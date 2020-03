Japón confirma que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen a 2021 ante la amenaza del coronavirus

El gran evento del año no se celebrará debido al coronavirus. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha anunciado que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen a 2021, una propuesta aceptada por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI).

La noticia ha sido explicada por el primer ministro en la televisión japonesa NHK. Ante la presión de varios países como Australia y Canadá, Japón no parece haber tenido más remedio que posponer el importante acontecimiento deportivo. Un evento que únicamente durante las guerras mundiales se dejó de celebrar.

En la última reunión mantenida por el COI se fijó un máximo de cuatro semanas para adoptar una decisión. Finalmente, en una conversación telefónica entre Abe y Thomas Bach, presidente del COI, se ha adoptado esta medida. Una de las opciones planteadas era que los distintos eventos se celebrasen a puerta cerrada, pero el Gobierno de Japón ha venido apoyando la necesidad de que los JJOO se realizaran "de una forma completa".

