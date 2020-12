Elon Musk anuncia que la primera misión tripulada a Marte de SpaceX será en 2024 "si hay suerte" o "seguramente" en 2026

La primera misión para enviar humanos a Marte podría estar cerca. "Si hay suerte", será en 2024, según ha afirmado Elon Musk en una entrevista en Berlín con Axel Springer. La fecha coincide con lo que hace años viene prometiendo el CEO de SpaceX, que apuntaba que en un plazo de diez años lograríamos enviar personas al planeta rojo.

Ese matiz de la suerte abre el plazo a que el lanzamiento se retrase. Pero Elon Musk avisa que está "muy seguro" que SpaceX lanzará personas en 2026. "Y luego queremos intentar enviar un vehículo sin tripulación allí en dos años". Y es que, según explica Space, la Tierra y Marte se alinean favorablemente una vez cada 26 meses para realizar estos lanzamientos interplanetarios.

Según apuntaban fotografías de la NASA, SpaceX lleva varios años estudiando posibles sitios donde aterrizar su Starship. Sea en 2024 o 2026, el viaje a Marte no será precisamente económico, aunque el propio Musk pronosticaba hace un año que el coste estaría por debajo de los 500.000 dólares.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g