Elon Musk pronostica que el precio de un viaje a Marte será de 500.000 dólares y con billete de vuelta "gratis"

De entre los planes que Elon Musk tiene con SpaceX para este 2019 está el enviar de nueva cuenta astronautas de la NASA desde tierra estadounidense a la Estación Espacial Internacional, y arrancar con las pruebas de Starship, anteriormente conocida como BFR, la nave interplanetaria con la que quiere llegar a Marte.

Aún no se sabe cuándo será el primer vuelo tripulado a Marte, pero Elon Musk ya está pronosticando que costará menos de 500.000 dólares, e incluso podría bajar hasta los 100.000 dólares dependiendo del volumen y la demanda.

Lo anterior surgió como uno de los famosos comentarios de Elon Musk en Twitter cuando se le preguntó un coste estimado para un billete a Marte o la Luna. Musk mencionó que el precio no debería exceder el medio millón de dólares y una vez que la demanda se incremente, cree que el precio de los billetes caería hasta los 100.000 dólares, con lo que afirma que "la mayoría de las personas en economías avanzadas podrían vender su hogar en la Tierra y mudarse a Marte si lo desean".

Very dependent on volume, but I’m confident moving to Mars (return ticket is free) will one day cost less than $500k & maybe even below $100k. Low enough that most people in advanced economies could sell their home on Earth & move to Mars if they want.