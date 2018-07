Las ventas de ordenadores aumentan por primera vez en seis años: un ligero crecimiento que rompe con una larga racha

Parece que el mercado de los ordenadores está de vacas gordas tras unos años de descenso. Tras un primer trimestre que no empezaba nada mal, las últimas cifras son aún más alentadoras dado que las ventas de ordenadores han crecido por primera vez en seis años.

Esto es lo que nos dicen los datos de las principales dos firmas que suelen ilustrar las tendencias de este mercado: IDC y Gartner. Ambas coinciden en que las distribuciones de ordenadores se han incrementado en el segundo trimestre de 2018, tampoco de una manera extraordinaria pero lo suficientemente significativa al romper con una tendencia de tantos años.

Si las noticias eran buenas, ahora son mejores

Hace unos meses había buenas noticias para este mercado, pero no se trataba de un incremento de la ventas, sino de su estabilización. Las cifras de IDC hablaban de un 0% de crecimiento en el primer trimestre de 2018, con lo cual se tenían tres trimestres seguidos de mantenimiento de las ventas, incumpliéndose la previsión menos halagüeña de la firma que apuntaba a un 1,5% de descenso.

Esta vez los datos de IDC son favorables, con un 2,7% de aumento para este segundo trimestre del año. También aumenta para Gartner, aunque la cifra es algo más modesta para esta agencia: un 1,4% de incremento.

Ventas de ordenadores durante el segundo trimestre de 2018 y 2017. (Fuente: Garnter

La diferencia entre uno y otro porcentaje se debe a que IDC incluye los Chromebooks y no los tablets con Windows con teclado accesorio como las Surface Pro, las cuales sí están dentro del recuento de Garnter. Por su parte, éstos últimos no incluyen los Chromebooks, los cuales parecen estar experimentando cierto auge junto con los portátiles "premium" y los PCs gaming, lo cual no se esperaban y coincide con lo que apuntaba Emmanuel Fromont (presidente de Acer para EMEA) sobre que Chrome OS está cogiendo fuerza.

Ventas de ordenadores durante el segundo trimestre de 2018 y 2017. (Fuente: IDC

Así, ambas fuentes determinan que este tirón a la alza en las ventas viene de la mano de los cinco principales fabricantes: Lenovo, HP, Dell, Apple y Acer, en orden de mayor a menor cuota de mercado actual. En cuanto al crecimiento anual teniendo en cuenta las cifras para el mismo periodo del 2017, se lleva el oro también Lenovo, seguido de Dell y de HP, con Apple en el quinto puesto.

Observando los datos desde la perspectiva geográfica, el aumento se ha visto en todas las regiones. En Estados Unidos ha habido un aumento de ventas en equipos de sobremesa tras una bajada en los anteriores análisis según IDC, con un incremento en la demanda de equipos gaming y los equipos con Chrome OS en educación según matiza en Gartner.

Los incrementos en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) se han visto empujados por la demanda de PCs para el entorno laboral en Reino Unido y Alemania, viéndose en numerosos países un aumento de la demanda mayor del habitual en este trimestre según Gartner. En Asia lo que han deducido es que los mercados emergentes las ventas de equipos de consumo se han visto favorecidas por la actualización a Windows 10, al reemplazarse los equipos antiguos.

A la espera de ver si el tirón se mantiene

En cuanto a cómo le ha ido a cada fabricante, HP cumple lo de no ser profeta en si tierra y ha crecido en todas las regiones más de lo previsto salvo en Estados Unidos (según Gartner). Dell se mantiene fuerte también en casi todas las regiones y Apple experimenta un mantenimiento de las ventas más que un crecimiento en cuanto a la diferencia de un año a otro según IDC, con una Acer que pierde fuerza en el PC de consumo frente al gaming y lo Chromebooks.

Ambas fuentes indican que los fabricantes que están por debajo sí están experimentando un descenso, por lo que esta ruptura con la tendencia a la baja parece protagonizada sobre todo por estos titanes. Veremos cómo afectan las novedades de éstos en los próximos balances, ahora que acabamos de conocer las actualizaciones de Apple, tras propuestas algo distintas como los ZenBook con Screenpad y con lo que puedan presentar en el algo menos de medio año que queda.