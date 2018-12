El turismo espacial logra un nuevo hito: el avión espacial de Virgin Galactic llega por primera vez a los límites del espacio

Ha sido un largo y tortuoso camino para Virgin Galactic, el negocio con el que Richard Branson quiere enviar turistas al espacio. 14 años después de su fundación y tras casi 10 años de pruebas, donde se incluye un accidente fatal que cobró la vida de dos personas, el avión espacial VSS Unity llegó por primera vez a los límites del espacio.

El VSS Unity superó por primera vez los 80 kilómetros de altura (50 millas), el límite que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos define como el comienzo del espacio. Esta hazaña también representa el primer lanzamiento espacial tripulado desde suelo estadounidense desde 2011, cuando el transbordador espacial de la NASA realizó su último vuelo.

La primera aeronave tripulada estadounidense en llegar al espacio desde 2011

La mañana de este jueves despegó desde el desierto de Mojave, Estados Unidos, el WhiteKnightTwo, un avión de gran tamaño que tiene como misión llevar al VSS Unity a una altitud de 45.000 pies (13,7 kilómetros). Una vez que llega a esta altitud, el VSS Unity se desacopla para encender su gran motor y emprender su viaje a los límites del espacio.

Para esta nueva prueba, el VSS Unity estuvo pilotado por Mark "Forger" Stucky y C.J. Sturckow, quienes llevaron al avión espacial a una velocidad Mach 2.9 a una altitud registrada de 82,7 kilómetros (51,4 millas), permaneciendo ahí durante 60 segundos.

SpaceShipTwo looking back on Spaceship Earth 🌎 pic.twitter.com/ynr31mKzzf — Virgin Galactic (@virgingalactic) 13 de diciembre de 2018

Virgin Galactic asegura que su nave cuenta con la capacidad de permanecer más tiempo en esta zona, pero al ser la primera prueba se limitó el tiempo a 60 segundos. Durante este tiempo, y ya cuando el motor haya quemado todo su combustible, los pasajeros experimentarán la sensación de ingravidez mientras disfrutan de una vista envidiable de nuestro planeta.

Una vez pasado este tiempo, la aeronave volvió a la Tierra para efectuar un aterrizaje en la pista de las instalaciones de Virgin Galactic.

Victory roll for SpaceShipTwo. Planned test point and mission accomplished pic.twitter.com/3dI1fipoCW — Virgin Galactic (@virgingalactic) 13 de diciembre de 2018

Durante esta prueba, además de los pilotos, se llevaban cuatro cargas útiles de la NASA para simular a los pasajeros, con lo que se busca obtener la certificación y autorización para efectuar los viajes espaciales para turistas. El objetivo de Virgin Galactic es demostrar que sus viajes son seguros, algo que se puso en duda tras su accidente fatal de 2014.

Virgin Galactic afirma que ya han vendido cientos de boletos, a un precio 250.000 dólares, donde figuran nombres como el de Ashton Kutcher y Tom Hanks. La idea de la compañía era haber realizado el vuelo inaugural en 2009, con Richard Branson y Stephen Hawking como padrinos, pero el accidente retrasó todos los planes, lo que llevó incluso a un rediseño de la nave.

Aún no hay una fecha definida para el vuelo inaugural y el arranque de los viajes espacial, antes de esto, la compañía se asegurará de realizar más pruebas, que incluyen nuevos vuelos y pruebas para el motor, así como las llamadas "pruebas de cabina", que será el inicio de los procedimientos que se utilizarían en los vuelos comerciales.

Durante este tiempo, Virgin Galactic también contempla realizar una mudanza a sus nuevas instalaciones en Spaceport America, Nuevo México, desde donde se realizarán los vuelos comerciales.

Our SpaceShipTwo traveling among the moon and stars 🌗 💫 🚀 pic.twitter.com/fDKdguHWoW — Virgin Galactic (@virgingalactic) 13 de diciembre de 2018

SpaceShipTwo, welcome to space. — Virgin Galactic (@virgingalactic) 13 de diciembre de 2018