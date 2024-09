Los astronautas de la Starliner han dado la voz de alarma: están escuchando ruidos extraños que salen de un altavoz interior

Pocas cosas más le podrían pasar a la Starliner de Boeing. La primera de su tipo en una misión tripulada al espacio emprenderá en breve su regreso a la Tierra sin astronautas. Sin embargo, todavía sigue dando que hablar. De hecho, como si se tratara del comienzo de una película de ciencia ficción, el sábado comenzó a suceder algo que no ha cesado. El astronauta de la NASA Butch Wilmore notó lo que parecían unos ruidos extraños que emanaban de un altavoz dentro de la nave.

WT… Al parecer, lo primero que hizo Wilmore fue tirar de sentido común. "Tengo una pregunta sobre la Starliner". Con esa frase, el astronauta de la agencia espacial se comunicó por radio con el Centro de Control de Misión, en el Centro Espacial Johnson en Houston. "Hay un ruido extraño que sale por el altavoz... No sé qué lo está produciendo".

Sus primeras pesquisas no estaban nada claras, y dudaba si podría deberse a alguna rareza en la conexión entre la estación y la nave que causaba el ruido, o había algo más. Por eso pidió a los controladores en Houston que vieran si podían escuchar el audio dentro de la Starliner. Unos minutos más tarde, el Centro de Control de Misión respondió por radio que estaban conectados a través de "línea fija" para escuchar el audio dentro de Starliner (ahora acoplada a la Estación Espacial Internacional durante casi tres meses).

Prueba de sonido. En este punto, Wilmore acercó su micrófono al altavoz dentro de Starliner para tratar de reproducir el extraño. Poco después, se escuchó algo parecido a un ping audible, un sonido ciertamente distintivo. "Muy bien, Butch, ese sonido se escuchó", le comunican por radio desde la Tierra. "Era como un ruido pulsante, casi como un ping de sonar".

"Lo haré una vez más y dejaré que todos traten de estar en mi situación y vean si pueden averiguar qué está pasando", responde Wilmore. Entonces, aquel extraño sonido, aparentemente parecido al de un sonar, se volvió a repetir. "Bien, ahora les toca a ustedes. Díganme si averiguan de qué se trata”.

Hipótesis. La situación que se está dando en el espacio desde el sábado la conocemos gracias a un meteorólogo de Michigan, Rob Dale, que capturó y compartió una grabación del audio y de la conversación de Wilmore con el control de misión. Otra cosa muy distinta es saber el origen del sonido.

A esta hora, no queda nada claro de qué se trata el extraño y algo inquietante ruido. Se sabe que mientras la Starliner vuela hacia la estación espacial, mantiene comunicaciones con la estación espacial a través de un sistema de radiofrecuencia. Sin embargo, una vez acoplado, hay una línea directa que transmite el audio.

Casos similares. Como explican en ArsTechnica, no es insólito que los astronautas den con un sonido que no identifican. No es frecuente, pero a veces ocurre. Por ejemplo, en el primer vuelo espacial tripulado de China en 2003, el astronauta Yang Liwei escuchó lo que sonaba como un balde de hierro golpeado por un martillo de madera mientras estaba en órbita. Al parecer, el ruido se debía a pequeñas deformaciones en la nave espacial debido a una diferencia de presión entre sus paredes internas y externas.

Por ello, lo “normal” sería que lo que sea que hace el extraño sonido, sea benigno y no se parezca a lo que vivió la teniente Ripley en la Nostromo. Sin embargo, dada la mala suerte que está teniendo la Starliner de Boeing, es probable que el ánimo de Wilmore escuchando el sonido no sea el mejor, sobre todo teniendo en cuenta las importantes fugas de helio en vuelo y los fallos en los propulsores que dieron origen a todos los problemas.

