puesto finalmente este mes de julio al alcance de todo el mundo, disponible para jugar en PC de forma gratuita.

Explorando España: qué encontraremos en Pokémon Iberia

Pokémon Iberia está planteado como un mod en clave de humor. Y eso se nota desde un primer momento, ya que constantemente las referencias y la mayoría de diálogos están hechos para divertir al jugador. Es precisamente este hecho lo que ha llevado a que esté considerado como un juego polémico, por su tono satírico, el uso del humor negro y la presencia de personajes que generan opiniones tan dispares como los políticos de toda índole.

Durante el juego iremos recorriendo las principales ciudades de España como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Ibiza. Cada ciudad tiene su propio mapa, creado para albergar los distintos gimnasios Pokémon y donde también encontraremos los edificios más representativos de cada sitio. Pero lo más interesante del juego es precisamente la adaptación de la saga Pokémon a la personalidad de cada sitio y sus tópicos más populares.

Mapa de la ciudad de Barcelona en Pokémon Iberia.

En Cataluña nos encontraremos a los hermanos Gasol, a jugadores del Barça y a políticos independentistas. En Murcia a Pérez Reverte o en Valencia a Camps y Rita Barberá. La mayoría de políticos están presentes e incluso el Pequeño Nicolás es un personajes recurrente.

Pokémon Iberia toca muchísimos temas que han estado de actualidad y los afronta con su particular visión. Pero siempre sin descuidar que estamos ante un 'fangame' de Pokémon. La estética y los elementos clave del juego original se mantienen. Por ejemplo empezamos eligiendo entre tres Pokémon y un profesor nos explicará cómo funciona el mundo. Sin embargo, en vez de ser el profesor Oak será el conocido naturalista y divulgador español. Después, a medida que avanza el juego, deberemos recopilar nuevos Pokémon, enfrentarnos a los líderes de cada gimnasio, conseguir medallas, lanzar pokéball y hacernos con todos.

Además de las ciudades, también aparecerán lugares tan importantes de la geografía española como el aeropuerto de Castellón, que en el juego ha sido conquistado por Pokémons de tipo fantasma y donde encontraremos a personajes como el ufólogo Íker, basado en Iker Jiménez. Y es que de la misma manera que en Pokémon nos encontramos a criaturas del estilo de cada zona, en Iberia pasa igual. En Asturias hay Pokémon oveja y en Canarias hay tipo volcán.

El Aeropuerto de Castellón, donde encontraremos muchos Pokémon tipo fantasma y al ufólogo Íker.

Eric Lostie ha modificado los distintos Pokémon para crear versiones "españolizadas". Encontramos por ejemplo a los Alakazam que están inspirados en personas de etnia gitana, tienen un tono más oscuro de piel y llevan cruces colgando; los Electrode a los que se relaciona con terroristas; los Bysharp, que están inspirados en los tercios españoles o el Ludicolo, que en vez de una piña lleva una paella en la cabeza.

Las referencias y modificaciones de Pokémon Iberia son casi innumerables, razón por la que el juego ha cosechado tanta popularidad. Desde el pescaito frito, hasta Mercadona, pasando por Desatranques Jaén o el Valle de los Caídos, lugar donde se realiza la Liga Pokémon de Iberia. Pescaito

RPG Maker y el trabajo detrás de los 'fan games'

No es el primer 'fangame' de Eric Lostie basado en la saga, ya que previamente nos mostró Pokémon Titán. Tampoco será el último, ya que el creador prepara uno nuevo. Pero todos tienen en común que están creados con RPG Maker y basados en Pokémon.

Detrás de Eric Lostie está José Chumillas, un estudiante alicantino de Ingeniería Informática que, como explica a BlueBBVA, es forocochero habitual y de hecho explica que todo surgió a raíz de uno de sus hilos.

El juego está disponible para descargar en PC, aunque el creador no descarta en un futuro que también está disponible para MacOS.

Pese a que la versión final completa lleva solo unas semanas disponible, ha ido actualizándose repetidamente para corregir distintos bugs. Eric Lostie mantiene contacto directo con la comunidad a través de su perfil de Discord y ofrece habitualmente vídeos en su perfil de Twitch.

A vueltas con los límites del humor

Más allá del trabajo de adaptación y desarrollo, el juego ha atraído la atención de muchos usuarios por sus gags y el uso de chistes que en algunas ocasiones juegan con los límites del humor. Comentarios machistas, lenguaje directo y sátira de personajes polémicos.

Valga por ejemplo la presencia de la "Pandilla San Fermín", una forma de hacer referencia a La Manada. O en el inicio, cuando había que elegir género y al marcar la opción "no binario" nos convertían en un helicóptero.

Comunicado sobre Pokemon Iberia y la modificación que van a sufrir ciertos chistes. Espero que podáis entenderlo. pic.twitter.com/PkRldxKEy2 — EricLostie (@pkmntitan) 7 de julio de 2019

Pokémon Iberia juega con los tópicos y estereotipos pero su particular comedia no fue del agrado de todos y el creador decidió modificar algunos apartados del juego, publicando un pequeño comunicado aclarando su versión.

El creador ha asegurado desde su cuenta personal que su intención "no es entrar en cuestiones personales" y que "en Pokémon Iberia siempre he intentado que a pesar de los exageradísimos estereotipos negativos, hubiese un pequeño punto de amabilidad en cada colectivo del que el juego se burla". Pero un juego así es difícil que se escape de la polémica y al final el creador se ha visto envuelto en críticas desde todos lados, tanto de aquellos a quienes su humor no les gusta como quienes creen que no debería haber cambiado nada.

Como apunta Equilateral, es una lástima que la polémica y el estilo de humor del juego eclipse el trabajo detrás de la adaptación. Aún así es una muy buena noticia que juegos 'fanmade' hechos por fans alcancen la popularidad de Pokémon Iberia, una versión realizada al detalle y donde tanto la personalidad del creador como su admiración por la saga se reflejan claramente.