Apple TV+ llegará en noviembre por 9,99 dólares al mes, según Bloomberg

Ayer conocimos detalles de lanzamiento de Disney+, que llega a Holanda por 6,99 euros en noviembre. Un servicio que por precio y catálogo, parece que marcará un antes y un después en el streaming. Lo mismo quiere lograr Apple con Apple TV+, su plataforma de series originales, de la que Bloomberg, de la mano del siempre fiable Mark Gurman, ha ofrecido información que desvela precio y fecha de lanzamiento.

A la espera de que todo sea confirmado por Apple, Apple TV+ llegará en noviembre con un precio de 9,99 dólares mensuales. Esa será la cantidad que el usuario pagará después de poder hacer uso de una prueba gratuita, que es algo que no debería extrañar, pues Apple lo hace con Apple Music, y lo hacen competidores como Amazon Prime Video o Netflix.

El servicio se lanzará globalmente en 150 países, y de cara a España, la única analogía fácil en precio es la de Apple Music, que cuesta 9,99 euros y dólares, por lo que lo probable si sale finalmente por 9,99 dólares en Estados Unidos es que al llegar a nuestro mercado, Apple TV+ desembarque en Europa por 9,99 euros.

Un catálogo limitado en lanzamiento sobre el que ir edificando

A diferencia del extenso catálogo con el apunta a lanzarse Disney+, Gurman informa de que Apple lanzará inicialmente una pequeña selección de series, para luego, en los meses venideros, ir ampliando mediante la llegada de nuevas series. La primera tanda de series estará compuesta, según apunta Bloomberg, por 'The Morning Show' con Jennifer Aniston, 'Amazing Stories', de Steven Spielberg, 'See', de Jaon Momoa, 'Truth Be Told', con Octavia Spencer, y 'Home.', una serie documental sobre casas extravagantes.

Otro aspecto interesante sobre la noticia de Bloomberg es lo que repasa sobre la estrategia de publicaciones de series. Sabemos que Netflix publica sus series originales en un mismo día, mientras que otros como HBO siguen en el modelo de retransmisión clásico. La noticia de Gurman da a entender que Apple se está planteando algo "mixto". Para algunas series, Apple lanzaría tres episodios inicialmente, en lugar de toda la temporada, y luego iría ofreciendo un nuevo episodio cada semana.

Apple invertirá 6.000 millones de dólares en contenido original, según el Financial Times

Sólo con 'The Morning Show', Bloomberg cita una inversión por parte de Apple de 300 millones de dólares, y el Financial Times habla de un coste superior por capítulo al de 'Juego de Tronos', cifrado en unos 15 millones de dólares. El diario económico repasa más cifras interesantes que desvelan que la estrategia de Apple no va a ser tímida.

Tras una primera inversión de 1.000 millones de dólares para el primer año, fuentes del Financial Times afirman que el presupuesto para contenido original, que de momento parece que será el único que haya en la plataforma, se ha expandido más allá de los 6.000 millones de dólares. Se trata de una cifra enorme, pero no se menciona en cuánto tiempo se repartirá, mientras que solo para 2019, el Financial Times habla de que Netflix gastará 15.000 de dólares.

Según la noticia, otra diferencia entre ambas compañías es que Netflix paga menos a los creadores, y lo hace a lo largo de años, mientras que Apple paga más y al principio de la etapa de producción. La apuesta de la compañía de Cupertino por los servicios (que ya suponen un 21% dl total de los ingresos en sus últimos resultados financieros) es enorme, y este otoño, además de Apple TV+, también es probable que veamos Apple Arcade por 4,99 euros al mes, según rastros avistados en una API de la App Store.