Con pocas horas de diferencia, Anthropic y OpenAI han subido a sus respectivas cuentas de GitHub dos trabajos casi gemelos en los que se abren nuevos caminos para resolver uno de los Siete problemas matemáticos del Milenio. Ambas compañías aseguran haber demostrado que cierto tipo de cálculos son difíciles de verdad, y no solo lo parecen.

Lo relevante de esta aportación de los dos principales laboratorios de IA es que ninguno de ellos resuelve el gran enigma que hay detrás del gran problema conocido como P=NP o teoría de la complejidad computacional, pero ofrecen nuevos caminos para llegar a su resolución. La resolución de ese enigma impactaría de forma directa con la clave de bóveda que sustentan sistemas de seguridad tan importantes como el cifrado de los correos o la seguridad de los pagos online.

Fácil de comprobar, difícil de resolver. Tratar de explicar el problema P=NP de forma sencilla supone todo un reto en sí mismo. Piensa en un sudoku enorme. Rellenarlo correctamente puede llevarte horas o días, pero comprobar si uno ya resuelto es correcto es cuestión de minutos. Los informáticos llaman P a los problemas que un ordenador puede resolver deprisa. NP, en cambio, son aquellos problemas en los que solo se necesita poder comprobar deprisa que existe una solución para ellos. En este caso, el término "deprisa" significa que el tiempo que se tarda en resolverlo no se dispara más allá de un crecimiento exponencial cuando el problema crece.

La pregunta del millón de dólares que quita el sueño a los matemáticos es si los dos grupos (P y NP) son en realidad el mismo. Dicho de otro modo: si todos los problemas que se comprueban rápido también tienen un método rápido de resolución, aunque no lo conozcamos. Lo habitual es pensar que no, y Scott Aaronson, experto en complejidad computacional, cifraba en su blog en un 96% su confianza en que son distintos. Es decir, que un problema que puede ser fácil de comprobar, puede ser difícil de resolver.

P=NP podría ser la llave del cifrado RSA. Cuando pagas online, tus datos viajan cifrados y convertidos en un galimatías que solo entiende quien tiene la llave. Uno de los sistemas más usados es RSA. Su truco es multiplicar dos números primos muy grandes. El truco en este caso es que multiplicarlos es fácil, pero calcular qué números eran a partir del resultado es algo casi imposible en la actualidad sin echar mano de los ordenadores cuánticos.

Esa dificultad en la resolución es la que protege la seguridad de los pagos, porque nadie conoce un método rápido para romperlo. Si P fuera igual a NP, en teoría existiría un plano sobre el que se podría encontrar una ruta para solucionar este y otros muchos problemas computacionales. El experto en la teoría de complejidad computacional Fulgencio López, del departamento de matemáticas de la Universidad de Toronto, advertía de que las claves criptográficas "se descifrarían de forma muy fácil". El otro riesgo conocido es el algoritmo de Shor, que factoriza con un ordenador cuántico muy potente. Un método rápido en máquinas normales abriría el candado de esa seguridad sin espera.

Lo que publicó Anthropic. Ambas empresas abordan una versión algebraica del problema P frente a NP llamada VP frente a VNP. En vez de problemas de sí o no, usa polinomios, que son expresiones hechas de sumas y multiplicaciones. Según explicaba Aaronson, desde los años setenta esta variante se ve como un calentamiento para resolver P frente a NP.

Anthropic publicó un preprint que todavía debe verificarse por humanos en el que se asegura que hay polinomios que exigen circuitos enormes. Uno está ligado al problema de recorrer todas las ciudades de un mapa sin repetir ninguna. El tamaño del circuito crece más rápido que cualquier polinomio. Según la empresa, lo halló un modelo interno de Claude, que escribió también una versión comprobable por ordenador en Lean.

Lo que aporta OpenAI. Seis horas más tarde que Anthropic, OpenAI colgó su propio preprint asegurando que hay otro camino. El texto de OpenAI compara el circuito con una red de cables. Imagina que un ordenador es una ciudad de calculadoras unidas por cables, y que cada cable cuesta según su longitud. Si esos cables no se pueden acortar. Entonces es fácil demostrar que ciertos problemas necesitan una cantidad gigantesca de cables, así que son difíciles.

En cambio, si los cables se pueden acortar, ese ahorro permite construir un circuito que repite el trabajo de otro supuestamente pequeño y lo contradice. Así, falle una vía o la otra, la dificultad siempre queda demostrada. Sin embargo, OpenAI avisa de que su trabajo no vale para los problemas de sí o no, que son los de P contra NP. Es decir, deja sin respuesta justo la pregunta que preocupa a los criptógrafos.

Cuánto acerca esto al gran enigma. Varun Kanade, de la Universidad de Oxford, cree que estos avances ayudarán, pero señala que "necesitaremos nuevas técnicas para la cuestión P vs. NP".

Aun así, Tom Gur, de Cambridge, admitía a NewScientist su sorpresa ante el avance en la resolución del problema de la mano de la IA: "Estamos presenciando décadas de progreso en cuestión de días", aunque añade que la comunidad necesita tiempo para estudiar los resultados antes de saber su alcance real.

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