Si algo nos enseñó “The Martian” es que las patatas son un alimento ideal si te encuentras en el espacio y no dispones de muchas opciones de alimento. Igual que Mark Watney sobrevivió en el planeta rojo a base de cultivar este tubérculo, los colonos lunares del futuro podrían encontrar en él un aliado culinario perfecto. Sabemos que se puede cultivar en el espacio, pues ya se ha hecho en la Estación Espacial Internacional. ¿Pero qué pasa con la Luna? De hecho, no deberíamos preguntarnos solo si es cultivable. También es importante comprobar si las patatas lunares serían suficientemente nutritivas. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Oregón se hizo ambas preguntas, así que decidió cultivar patatas en regolito lunar. Gracias a su experimento, tenemos la respuesta a ambas cuestiones. Spoiler: sí a todo. Pero con matices.

Regolito lunar falso y abono de lombrices. Los astronautas de las misiones Apolo trajeron varias muestras de regolito lunar a la Tierra. Sin embargo, estas se encuentran muy bien guardadas, sobre todo desde que dos estudiantes de prácticas de la NASA decidieron tener sexo encima de ellas. Para este tipo de experimentos (el de las patatas, no el del sexo), se suele recurrir a regolito simulado, no al real. Conocemos bien su composición, así que eso no es problema. Y precisamente porque conocemos su composición sabemos que no contiene nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal, como el nitrógeno. Por eso, antes de proceder a cultivar las patatas, estos científicos lo abonaron con vermicompost, el abono que producen las lombrices al descomponer residuos orgánicos.

Depende de la dosis. Sin abono, las plantas de patata no desarrollaron prácticamente raíces ni tubérculos. Con un 5-15% de vermicompost la cosa mejoró, pero tampoco mucho. Las plantas se recuperaron solo parcialmente. Hizo falta al menos un 30% de abono para que el desarrollo y el crecimiento de las plantas fueran comparables al que tienen en suelo terrestre.

Algo importante es que en el estudio se probaron cinco simulantes de regolito distintos. El que ofreció esos resultados positivos con una dosis del 30% fue el conocido como LMS-1E. Está fabricado con suelo arenoso de una región de Oregón e imita el regolito de los mares lunares.

Libre de metales pesados. El regolito lunar carece de nutrientes, pero ese no es el único hándicap de cara al cultivo. También tiene una gran cantidad de metales pesados. Esto es un problema a dos niveles. Por un lado, impiden el crecimiento vegetal y, por otro, si la planta llega a absorberlos y crecer, su fruto podría ser tóxico para el consumo humano. Por suerte, estos científicos vieron que el compost es capaz de unirse a los metales pesados y disminuir su biodisponibilidad. Es decir, la planta no puede apenas absorberlos.

Nutrición y seguridad. Si la planta no absorbe los metales pesados, el fruto no debería ser tóxico. Aun así, estos científicos quisieron comprobar la composición de las patatas, tanto para saber si eran seguras como para calcular su valor nutricional. Lo que descubrieron fue una gran noticia, ya que absorbieron pequeñas cantidades de metales, pero no llegaban a ser tóxicas. Además, su valor nutricional era muy similar al de las patatas que tienes ahora mismo en tu despensa. Si no tienes, apúntalas en la lista de la compra, que luego te hacen falta y no tienes tiempo de salir corriendo al supermercado.

Las lombrices no son infinitas. De momento, los científicos no tienen en mente instalar una granja de lombrices en la Luna. El vermicompost solo serviría para empezar con los primeros cultivos en las bases lunares. Después, se seguirían abonando con compost fabricado a base de restos de comida y desechos vegetales.

¿Por qué patatas? Con todo esto, solo nos queda hacernos esa pregunta. De todos los cultivos del mundo, ¿por qué nos empeñamos en cultivar patatas en el espacio, tanto en la realidad como en la ficción? La clave está en que son un buen alimento para un lugar hostil. Por un lado, proporcionan más calorías por unidad de superficie que la inmensa mayoría de vegetales cultivables. Por otro, son muy nutritivas, con muy buenos niveles de potasio, proteínas y vitamina C. Además, son muy saciantes, por lo que tienen todo lo bueno para vivir en el espacio.

¿Y después qué? Cabe destacar que en este estudio las plantas se cultivaron en macetas muy pequeñas, de modo que las patatas resultantes apenas pesaban 10 gramos. Los autores del estudio quieren repetir el proceso con maceteros más grandes. Pero incluso con eso sigue quedando mucho por escalar. Y es que, de momento, esto solo se ha explorado en condiciones de laboratorio simuladas, con regolito lunar falso. Por suerte, la cosa pinta bien. Parece que Andy Weir no iba nada mal encaminado cuando escribió The Martian.

Imagen | The Martian

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