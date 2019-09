Así se imaginan las marcas de coches el futuro de la automoción: los 11 'concept cars' más espectaculares del Salón de Frankfurt 2019

El coche del futuro será eléctrico o no será. Al menos eso podemos pensar después de conocer todos los prototipos presentados en el Salón del Automóvil de Frankfurt 2019, donde los fabricantes además de revelar sus últimos modelos, también nos han mostrado sus 'concept cars' para los próximos años. Y es que pese a que es una tendencia que todos estamos asimilando poco a poco, es importante señalar que todos los prototipos son electrificados o con tecnologías alternativas, con una predilección clara por los 100% eléctricos.

Fabricantes como Audi, BMW, Mercedes, Honda o Cupra nos han adelantado su visión del coche del futuro. Se trata de prototipos eléctricos, normalmente con grandes pantallas en el interior y un chasis con estética deportiva. Aunque algún que otro prototipo se sale de la norma. Estos son los 'concept cars' más alucinantes que nos deja la feria de Frankfurt. Una pequeña visión a los que nos depara el futuro de la automoción.

Audi AI:TRAIL

Audi nos presentó durante el Salón su prototipo de todoterreno quattro eléctrico. Se trata del Audi AI:TRAIL quattro, un vehículo de tracción total, con cabina acristalada, curiosas puertas y conducción autónoma. Un coche de extraña carrocería donde tenemos neumáticos sin aire, un habitáculo de un solo volumen y unas enormes llantas de 22 pulgadas.

El vehículo está fabricado en una combinación de acero, aluminio y fibra de carbono y está dotado de cuatro motores independientes para un total de 450 CV y 1000 Nm de par motor. ¿La autonomía? Entre 400 y 500 kilómetros para carretera o unos 250 kilómetros en terrenos complicados. No termina aquí este prototipo, ya que contamos con drones eléctricos autónomos para iluminar el terreno en lugar de usar luces cortas y largas. Un 'concept car' muy ambicioso y llamativo, del que difícilmente veamos un modelo comercial en un futuro cercano.

Bentley EXP 100 GT

Para celebrar los cien años de la marca, Bentley presentó recientemente su Bentley EXP 100 GT, un vehículo totalmente eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 en 2.5 segundos, par motor de 1.500 Nm y una autonomía de 700 kilómetros. Estamos ante un coche con un toque clásico pero que ha permitido experimentar a los diseñadores de Bentley con un aspecto más moderno, principalmente debido a que no se plantean por el momento producirlo.

Un lujoso coche fabricado en aluminio y fibra de carbono que en el interior cuenta con una pantalla OLED 3D y asientos biométricos para controlar la temperatura o postura del conductor y ajustarse a ella.

BMW Vision M Next Concept

BMW es uno de los fabricantes que más apuesta por mostrarnos distintos conceptos. Entre ellos destaca el Vision M Next Concept, un superdeportivo que combina la estética del BMW Turbo y la del BMW i8. Tenemos un vehículo con colores anaranjados y un tono plateado muy llamativo. Estamos ante un vehículo híbrido enchufable, con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y la posibilidad de ir en modo eléctrico pulsando un botón.

En el interior cuenta con todo tipo de tecnología, desde una tapicería de espuma que se adapta a la forma y se moldea hasta el reconocimiento facial para identificar al conductor.

BMW Concept 4

BMW también ha adelantado las formas del nuevo BMW Serie 4, con un diseño más coupé, una parrilla más exagerada y los faros delanteros reducidos al mínimo. La marca asegura que se ha inspirado en el clásico 328 y aunque por el momento se trata de un prototipo, su intención es que llegue al mercado previsiblemente en 2020.

BMW i Hydrogen NEXT

El último concepto de BMW es el i Hydrogen NEXT, un coche que apuesta por la pila de combustible de hidrógeno. BMW no descarta sistemas de energía minoritarios y nos trae esta alternativa a los coches eléctricos. Estamos ante un SUV que actúa como antesala del BMW X5, aunque más allá de su sistema energético no se han desvelado más detalles técnicos. Sí vemos como se apuesta por el logo azul y una parrilla delantera con grandes entradas de aire.

Cupra Tavascan

SEAT ha aprovechado el Salón de Frankfurt para mostrarnos el prototipo de SUV eléctrico de CUPRA. Estamos ante el modelo que se convertirá en el primer vehículo totalmente eléctrico de la firma española. El Tavascan cuenta con dos motores, con una potencia combinada de 306CV y tracción a las cuatro ruedas.

Estará basado en la plataforma MEB de Volkswagen y promete una autonomía en ciclo WLTP de unos 450 kilómetros. En la parte frontal contamos con una gigantesca parrilla y en el interior veremos una pantalla multimedia horizontal de 13 pulgadas. Un prototipo del que no hay fecha oficial pero sí se prevé que llegue de forma comercial alrededor del año 2021.

Honda e

Este salón también nos ha permitido ver cómo será el primer Honda eléctrico. El Honda e confirma el diseño del prototipo que vimos durante el mes de febrero y ya posee precios en algunos mercados. Arrancará desde los 29.200 euros y promete una autonomía de 200 kilómetros. Estamos ante un prototipo que entra en producción e intentará convertirse en uno de los coches eléctricos más populares.

Hyundai 45 EV Concept

Hyundai anticipa el diseño de sus futuros coches eléctricos con el Hyundai 45 EV Concept, muy inspirado en el Pony. Tenemos un diseño aerodinámico inspirado en los aviones de la década de los años 20, con retrovisores digitales y una parrilla frontal con diseño lámpara de cubo cinético, tal y como describe la propia marca.

La mecánica es totalmente eléctrica pero no tenemos datos del motor ni la batería. Sí conocemos que estas van ubicadas en el fondo plano y previsiblemente vendrá equipado con sistemas de carga de 800 voltios.

Karma SC1 Vision

No ha sido en el Salón de Frankfurt pero sí se ha mostrado recientemente. El Karma SC1 Vision Concept es el primer coche eléctrico de la compañía norteamericana antes conocida como Fisker y ahora en manos chinas. Estamos ante un coche muy llamativo, con un estilizado diseño y viene equipado con ocho radares, seis sensores Lidar y seis cámaras externas para la gestión de la conducción autónoma.

Lamborghini Sián

No se trata de un concepto, sino de un superdeportivo del que se fabricarán muy pocas unidades. Sí viene bien para conocer el futuro de Lamborghini. Estamos ante el que será su primer híbrido, un coche con 816CV que en vez de apostar por baterías utilizará supercondensadores para recargar energía. ¿Su precio? Unos 3,6 millones de dólares.

Mercedes EQS Concept

El Mercedes-Benz Vision EQS es una berlina 100% eléctrica que representa la propuesta de Mercedes en el segmento E. También es un automóvil 100% eléctrico con doble motor que marca el futuro de la línea EQ. En el frontal tenemos una enorme parrilla iluminada con 940 LEDs y un gran difusor. Llama la atención también que estamos ante un coche especialmente bajo.

A nivel mecánico el EQS viene equipado con un motor de 470 CV y un par motor máximo de 760 Nm. Respecto a la autonomía, tenemos una batería de ion-litio de 100 kWh para proporcionarnos unos 700 kilómetros. Según la marca, el objetivo es ampliar su catálogo para conseguir en 2022 que todos sus nuevos modelos sean eléctricos. Un objetivo muy cercano y que todavía queda lejos de lo que tenemos hoy en día.

