Stephen Hawking viajará al espacio con Virgin Galactic: la oportunidad que no esperaba llegó y no la dejará escapar

No siempre la voluntad lo es todo y menos cuando la vida es una lucha continua a contrarreloj, pero la perseverancia y la lucha pueden hacer que alguien que necesita una silla de ruedas para desplazarse acabe recorriendo miles de kilómetros hasta salir del planeta. Eso sí, tampoco es fácil y depende mucho de quién seas y a quién conozcas, porque en este caso nos referimos a Stephen Hawking y a su firme intención de viajar al espacio.

El afamado divulgador afirma que tiene la intención de aprovechar una oportunidad que no pesaba que llegase a tener. Lo declaraba en una entrevista que realizaban desde el programa británico 'Good Morning Britain' en la cadena ITV, en la cual aprovechaba para sincerarse no sólo con lo relativo a su sueño, dedicando también además dedicaba unas palabras a Donald Trump (que no eran precisamente halagos y buenas críticas).

Un sueño que se hará realidad tras toda una vida esperando

Una persona que aúna en su palmarés el ser cosmólogo y astrofísico además de físico teórico ha de poner los pies sobre la Tierra de manera literal como todos, pero cabe imaginar que en su mente anhela con encontrarse físicamente con algo que se ha pasado la vida estudiando y teorizando. Hawking aseguró que aprovecharía la oportunidad y recordó quién le llevaría, lo podemos ver en este resumen de la entrevista que ha compartido The Telegraph.

Puedo decirte lo que me haría feliz: viajar al espacio. He completado un vuelo en gravedad cero que me ha permitido flotar sin peso. Pensé que nadie me llevaría pero Richard Branson me ofreció un asiento en Virgin Galactic y dije "sí" inmediatamente. Desde ese día no he cambiado de opinión.

¿Quién es entonces quien le da la oportunidad irrechazable al físico? Sir Richard Branson, propietario de Virgin Galactic, empresa que lograba la licencia de la FAA para llevar turistas al espacio el pasado mes de agosto tras años persiguiendo esta meta y vendiendo pasajes (concretamente 800, a 250.000 dólares).

De hecho el científico ya bautizó la nave que según lo previsto realizará estos viajes comerciales al espacio, la VSS Unity, presentándola a sociedad. En ese momento ya dijo además que le habían ofrecido un asiento, y que si se hallaba capaz sin duda lo aceptaría y cumpliría su sueño.

Virgin Galactic de momento no ha anunciado una fecha para el primer vuelo y la última que se barajó fue el próximo mes de septiembre. Desde que anunciasen el permiso de la FAA, la empresa se ha dedicado a hacer vuelos de prueba sin llegar a salir de la estratosfera (a unos 15.240 metros / 50.000 pies). No obstante, Hawking en esa ocasión ha omitido el uso de condicionales y directamente ha dicho que irá, con lo cual podría estar indicándonos que la compañía de Branson se halla cerca de esa fecha de salida.

Probablemente Virgin Galactic haga realidad este sueño para la gran mayoría de aquellos que ya han depositado su confianza y su dinero en la reserva de su pasaje. Veremos si logran realizar con éxito estos vuelos comerciales este año o posteriormente y si el científico logra de nuevo una tregua con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le ha llevado a una parálisis casi completa, aunque como vemos esto no ha afectado a sus intenciones o a su discurso, con declaraciones como las que giran en torno a un futuro de tecnología descontrolada que acaba con la especie.

