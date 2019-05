Lo mejor del Computex 2019: la gran feria asiática de la tecnología nos ha mostrado el futuro del PC y (afortunadamente) va mucho más allá del gaming

Taipei no es Las Vegas. Y el Computex no es el CES. Los dos grandes eventos tienen en común que se celebran en ciudades con mucha calor, grandes edificios y reúnen a miles de personas y empresas interesadas en lo último de la tecnología. Pero sus similitudes terminan ahí. Mientras en la feria norteamericana nos encontramos con proyectos innovadores y tecnologías que anticipan el futuro, en la gran feria asiática lo que vemos son productos finales, dispositivos que las marcas ya tienen preparados para lanzar al mercado. Lo mostrado es quizás menos vanguardista y sorprendente, pero bastante más real.

El primer día del evento fue el lunes dedicado a las conferencias, pero el recinto del Nangang Exhibition Center abrió el martes 28. En total 1.685 expositores de más de 30 países, de entre los que destacan las grandes compañías de ordenadores y componentes. Y es que el Computex es el mayor evento del año para conocer lo último en hardware, procesadores, portátiles y PC.

Un año más hemos asistido a la gran feria de Taiwán para conocer qué se cuece en el sector y aquí os traemos nuestra impresión, con los anuncios más importantes y las conclusiones que hemos extraído del Computex 2019. Un evento clave para descubrir el nivel de desarrollo real de fabricantes como Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, MSI, Asus, Gigabyte, HP o Corsair y cuáles son sus propuestas para este y los próximos años.

Refrigeración, potencia y muchos hercios

Pasear por el Computex es igual a hacerlo entre portátiles 'gaming', cajas de 'modders' y decenas de accesorios para el ordenador.

Si hay una marca para la que el Computex es importante esa es Asus. El fabricante taiwanés juega en casa y este año además celebraba su 30 aniversario. Preguntamos a Dennis Hsieh, Country Manager de ASUS Ibérica, sobre la importancia del evento y su respuesta refleja bastante bien el papel que juega la feria: "Tradicionalmente hay tres grandes ferias que coinciden con el ciclo de los productos. El CES para las ideas e innovación, CEBIT para enseñar prototipos y Computex para enseñar los productos fabricados finales. El desarrollo cada vez es más corto y pasa menos tiempo desde que se idea el producto hasta el final, por lo que estas ferias nos sirven para seguir el proceso."

Paseando por el Computex lo primero que nos llama la atención es la cantidad de ordenadores, portátiles y LEDs que hay en la mayoría de los stands. En algunos pabellones no es tan acusado, pero si en el MWC de Barcelona hay smartphones en cada esquina, en el Computex son los portátiles y las cajas de PC modificadas los que se llevan toda la atención.

Durante la conferencia inaugural realizada en el Taipei International Convention Center, cerca del famoso Taipei 101, Mr Walter Yeh, CEO de Taitra y organizador principal, nos explicó que el numero de stands ha crecido este año un 10% y el objetivo de la feria es buscar la "siguiente generación de los computadores de alto rendimiento".

Pese a la declaración de intenciones y tener marcas de todo el mundo, la sensación que se nos queda después de unos días es que la mayoría de empresas asistentes son locales. Y salvo las grandes marcas, los productos mostrados son muy especializados y poco atractivos para el consumidor final que busque algo llamativo e innovador.

En medio de la polémica de China con los EE.UU, la gran feria de la tecnología en Asia sigue creciendo, incidiendo en un mercado global y con partners norteamericanos como Google, Nvidia o Qualcomm. #Computex2019 pic.twitter.com/nEC8e3C1Zz — xataka (@xataka) 27 de mayo de 2019

Si bien, nuestro foco está en las grandes marcas de tecnología y aquí sí hemos encontrado numerosos productos que vienen a ofrecer interesantes características. Entre los portátiles más destacados del Computex 2019 encontramos el MSI GT76 Titan, con una pantalla de 17,3 pulgadas de 144Hz, gráfica Nvidia RTX 2080 y procesador Intel Core i9 con todos sus núcleos a 5GHz. También destaca el Asus ROG Strix SCAR III, un representante de los nuevos portátiles con pantalla de 17" y 240Hz.

Los fabricantes de portátiles se han centrado en ofrecernos modelos con los últimos componentes, mejor refrigeración y sobre todo con pantallas de muchos hercios. Aquí hemos visto que mientras en años anteriores se apostaba por más resolución, el sector del gaming está apretando en la carrera por ofrecer pantallas con la tasa de refresco más alta posible.

Otros portátiles que se han presentado durante el Computex y van directos a la lista de los mejores son el Alienware M15 y su Nvidia RTX 2080 Max Q, el nuevo Dell XPS 15 y su pantalla OLED o los nuevos HP Envy, donde la madera ha conquistado el touchpad en detrimento del habitual aluminio.

MSI, Asus, HP, Alienware, Dell, Acer... el Computex sigue gozando de buena salud y ninguna gran marca de ordenadores se ha querido perder el evento.

No es el único formato que ha tenido tirón en este Computex. Ya que por ejemplo mientras que las torres tradicionales han quedado relegadas a un segundo plano, sí hemos visto algunos equipos 'All-in-One' como los Dell Inspiron 27 7000 AIO que cada vez cuidan más el diseño.

Y es que la industria también apuesta por nuevas formas de ordenadores. Algunos diseños quedan relegados, mientras que distintas marcas van mostrando dispositivos originales para ver si funcionan. Todo esto unido a componentes del mundo del PC como discos duros SSD más rápidos, cajas de PC, luces RGB, placas base o monitores portables.

De entre los dispositivos más curiosos e interesantes que tuve la oportunidad de conocer me quedo con el Asus ROG Strix XG17, un monitor de 240Hz y un tiempo de respuesta de 3ms que podemos conectar a otros dispositivos, el Cooler Master MasterCase H100, una placa mini ITX con un enorme ventilador, el impresionante sistema de refrigeración Corsair Hydro X o el nuevo SSD Aorus de Gigabyte con velocidades récord de 5,000MB/s de lectura y 4,400 MB/s de escritura, gracias al uso de PCI Express 4.0. Un estándar que empieza a llegar ahora la industria pero que irónicamente se ha actualizado también durante este Computex a la versión 5.0.

AMD roba el show con una excelente conferencia de inauguración

Este año fue la primera vez que AMD daba una conferencia inaugural del Computex y lo cierto es que dejó el nivel muy alto. Lisa Su, CEO de AMD, se comió el escenario. Durante la presentación desveló los nuevos AMD Ryzen 3000, la nueva generación de sus procesadores fabricados en 7 nanómetros que llegarán este mes de julio y lo harán a un precio muy competitivo. Uno de esos momentos donde los asistentes se mostraron sorprendidos y lo proclamaron en voz alta.

Las nuevas gráficas Radeon RX 5700 todavía tiene muchas incógnitas, pero AMD ha logrado en este Computex 2019 ofrecer un dispositivo que promete plantar cara a Intel en todos los aspectos. Una gran conferencia para poner en relevancia un producto que apunta maneras y podría ser un punto de inflexión de cara a los próximos años.

"Este es el Computex más científico de los últimos años", buen guiño del COO de ASUS hacia la carrera de Lisa Su. #Computex2019 pic.twitter.com/xRAqSthVSl — xataka (@xataka) 27 de mayo de 2019

Veremos hasta qué punto los nuevos AMD Ryzen 9 y sus 12 núcleos son capaces de superar a Intel. Según los datos que ofreció AMD, se ha doblado el rendimiento y aumentado en un 15% el IPC (Instrucciones por Ciclo). Lo que unido a un precio de 499 dólares es sin duda un torpedo al actual liderazgo de Intel con sus Ice Lake.

Un producto prometedor y una puesta en escena excelente gracias al carisma de Lisa Su y su respetada posición entre el resto de empresas como Microsoft, Asus o Acer. ¿Cuál fue la respuesta de Intel? Al día siguiente anunciaba la tímida bienvenida a los 10 nanómetros, con una mejora que no es desde luego tan notable como podríamos esperar. Lo que unido a que no disponemos ni de fechas ni precios de salida, coloca a los nuevos chipsets de Intel en una clara desventaja respecto a AMD que sí fue mucho más concreta y nos convenció a base de datos.

La estrategia de Intel sigue siendo ofrecer las mejores herramientas para los fabricantes y con esta nueva generación se incluye mejor soporte a WiFi 6 y Thunderbolt 3. Las marcas apuestan principalmente por Intel en sus nuevos dispositivos y en las conferencias se reafirmó esta alianza.

Además de Intel y AMD, el resto de fabricantes de chipsets también aprovechó para mostrar sus novedades. Es el caso de ARM y sus nuevos Cortex A77, hasta un 60% más rápidos en machine learning o MediaTek, que anunció sus nuevos procesadores con 5G y basados en esta misma arquitectura de ARM.

Intel sigue siendo el fabricante con más impacto en la industria, pero la conferencia con más repercusión fue claramente la de AMD y la presentación de los nuevos Ryzen 3000 de 7 nanómetros.

Otra gran compañía que no se perdió el Computex es Qualcomm, con el anuncio del primer ordenador del mundo con 5G de la mano de Lenovo y basado en el Snapdragon 8cx. Sin embargo, aquí notamos una diferencia notable con otros eventos. Mientras que en ferias como el Mobile World Congress y el sector del móvil, Qualcomm va de la mano de los grandes fabricantes, en este Computex notamos que Qualcomm estuvo solo. Con un evento apartado del núcleo de la feria y sin referencias posteriores por parte de las grandes marcas, que por el momento no tienen una estrategia muy definida respecto a los chipsets de Qualcomm para PCs.

"El gaming va a seguir creciendo", pero no queda muy claro dónde está el siguiente boom

Con el equipo de MSI España que asistió al Computex debatimos sobre el impacto del gaming en el sector. "Apostamos también por los creadores, pero el gaming va a seguir creciendo. No solo 'Fortnite', también por ejemplo 'League of Legends' o 'CSO:Go'". Además del nuevo portátil, la compañía ha presentado en esta feria nuevos periféricos, cajas y placas base. La mayoría de ellos enfocados al gaming, un sector que sigue muy vivo para la marca pese a que sí comentan que el sector va necesitando nuevos juegos que lo impulsen.

Durante el Computex hemos visto la estética gaming en todas partes. Ninguna gran marca se salva. Si bien, algunas como Asus diferencian claramente entre su stand más tradicional y el stand, separado, de Republic of Gamers. No obstante, la línea entre lo gaming y lo "casual" sigue siendo difusa en algunos modelos y por ejemplo dentro de la propia Asus tienen una marca, TUF, para "gamers ocasionales" que no tiene esa gran cantidad de RGB que caracteriza a la línea ROG.

Porque al final después de dar vueltas por la feria siempre volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Qué significa que un dispositivo sea 'gaming'? ¿Tener una Nvidia RTX 2070 te hace serlo? ¿Añadir un RGB? Al final es marketing, pero en eventos como el Computex te das cuenta que este fenómeno está condicionando más a las marcas de lo que quizás la lógica de los componentes para jugadores podría indicarnos.

Una marca que siempre ha estado muy ligada al gaming es Nvidia. Pero afortunadamente su aproximación hacia los juegos no está estrechamente ligada a los flashes de los eSports dominantes. En este Computex 2019 se centró en el uso del Ray tracing, una tecnología para buscar el mayor fotorealismo y que ya está empezando a llegar a distintos juegos.

Para continuar potenciando esta tecnología, Nvidia anunció un remake del mítico 'Quake II' con RTX. Con una versión gratuita en Steam que contendrá tres niveles o todo el juego completo para quienes tuvieran el original. Un desarrollo similar tendrán 'Wolfenstein' y 'Sword and Fairy 7'. Valga decir, que el trazado de rayos es uno de los grandes avances en el sector de los videojuegos y será adoptado por más fabricantes como es el caso de AMD, quienes pese a no nombrarlo durante la conferencia, sí han avisado que está en desarrollo y ofrecerán algunos detalles durante el E3 2019.

Creadores de contenido, el nuevo sector donde se están fijando las marcas

"Mucho de lo que hemos mostrado ya se ha hecho antes, pero en grandes estudios a lo largo del tiempo. Ahora estamos mostrando que también se puede hacer en ordenadores portátiles individuales en tiempo real, lo que cambiará cómo trabajan 40 millones de creadores", explica Jason Paul, General Manager de gaming software en Nvidia.

Durante el evento el fabricante ha dado a conocer la nueva plataforma Nvidia RTX Studio, una serie de portátiles que aspiran a ir más allá de los jugones y que ya en este mismo Computex hemos visto como múltiples marcas lo han implementado en productos que pronto estarán a la venta.

Acer ConceptD, MSI Prestige, Asus StudioBook, Razer Studio Edition... los fabricantes de ordenadores han encontrado en los creadores de contenido un nicho de mercado para competir con el gaming sin dejar de ofrecer los mejores componentes.

Uno de los dispositivos que mejor encaja con Nvidia Studio es el Acer Concept D7, un portátil con la nueva Nvidia Quadro 5000, 32GB de RAM y una pantalla 4K certificada por Pantone. Un producto que se engloba dentro de la serie ConceptD de Acer que ya nos mostraron el mes pasado y representa el intento de la marca de ofrecer características de gama alta a un sector que no busca un diseño tan extravagante como los productos para jugadores.

Estrategia similar es la de MSI con Prestige, una nueva línea de productos dedicada a los creadores de contenido y profesionales que requieran de un ordenador muy capaz para ejecutar las tareas más exigentes como la edición de vídeo, renderizado o diseño gráfico en 3D. Las marcas nos muestran no solo portátiles y PCs de sobremesa, también accesorios y periféricos orientados a creadores de contenido. Es un movimiento que nos recuerda mucho al del sector 'gaming' pero con un aspecto más limpio y minimalista. Toda una serie de productos premium que encajan muy bien con un tipo de perfil que hasta ahora no disponía de tantas opciones.

ASUS con su StudioBook 700G3T, HP con los ZBook 15u y 17u G6, la workstation MSI WS65 o los nuevos Razer Blade 15 y 17 'Studio Edition' son otras alternativas mostradas en este Computex 2019 para los creadores de contenido. Unos portátiles que después de probarlos por encima, ofrecen una sensación acorde a la gama de precios con la que llegarán.

Del transistor a los píxeles: la pantalla es clave para los portátiles del mañana

No ha sido en este Computex cuando hemos visto los primeros portátiles con la pantalla OLED 4K fabricada por Samsung, pero sí ha sido la feria donde hemos comprobado que ha llegado para quedarse. La calidad del panel OLED para portátiles es extraordinaria y para todos aquellos que busquen la mejor imagen, tienen un firme candidato.

La hemos visto en numerosos portátiles, desde los Razer Blade 15, Lenovo Yoga C730, Alienware M15, ASUS ZenBook Pro Duo o el Gigabyte Aero 15, un gran dispositivo que ya pudimos probar y cuya nueva versión promete ser el primer portátil con pantalla OLED en llegar a España.

Tenemos como dos tendencias diferenciadas, por un lado los que apuestan por la pantalla OLED y por otro los portátiles con pantalla IPS y una elevada tasa de refresco, normalmente 'gaming' y que llegan hasta los 240Hz. Y es que todavía no hay panel OLED para portátiles que alcance los 120Hz.

Pero además de la pantalla OLED hay otra tendencia que ha marcado claramente este Computex 2019: los portátiles con doble pantalla. Pensábamos que la TouchBar de Apple se quedaría en una herramienta curiosa pero no iría más, sin embargo fabricantes como Asus o Intel creen que el formato de los portátiles va a cambiar por completo y el espacio del teclado se reducirá para dejar más hueco a la pantalla.

Después de probar el ZenBook Pro Duo, lo cierto es que el potencial de estas dos pantallas es increíble. Hay muchos usos interesantes y la experiencia a la hora de controlarlo es buena. Estamos ante los primeros modelos que apuestan por este formato, pero no sería descabellado que esta loca innovación que hemos tenido en el Computex acabe trasladándose a más productos.

En la misma dirección parece ir Intel que durante este Computex nos ha mostrado dos prototipos: Intel Twin Rivers, con dos pantallas FullHD de 12,3" y formato 3:2, y el Intel Honeycomb Glacier, muy similar al de Asus pero donde las pantallas se elevan mecánicamente.

El mundo de los ordenadores sigue muy vivo y las marcas ya están empezando a plantear cómo será el futuro. Han sido años donde el mercado de los portátiles y PCs parecía dormido con diseños aburridos y planos, pero este Computex 2019 ha vuelto a encender una pequeña llama de innovación y sorpresa.

Una feria muy asiática que marca lo que llegará a finales de año al resto del mundo

El Computex tiene un estilo propio, muy ligado a la cultura asiática y con algunos ticks del pasado como el uso excesivo de las azafatas. La organización es buena, los distintos stands son accesibles y al contrario que en otras ferias, los productos que se muestran son dispositivos reales, en muchas ocasiones incluso con precio establecido. Lo que siempre ayuda para hacerse una mejor idea de qué es lo que tenemos enfrente.

Es un evento donde las empresas han dado a conocer sus mejores desarrollos y sirve bien para conocer cómo está el equilibrio entre las distintas marcas. Extrañamente, no hemos escuchado mucho de 5G ni de coche conectado, aunque la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas sí han estado muy presentes.

Este año la lucha en el sector de los componentes ha estado muy reñida, con una AMD que sigue dando pasos de gigante para acercarse a Intel. Aunque después, una vez hemos conocido los productos del resto de fabricantes seguimos viendo el desigual apoyo que tienen. Más trabajo por delante tiene todavía Qualcomm, que al contrario que en los móviles, su apoyo entre los fabricantes de portátiles es testimonial.

Lo mejor del Computex ha sido ver lo activo que está el mundo del PC, con accesorios y dispositivos para todos los públicos, grandes avances en su calidad y con planteamientos muy originales. El PC sigue importando, y mucho. Y este año hemos visto además que las marcas están aprovechando los brotes verdes para mostrarnos portátiles tan extraños como interesantes. ¿Será este Computex 2019 el inicio de una nueva era del PC? Veremos qué ocurre el año que viene.

