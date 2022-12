La cápsula Orion regresa a la Tierra: culmina la misión Artemis I y un paso clave para volver a la Luna

La NASA había anunciado que sería en torno a las 18.40 h. Y a las 18.40 fue. Con puntualidad casi británica, de manual, amerizaba esta tarde en las aguas del Pacífico la cápsula Orion, culminando así la misión Artemis I. La nave regresa a la Tierra tras un periplo espacial que duró 25 jornadas y media y recorrió 2,1 millones de kilómetros alrededor de la Luna. Su retorno concluye una misión clave en el cronograma marcado por la agencia internacional para que volvamos a pisar el satélite.

A la espera de que los expertos puedan analizarla, el amerizaje de Orion es un hito importante por varias razones. El principal es que marca un pequeño gran paso en la carrera por regresar a la Luna. El retorno de la cápsula concluye Artemis I, que se enmarca en el mucho más ambicioso y amplio Programa Artemis, un marco abanderado por varias agencias espaciales, incluida la NASA y sus homólogas de Europa (ESA) y Japón (JAXA) para retomar la exploración tripulada a la Luna.

Artemis I es un capítulo en el marco del programa, una misión de prueba, que despegaba a mediados de noviembre sin astronautas a bordo —usó maniquíes en su lugar— y se ha encargado de recabar información y someter a examen su tecnología. El cronograma de las agencias espaciales pasa ahora por continuar con una misión tripulada que circunavege nuestro satélite y, ya en una fase posterior, llevar humanos de nuevo a la superficie lunar. Su vista va incluso más allá, con el horizonte de la exploración de Marte. Sus diferentes etapas se extienden a lo largo de toda la década.

"Después de viajar 1,4 millones de millas a través del espacio, orbitar la Luna y recopilar datos que nos prepararán para enviar astronautas en futuras misiones #Artemis, la nave espacial Orion está en casa", celebraba poco después del amerizaje la agencia estadounidense en su cuenta de Twitter.

La planificación inicial de la NASA pasaba por que cayese en el Pacífico, frente a la costa californiana, a las 12.39 pm EST, las 18.39 h en la península ibérica, horario que la nave cumplió tras haberse separado poco antes, sobre las 12.00 pm ET, con éxito del módulo de servicio.

Splashdown.



