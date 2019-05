ASUS ZenBook Pro Duo, primeras impresiones: el increíble potencial de tener dos pantallas táctiles 4K en un mismo portátil

La pantalla lo invade todo. En portátiles, al igual que ocurre con los móviles o en los televisores, cuanto más grande sea mejor. Pero lógicamente, los fabricantes están limitados por el propio tamaño del dispositivo. ¿Qué hacer en este caso? Reinventarse. Es lo que ha hecho ASUS con su nuevo ZenBook Pro Duo, un innovador portátil con doble pantalla 4K, táctil y con tecnología OLED que hemos podido probar estos días durante el Computex 2019 que se está celebrando en Taiwán.

Tenemos dos versiones del portátil de doble pantalla de ASUS, por un lado la versión más premium con procesador i9, GPU NVIDIA RTX y hasta 1TB de SSD y por otro un ZenBook Duo que pierde el apellido Pro y también reduce en tamaño y prestaciones.

Aquí os dejamos con nuestras primeras impresiones del ASUS ZenBook Pro Duo, un portátil que además de ofrecer muy buenos acabados incorpora una solución muy efectiva para añadir más pantalla en un mismo cuerpo. Un paso más allá de lo que vimos con la Touch Bar y un impulso para cambiar radicalmente la imagen preconcebida que tenemos de los portátiles.

Ficha técnica del ASUS ZenBook Pro Duo

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) ASUS ZenBook Duo (UX481) Pantalla 15,6" OLED 4K 16:9 táctil

ScreenPad Plus 14" IPS 4K táctil 14" FullHD IPS 16:9

ScreenPad Plus 12,6" IPS FullHD táctil Procesador Intel Core i9-9980HK

Intel Core i7-9750H Intel Core i7 GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6GB GDDR6 NVIDIA GeForce MX250 - 2GB GDDR5 Memoria Hasta 32GB DDR4 2666MHz Hasta 16GB LPDDR3 2133MHz Almacenamiento 1TB PCIe x4 SSD

256 / 512GB PCIe x 2 SSD 1TB PCIe x4 SSD

256 / 512GB PCIe x 2 SSD Batería 71Wh, 4 celdas Li-Po

19.5V, 230W 70Wh, 4 celdas Li-Po

19V, 90W Sonido y cámara Micrófono con Cortana, Alexa, certificación Harman Kardon, IR webcam Micrófono con Cortana, Alexa, certificación Harman Kardon, IR webcam Sistema operativo Microsoft Windows 10 Home / Pro Microsoft Windows 10 Home / Pro Dimensiones y peso 359 x 246 x 24 mm

2.5 kg 323 x 233 x 19 mm

1.8 kg Conectores Thunderbolt 3 USB C, 2 USB 3.1, HDMI, audio USB tipo C, 2 x USB 3.1, HDMI, audio, microSD Conectividad Intel WiFi 6 Gig+, BT 5.0 Intel WiFi 6 Gig+, BT 5.0

WiFi 6, Intel Core i9 y prestaciones de gama alta para competir en el sector más premium

Las dos pantallas del ZenBook Pro Duo son táctiles.

El ASUS ZenBook Pro Duo aspira a convertirse en un portátil premium, preparado para luchar contra los mejores productos del resto de fabricantes. Y por ello incorpora especificaciones de alto nivel, con los últimos componentes de Intel y NVIDIA.

En el interior del ZenBook Pro Duo se encuentra un chipset Intel Core i9 9980HK junto a una gráfica Nvidia RTX 2060, hasta 32GB de memoria RAM y la posibilidad de subir hasta 1TB de almacenamiento SSD. Son características excelentes si bien es cierto que echamos de menos la apuesta por una RTX 2070 o una RTX 2080. La respuesta de por qué en su modelo más avanzado no se incluyen estas gráficas la encontraríamos en que no estamos ante un dispositivo gaming de la serie 'Republic of Gamers' (ROG).

El rendimiento del ASUS ZenBook Pro Duo es excelente gracias al uso de un procesador Intel Core i9 junto a la RTX 2060, una combinación capaz de todo y que convierte a este portátil en una buena opción para los usuarios más exigentes, aunque sin llegar a la categoría más gamer.

El rendimiento es muy bueno y todas las aplicaciones se abren inmediatamente. Al menos en el modelo Pro. En el ZenBook Duo más pequeño de 14 pulgadas la historia es totalmente diferente ya que pasamos de especificaciones de gama alta a unas características más bien humildes.

No tenemos disco HDD. Estamos en 2019 y la apuesta de ASUS por el SSD es total. Pero sobre todo lo que más llama la atención es su conectividad. El ZenBook Pro es compatible con WiFi 6 (802.11ax) y promete velocidades de hasta 2,4Gbps. Es un punto que ahora puede pasar desapercibido, pero cuando llegue al mercado habrá más dispositivos con WiFi 6 y tener un portátil preparado para estas conexiones será una demanda cada vez mayor.

ASUS añade 4 micrófonos para tener una buena experiencia con Alexa y Cortana, una webcam en el marco superior y una tecla dedicada para 'Turbo cooling'. En este aspecto, el cuerpo del ZenBook Pro Duo está ligeramente elevado y no hemos detectado que se caliente excesivamente, aunque para este punto hará falta testearlo en profundidad con aplicaciones más exigentes.

La batería es otro punto que lógicamente tampoco hemos podido comprobar y aquí habría que ser cuidadosos. Tenemos una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución 4K más otra pantalla secundaria de la misma resolución, sin duda componentes de alto consumo. Para ello tenemos una batería de 71Wh, aunque se ha añadido una carga rápida de 230W.

Diseño: un excelente trabajo en acabados y calidad de los teclados y touchpad, pero no tanto en compactación

Acabado de aluminio del ASUS ZenBook Pro Duo y sus característicos reflejos.

El ASUS ZenBook Pro Duo es un dispositivo de gama alta y eso se nota en los acabados y materiales utilizados. Como en el resto de portátiles de la marca, se apuesta por una aleación de aluminio que otorga un buen tacto, un aspecto sobrio y un tono con reflejos que se aleja del plateado más plano.

Este aluminio se mantiene en los bordes y laterales, no así en el interior del dispositivo donde tenemos materiales más clásicos. Al abrir el cuerpo del dispositivo el teclado queda ligeramente elevado ya que la pantalla hace de apoyo. Pero el principal cambio lo tenemos por la ScreenPad Plus introducida. En vez de tener un teclado a todo tamaño, tenemos un teclado más fino y estilizado, ubicado hacia la parte inferior y con el trackpad en la esquina inferior derecha.

Detalle de la base para el ZenBook Pro Duo.

Entre la pantalla y el teclado hay un borde con el logo de ASUS ZenBook. Entendemos que será por cuestiones de construcción, pero es un punto a mejorar en futuras generaciones ya que el borde es bastante grueso y rompe un poco la estética. Además tiene una consecuencia adicional y es que no tenemos borde inferior para apoyar las manos.

¿Cuál es la solución? ASUS nos ofrece una sencilla base para apoyar los brazos. Es un efectivo, pero un problema que habría que tener en cuenta de cara al futuro en caso que las pantallas secundarias empiecen a ser más habituales en el sector de los portátiles.

El teclado queda ligeramente elevado.

La apuesta por la doble pantalla tiene su consecuencia en el peso del dispositivo, pero los acabados son excelentes y no tienen nada que envidiar a los mejores portátiles del mercado.

Otra consecuencia de esta pantalla secundaria la encontramos en el peso. ASUS siempre ha sido una marca con portátiles muy delgados y compactos y sin embargo hemos tenido la sensación que este ZenBook Pro Duo pesa más que sus equivalentes de años anteriores.

En total 2,5 kilogramos que evitan que este portátil sea un dispositivo para coger con una mano y llevárselo de un lado a otro. Un aspecto que en el modelo Pro de 15,6 pulgadas quizás no es tan relevante, pero en el de 14 pulgadas sí, ya que nos quedamos en unos 1,8 kilogramos que tampoco son despreciables.

A nivel de compactación el trabajo de ASUS es bueno, ya que por ejemplo la pantalla OLED dispone de un ratio del 89% y los marcos superiores son muy reducidos. Pero la sensación final esta ahí, no es un dispositivo para llevarlo arriba y abajo.

El puerto de carga y HDMI están ubicados en el lateral izquierdo.

El ASUS ZenBook Pro Duo cuenta con USB tipo C, Thunderbolt y tres puertos USB 3.1.

En el lateral derecho contamos con un puerto USB tipo C que actúa también como Thunderbolt 3.0, una tecnología para transmitir datos hasta 40Gbps. Justo al lado tenemos un puerto jack de 3.5mm para el audio y por encima de la ranura de ventilación un puerto USB 3.1.

Mientras tanto, el lateral izquierdo incluye un puerto HDMI, otro puerto USB 3.1 y la toma de carga rápida. En el caso del ZenBook Duo estándar, además tenemos una ranura microSD. Un añadido que en el modelo Pro no se ha incluido.

Sonido certificado por Harman Kardon.

El sonido del ZenBook Pro Duo está certificado por Harman Kardon, pero lo que pudimos probar no nos llamó especial la atención. Aquí es otro punto que habrá que esperar al análisis para poder llegar a una mejor conclusión.

El teclado es retroiluminado y el recorrido de las teclas ofrece buenas sensaciones.

El NumberPad es también otra gran solución para ganar espacio.

Añadir una pantalla secundaria de 14 pulgadas no ha evitado que ASUS añade su propio trackpad numérico. En concreto se trata de un 'NumberPad', nombre que la marca da a su combinación entre trackpad tradicional para actuar como cursor y un trackpad numérico iluminado con LEDs.

El tacto de estos números no es el mismo que el del teclado, pero de nuevo estamos ante una ingeniosa solución a un problema de espacio. Algunos usuarios podrán considerar que hay que realizar un paso extra para activar el trackpad numérico, pero pensemos que también tenemos los números en su colocación habitual. Simplemente para aquellos que prefieran tenerlo se ha añadido. Al final tanto el NumberPad como la ScreenPad representan el mensaje que nos quiere transmitir ASUS, ellos quieren ofrecer herramientas para un gran número de usuarios, sin penalizar en exceso la experiencia y consiguiendo un portátil a la postre más completo.

La novedad es la ScreenPad Plus, pero lo mejor es su pantalla OLED principal

La ScreenPad Plus puede actuar como espejo, pantalla adicional o apagarse.

Llegamos a la auténtica protagonista del ASUS ZenBook Pro Duo, la pantalla. Tenemos dos paneles, pero una de ellas se lleva toda nuestra atención. Tenemos un panel OLED de 15,6 pulgadas con una resolución 4K de 3840 x 2160 píxeles. Probablemente suministrada por Samsung, la pantalla tiene un contraste 100.000:1 y engloba el 100% del espacio de color DCI-P3. Es además compatible con HDR y la calidad es sencillamente espectacular.

Además estamos ante un panel táctil, por lo que podremos tocar elementos y moverlos a nuestro antojo. El táctil funciona correctamente, aunque es cierto que no tenemos la sensibilidad más elevada. Todos nuestros cumplidos se van a la calidad de imagen, con unos colores vívidos, un contraste excelente y un buen nivel de brillo.

Durante el uso no se aprecia tanto, pero pese a tener la misma resolución 4K sí hay diferencias entre el OLED y el IPS.

Para la pantalla secundaria tenemos un panel IPS con la misma resolución 4K. Sin embargo hay algunas diferencias. Tenemos un panel secundario de 14 pulgadas en formato 32:9 y una resolución de 3840 x 1100 píxeles. También es táctil y a nivel de nitidez estamos en la misma categoría, sin embargo la calidad de imagen y el brillo emitido entre una y otra no es lo mismo. Sobre todo es algo que se nota en los negros, ya que donde en la principal tenemos tonos oscuros, en la secundaria se aprecian claramente los grises. Sobre todo por comparación.

Al ser de la misma resolución, tener las dos pantallas una al lado de la otra no nos produce rechazo. Sin embargo sí es cierto que la calidad del OLED es impresionante, mientras que la pantalla pequeña queda claramente como un panel auxiliar.

Esta pantalla secundaria se nota que no está al nivel, sin embargo la diferencia no es algo que afecte a la experiencia de uso. Es decir, todo se ve con menos calidad en la secundaria, pero la idea es que nuestros ojos estén normalmente sobre la principal y la secundaria sea simplemente una ayuda. Un extra para controlar algunos menús, cambiar alguna canción o tener algún texto de apoyo. En los casos donde la calidad de imagen sea relevante, la pantalla OLED de 15,6 pulgadas será el lugar donde tendremos que retransmitir el contenido. Y afortunadamente esta es sobresaliente.

Mapas, música, navegador... la pantalla secundaria es todo un añadido a la multitarea.

El funcionamiento de la pantalla secundaria es sencillo, aunque traspasar contenido de un lugar a otro no es tan intuitivo como debería. Para ayudarnos a tal tarea tenemos una aplicación dedicada para la ScreenPad Plus, nombre que recibe esta segunda pantalla y que no deja de ser una evolución de la ScreenPad que vimos el año pasado en su serie de portátiles y que este año han renovado y ampliado a más dispositivos.

La apuesta de ASUS por esta ScreenPad no es fruto de un día y poco a poco están trasladando la mayoría de su catálogo hacia este apoyo.

La ScreenPad Plus es compatible con stylus.

El táctil de la pantalla secundaria es bueno, aunque para mejorarlo tenemos además soporte para stylus. No se ha añadido un lugar para engancharlo magnéticamente y no creemos que sea realmente necesario, más allá de la comodidad de utilizar un stylus.

La multitarea adquiere un nuevo nivel

La ScreenPad Plus permite visualizar hasta 3 aplicaciones.

La potencia del ASUS ZenBook Pro Duo viene directamente del uso que le demos a la ScreenPad Plus. Tuvimos la oportunidad de probarlo durante unas horas y pese a que nuestra primera sensación fue que era un añadido innecesario, lo cierto es que poco a poco empezamos a enviar más aplicaciones y a sentirnos cómodos con ella.

Habiendo probado la TouchBar de Apple, en este caso la solución va varios pasos más allá. No solo es un acceso directo o menús adicionales, es la posibilidad de tener aplicaciones enteras. Quizás no para ver vídeos o leer, pero sí para tener un texto de apoyo, una calculadora, un excel o cualquier ayuda. Para que os hagáis una idea; el uso que le podemos dar a la ScreenPad Plus sería equivalente al de un pequeño monitor externo conectado.

ASUS ha actualizado el software de su ScreenPad para darnos accesos directos a la multitarea y otras aplicaciones.

ASUS ha implementado accesos rápidos para pasar de una aplicación a otra.

La principal herramienta para controlar esta pantalla secundaria es la aplicación dedicada de ASUS. Desde ella, a la que accederemos deslizando desde la izquierda, tenemos una serie de accesos directos, acceso a la multitarea de Windows, ajustes adicionales y una pantalla para guardar configuraciones concretas y poder mostrarlas en la pantalla secundaria de forma rápida.

La configuración inicial no es precisamente lo más intuitivo y cómodo, aunque después de utilizarlo un rato sí se empieza a entender cómo funciona y vamos conociendo los diversos trucos y mecanismos.

La incorporación de la ScreenPad Plus no nos ha parecido que perjudique la experiencia del portátil y sin embargo sí la hemos utilizado más de lo que podíamos pensar. Uno de esos añadidos que a la que te acostumbres podría por acabar convirtiéndose en toda una ayuda.

La ScreenPad Plus permite memorizar diversas configuraciones.

En la ScreenPad Plus caben hasta 3 aplicaciones y se puede adaptar su tamaño. También destacar que es compatible con todas las aplicaciones de Windows. Al final lo que tenemos es una redimensión de la ventana, como haríamos de normal.

Desde los ajustes de la ScreenPad podemos modificar el brillo de esta, cambiar el fondo de pantalla y activar el menú que nos permite pasar aplicaciones de una a otra. Aunque realmente al ser las dos pantallas táctiles, es sencillo arrastrar una aplicación de una a otra pantalla. La sensibilidad táctil es mejorable, pero el gesto es sencillo.

Ajustes de la ScreenPad Plus.

El ASUS ZenBook Pro Duo incorpora aplicaciones especializadas para chatear y ofimática. Se encuentran dentro de la aplicación dedicada y nos servirán para tener el listado de amigos cuando hablamos o por ejemplo las herramientas de edición de texto cuando estamos en Office.

ASUS ha anunciado también que los desarrolladores podrán adaptar sus aplicaciones a la ScreenPad. Como siempre este es el verdadero campo de batalla, pero no nos extrañaría que otras marcas se apunten a esta tendencia y entonces sí veamos más aplicaciones aprovechar la doble pantalla en todo su esplendor.

Además de esta combinación de doble pantalla en la que la segunda puede actuar como espejo o pantalla adicional, ASUS también ha previsto expandir las posibilidades trabajando junto a los desarrolladores. Aquí es realmente donde podemos tener una verdadera mejora en la multitarea, aunque depende de su alianza con terceros para conseguirlo.

Por el momento han anunciado que Corel Draw será compatible con la ScreenPad Plus. ¿Qué quiere decir? Básicamente que en vez de dividir la pantalla, Corel Draw podrá mostrar la imagen principal en la pantalla OLED mientras los controles se queden en la secundaria. No hemos tenido la oportunidad de probarlo en primera persona, pero sí se ha anunciado durante la presentación.

Para tocar el piano hay mejores opciones, pero la doble pantalla tiene muchas posibilidades.

Durante la prueba pudimos utilizar la ScreenPad para tocar el piano, para tener un PDF abierto mientras escribíamos, para poder controlar Spotify mientras leíamos una página web o para tener el calendario abierto mientras buscábamos cómo organizar una agenda. No es difícil imaginar situaciones donde esta pantalla secundaria nos sea útil y a la hora de controlarla se nos ofrece una experiencia suficiente sólida como para que no sea problemático su presencia.

Nos hubiera gustado que la calidad de la pantalla secundaria fuera ligeramente superior y que la sensibilidad táctil para pasar de una a otra fuera superior, pero en general esta ScreenPad es un añadido interesante que puede diferenciar a este ZenBook Pro Duo de otros portátiles de gama alta. Con la única salvedad de ese incremento de peso que quizás sea suficiente para echar atrás a algunos usuarios.

ASUS ZenBook Pro Duo, la opinión de Xataka

Podemos leer Xataka mientras tenemos de fondo el reproductor de música o los archivos.

El ASUS ZenBook Pro Duo es un portátil arriesgado, pero también una seria apuesta por mirar hacia el futuro del sector. Tenemos unos acabados de gran calidad, una pantalla excelente y una distribución del teclado, el trackpad y la propia pantalla secundaria que nos ha parecido correcta. Todavía es pronto para determinar aspectos como el sonido, la batería o el rendimiento, pero las sensaciones iniciales son muy buenas. Algo importante ya que previsiblemente no será un dispositivo económico, al menos en su versión Pro que rondará los 3.000 euros.

La apuesta de ASUS con su ZenBook Pro Duo no es descabellada. Después de unas horas sí nos imaginamos que esta ScreenPad Plus pueda suponer un avance a la hora de utilizar el portátil. Lo que acompañado de buenos acabados y especificaciones, convierten al ZenBook Pro Duo en uno de los dispositivos a considerar en el futuro.

ASUS ha comunicado que estará disponible después del verano a unos precios que dependerán del mercado y la configuración elegida, pero todavía no han sido anunciados.

El año pasado ASUS nos sorprendió con su interacción con la doble pantalla, pero este 2019 han ido claramente más allá. Lo que podríamos considerar como una prueba, aquí se transforma en un elemento diferencial y que previsiblemente va a marcar el desarrollo de ASUS en portátiles durante los próximos años. Veremos cuál es la respuesta del mercado ante esta pantalla secundaria, pero después de haberla probado durante unas horas no nos importaría que se implantase la idea.

Es posible que la implementación sea mejorable, pero hay que premiar a ASUS por apuntar hacia el futuro, ofrecer una experiencia bastante sólida para ser una primera generación y sobre todo rodearlo de un dispositivo tan sólido y con buenos acabados como es este ZenBook Pro Duo. Un interesante portátil para aquellos que busquen buena pantalla, gran conectividad y un diseño de vanguardia.

