Es oficial: El BFR, el colosal cohete interplanetario de SpaceX, será construido en Los Ángeles y sus pruebas apuntan a 2019

Después de varios rumores que apuntaban a que la construcción del BFR, siglas de 'Big Fucking Rocket' y que ahora ha sido renombrado a 'Big Falcon Rocket' para ser amigable con horario infantil, sería en Nueva York o en la nueva base de SpaceX en Texas. El alcalde de Los Ángeles se ha alzado con el triunfo al confirmar que la compañía de Elon Musk eligió a la ciudad californiana para desarrollar el cohete con el que nos quieren llevar a Marte.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, confirmó a través de Twitter que SpaceX desarrollará y construirá el enorme BFR en el Puerto de Los Ángeles. Además, de que las primeras pruebas están programadas para 2019, una fecha que puede sonar muy precipitada, pero vamos, ya conocemos el optimismo de Musk en cuanto a planificación de fechas.

Officially announcing that @SpaceX will start production development of the Big Falcon Rocket 🚀 in the @PortofLA!



This vehicle holds the promise of taking humanity deeper into the cosmos than ever before. #SOTC2018 pic.twitter.com/2TtGy9NERX