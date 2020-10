En 2010 Huawei hizo un vídeo de cómo imaginaba la tecnología de 2020... y a día de hoy es más hilarante que visionario

Vídeos de compañías pronosticando cómo será el futuro no es algo nuevo, pero resulta divertidísimo volver a revisar esos vídeos que en su momento buscaron ser visionarios y anticiparse a las innovaciones que veríamos durante los próximos años. Y es que la mayoría de ellos vemos ideas completamente disparatadas.

En este caso tenemos el ejemplo de Huawei, que en 2010 realizó un vídeo titulado "Telecomunicaciones en el año 2020", el cual no sólo era un pronóstico, sino una visión completa por parte de la compañía china, que apostaba a cosas más en la línea de una película de ciencia ficción que de verdaderas soluciones de comunicación para esta década. No contaban con la guerra comercial entre China y Estados Unidos que les ha pillado justo en el medio.

Pero antes de seguir, vean el vídeo y saquen sus conclusiones.

Las actuaciones y el contexto son la clave

En primer lugar, todo se sitúa durante los Juegos Olímpicos de 2020 (que en realidad se han pospuesto a 2021 por el COVID-19), donde un atleta gana la medalla de oro y decide dar a conocer su logro por medio de una especie de pulsera que abre una pantalla holográfica, que aparentemente es táctil y le permite comunicarse.

Cabe destacar que dentro de todo esto nunca se explica cómo funciona esta tecnología, simplemente está ahí como parte de la vida diaria de estas personas.

El vídeo se centra en la comunicación de este atleta con sus seres queridos, o eso parece, porque no nos queda claro el porqué estas personas no siguieron la competición en directo, si se da a entender que son alguien importante para este héroe que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y es que el problema del vídeo es tanto el argumento como las actuaciones, lo cual provoca que caiga más en el terreno de la parodia y no termine de convenceremos de que esto es lo que veremos en el futuro.

Dejando de lado el tema de la historia y los actores, podemos destacar el hecho de la presencia de torres eólicas y solares, que es algo que actualmente está presente y creciendo día a día. También vemos un coche autónomo, que siguen siendo un desarrollo presente en la conversación actual. También podemos hablar del seguimiento ocular, que aunque no está presente en este tipo de periódicos futuristas, como muestra el vídeo, sí que lo está en otros desarrollos como juegos que usan la cámara del iPhone.

En cierto modo esto es real, a día de hoy tenemos eventos y conciertos en directo dentro de videojuegos como Fortnite.

Por otro lado está el tema de las consultas médicas remotas, que aunque se trate de un tema que ha surgido en los últimos años, aún no está del todo claro cómo se resolverá, aunque se cree que con la llegada del 5G se podrían acelerar las cosas. Lo más cercano que tenemos a esto de momento es el robot de Boston Dynamics con una pantalla conectada para videollamadas.

El punto que aún sigue viéndose lejano, e incluso poco creíble, es el tema de las pantallas que flotan con interfaces holográficas, lo cual nos recuerda más a 'Minority Report' que algún desarrollo viable que esté por llegar en los próximos años. Pero vamos, al final se trata de un pronóstico, una apuesta de cómo viviríamos en el futuro.

La realidad es que estamos en pleno 2020 y todo lo que muestra el vídeo, tal y cómo lo muestra, no está aquí. Y no creemos que vaya a estar. Sin embargo, se trata de un ejercicio interesante que sirve para tratar de anticiparse y entusiasmar a quienes estamos pendientes de esto, aunque al verlos a la distancia su objetivo inicial se termine diluyendo.

Por cierto, ya es momento de empezar a ver los vídeos de la tecnología que tendremos en 2030 ¿no?