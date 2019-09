Apple Keynote septiembre 2019: todo lo que esperamos ver en uno de los eventos del año de la marca

Cómo nos gusta el olor a evento por la mañana, y esta semana la empezamos con nuestra mente en una de las presentaciones clave del año para Apple (y por ende un poco para algunos sectores tecnológicos). Hace poco la compañía hacía pública la fecha del evento y el día es mañana, así que no está de más que repasemos todo lo que esperamos ver en la Keynote de Apple.

El evento tendrá lugar en el Steve Jobs Theater mañana 10 de septiembre a las 19:00 CEST. Es una de las dos presentaciones más importantes de Apple en el año, y tras conocer las novedades relativas a sus sistemas operativos en la WWDC 2019 el pasado mes de junio ahora esperamos conocer sus nuevos smartphones y algunas cosas más.

Tres nuevos iPhones con nueva nomenclatura

Aquellos tiempos en los que Apple presentaba un solo terminal por año parecen estar cada vez más lejos. Eso se rompió con el nacimiento de la gama Plus, suponiendo una alternativa más completa y grande, que acababa en el iPhone 8 Plus para quedar finalmente en una tríada compuesta por un iPhone más estándar (el iPhone XS), otro más grande en la misma línea de componentes (iPhones XS Max) y uno contenido en ciertos aspectos pero también grande (iPhone XR).

Y parece que esa triple estela se va a mantener para este año. Hace algunas semanas dos conocidas fuentes de filtraciones nos regalaban con detalle lo que parece un buen anticipo sobre estos terminales y algunos otros productos de Apple, y tratándose de Ming-Chi Kuo y Mark Gurman merecen cierta credibilidad al haber acertado tanto en el pasado.

Era Gurman el que apuntaba a que los nuevos mantendría el esquema del año pasado, teniendo un sucesor directo para cada uno de los modelos que mencionábamos antes. Éstos serían los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, de modo que se mantiene la idea de cada uno pero cambia la nomenclatura:

El sucesor del iPhone XR sería el iPhone 11.

El del iPhone XS sería el iPhone 11 Pro.

El del iPhone XS Max sería el iPhone 11 Pro Max.

De este modo, el apellido Pro (que hasta ahora no había llegado a los smartphones de la marca, pero sí a los otros productos de Apple) se establecería en los terminales habiendo así algo más de hegemonía e integrando mejor ese tercer modelo que nacía el año pasado. El nuevo apellido no tendría implicaciones determinantes en cuanto a un uso profesional de los dispositivos, y parece una de las evoluciones más contenidas como ocurría con los iPhone "s".

Esto no significa que no vaya a haber cambios notables. Gurman habla del regreso del acabado mate (que no vemos desde el iPhone 7) y habrá modelo de color verde y lavanda para el iPhone 11, aunque lo más llamativo es ese diseño para las cámaras que muchas filtraciones y renders nos han anticipado: un gran módulo cuadrado y en una esquina.

¿Qué alojará ese cuadrado? Un ultra gran angular añadido al teleobjetivo y a la lente gran angular que habíamos visto en los anteriores. Gurman además mencionaba que este nuevo sistema de cámaras capturará fotografías de mayor resolución y que mejorará los resultados en baja luz (sin especificar nada sobre modo noche), añadiéndose además mejoras en la grabación de vídeo con una nueva función de edición.

¿Y para el que sólo tenía una cámara? Parte de esas características que diferenció el iPhone XR de los otros era la cámara trasera, dado que no integró dos como sus otros hermanos. En este caso, el iPhone 11 sumaría dos cámaras, siendo ésta segunda un teleobjetivo.

Otro cambio gordo sería el adiós al 3D Touch, la sensibilidad a la presión por parte de la pantalla que añade otro nivel de interacción con iOS y que igualmente lo dejamos de ver en el iPhone XR tampoco lo veremos en estos nuevos tres teléfonos. No hablaron de un notch más reducido, aunque sí de que habrá evolución de Face ID haciéndolo más eficaz y de una nueva certificación de resistencia más avanzada que IP68 (la actual).

En el interior de estos terminales esperamos ver un procesador Apple A13 fabricado en 7 nanómetros, poniéndose así a la altura de Samsung, Qualcomm y Huawei a este nivel. Lo que destacaba Gurman es que habría un nuevo componente encargado de las tareas más exigentes a nivel de cálculos matemáticos como la realidad aumentada, el coprocesador AMX.

No sabremos si habrá carga rápida y/o puertos USB como han apuntado algunas fuentes, pero de lo que sí han hablado es de que los iPhone 11 añadirán carga inalámbrica inversa como ya hemos visto en terminales de Samsung y Huawei (para cargar dispositivos como los AirPods y quizás los Apple Watch). No suena mucho el 5G para los nuevos dispositivos de Apple, hablándose de 2020 para verlo.

Apple Watch, iPad y MacBooks

Para los relojes inteligentes de Apple se habla de que veremos un Apple Watch Series 5 que significará una iteración discreta, habiéndose centrado en los acabados y el procesador. Se ha dicho que veremos un procesador más rápido y que serán acabados de titanio y cerámica, pero no se ha visto nada acerca del tamaño de la pantalla o funciones nuevas.

Siendo el plato fuerte los iPhone, no suena tan probable que veamos novedades sobre iPads y MacBooks, que normalmente tienen un evento propio. Quizás haya otro evento en octubre en el que veamos nuevos iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas y un nuevo iPad de 10,2 pulgadas.

Gurman además adelantó que veremos un MacBook Pro de 16 pulgadas con marcos más delgados que el de 15 pulgadas, nuevos AirPods resistentes al agua y con cancelación de ruido y un nuevo HomePod más económico. Quizás algo de esto sea un "One more thing" mañana, aunque tendremos que esperar para salir de dudas.

Software

Tras el anuncio de las nuevas versiones de iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS en la WWDC de junio, se espera que las versiones definitivas lleguen tras el nuevo evento de Apple, a lo largo de septiembre. Éstas suelen llegar dos días después del lanzamiento de los iPhone, por lo que quizás tengamos los nuevos sistemas operativos en torno al 18 de septiembre.

Quizás también sepamos algo más de Apple Arcade, el servicio de suscripción de videojuegos cuyo lanzamiento se espera para el próximo otoño y del que aún desconocemos el precio, o de Apple TV+, el servicio de streaming propio para móviles y televisores.

Preparando las palomitas (quizás también los bolsillos)

No se ha filtrado nada acerca de los precios y como mucho podemos especular a partir de los precios y disponibilidades del año pasado. Según esto cabe pensar en precios como 859 euros para el iPhone 11, 1.159 para el iPhone 11 Pro y 1.259 para el iPhone Pro Max, aunque como hemos dicho no ha habido informaciones sobre esto.

Tendremos que esperar a mañana para despejar dudas y ver si se nos ha dado bien hacer la quiniela. Como es habitual, desde Xataka os lo contaremos todo con el máximo detalle en directo. Os diremos cómo seguirlo con nosotros, pero de momento podéis ya ir apuntando la hora según dónde os encontréis: