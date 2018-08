El embate legal de Nintendo tiene una nueva víctima: 'Pokémon Essentials', la herramienta usada por fans para crear juegos

Nintendo sigue adelante con su misión de borrar de internet todo rastro de ROMs no autorizadas así como el uso de sus personajes en juegos no oficiales. Los primeros afectados fueron sitios como 'LoveROMs' y 'LoveRetro', así como el legendario EmuParadise, y partir de ahí una gran cantidad de sitios centrados en la difusión de ROMs han eliminado todo rastro de juegos de Nintendo. Pues esto aún no termina, ya que ahora la compañía busca ir más allá atacando el problema desde la raíz.

'Pokémon Essentials', la herramienta más importante de creación de juegos basados en Pokémon, acaba de ser eliminada de su sitio oficial tras una demanda por parte de Nintendo. Asimismo, la Wiki de herramientas para 'Pokémon Essentials' también ha cerrado debido a este embate legal.

Nintendo y su muy particular guerra legal en contra de los juegos no oficiales

En 2007, un grupo de fans de Pokémon y entusiastas de los videojuegos crearon 'Pokémon Essentials', una fantástica herramienta que pusieron al alcance de todos, y gratis, para que cualquier persona pudiera crear un juego de Pokémon basado en su famoso estilo RPG. Aquí no se necesitaba tener conocimientos en programación, ya que la herramienta era tan sencilla como arrastrar un objeto sobre un mapa y listo.

'Pokémon Essentials' se volvió el recurso más grande e importante para que los fans crearan sus juegos de Pokémon, los cuales han llegado a millones de personas. Esta herramienta ha sido descargada por una gran cantidad de desarrolladores, donde poco a poco se fueron sumando personas que buscaban ayudar con todo tipo de creaciones y elementos. Es así como se podían conseguir mapas, melodías, sprites de diversos personajes y Pokémon, así como funciones y menús para la interfaz. Es decir, todo lo necesario para crear un juego de Pokémon con la temática que se nos ocurriera.

Parte de este éxito se debió a quienes estaban detrás de la Wiki de 'Pokémon Essentials', donde se tenía un registro exacto y muy bien documentado de cada elemento, esto con el objetivo de ayudar a todos los fans y desarrolladores en la creación de sus juegos.

Un ejemplo del potencial de 'Pokémon Essentials' fue 'Pokémon Uranium', un juego gratuito donde los fans tardaron nueve años en crear todo un nuevo universo con 150 nuevas especies de Pokémon. Pues en 2016, tras 1.500.000 descargas, los creadores de 'Pokémon Uranium' recibieron una notificación por parte de los abogados de Nintendo para retirar el juego de la web.

Sin duda el cierre de 'Pokémon Essentials' es un duro golpe para la comunidad de juegos fan-made, que ahora buscará moverse por el terreno de la clandestinidad. Tanto los creadores de 'Pokémon Essentials' como de la Wiki, han confirmado, de forma privada y sin dar sus nombres por temor a represalias, que han decidido cerrar los sitios debido a una reclamación por infracción de derechos de autor por parte de Nintendo of America.

Por otro lado, hay que mencionar que hasta el momento la Wiki en español sigue activa, así como proyectos como 'Pokémon Iberia', que como su nombre lo indica, se desarrolla en toda la península ibérica y las islas, donde tendremos que buscar Pokémon con la ayuda de famosos personajes de la región.

No nos hemos olvidado de un gran asturiano en esta actualización. pic.twitter.com/rfhZ674zSd — Pokemon Titan/Iberia (@pkmntitan) 25 de agosto de 2018

En Xataka | Tras 18 años, EmuParadise, uno de los sitios más importantes de ROMs y emuladores, se despide ante el embate legal de Nintendo