Cuándo y cómo seguir en directo el amerizaje de la cápsula Orion, una de las fases más delicadas de Artemis I

El 11 de diciembre de 2022 no es una fecha cualquiera para la NASA. Coincide con una de esas efemérides redondas que invitan a recordar, celebrar y sobre todo hacer balance: el 50 aniversario del regreso de la misión Apolo 17, la última tripulada a la Luna. La agencia de EEUU quiere que haya otro buen motivo para celebrar la jornada, uno casi igual de importante, sobre todo si pensamos en el futuro de la exploración espacial: el amerizaje de la cápsula Orion en el Pacífico, una operación tan delicada como crucial y que coronará la misión Artemis I, clave para nuestro regreso al satélite.

Si todo va según los planes marcados por la NASA, en las próximas horas la nave Orion entrará en la atmósfera, descenderá y amerizará en el Océano Pacífico, frente a la costa de California.

¿Dónde y cuándo, exactamente? De entrada ambas cuestiones están perfectamente definidas. Con respecto al lugar, el objetivo es que la cápsula se sumerja en un punto del Pacífico localizado a unos 648 kilómetros al sur de la ciudad de San Diego, donde lo estará esperando el USS Portland de la Marina, la embarcación que se encargará de recuperarla con su valiosa carga de datos.

En lo referente al cuándo, la agencia espacial estadounidense confirma en su canal oficial de YouTube que se espera que el amerizaje ocurra a las 12.39 pm EST del domingo 11 de diciembre, es decir, sobre las 18.40 h por la hora peninsular española, poco después de la separación del módulo de servicio europeo. Quienes quieran seguir en directo la cobertura que ofrecerá la propia NASA podrán hacerlo a través de este enlace desde algo antes, a partir de las 17.00 h (UTC+1).

El regreso de la cápsula Orion marca un hito para Artemis 1, una misión con la que la agencia estadounidense quiere probar la tecnología que nos permita volver a pisar la Luna con la vista puesta incluso más allá, en la exploración tripulada de Marte. La peculiar tripulación de Artemis 1 la integran de hecho maniquíes y su gran objetivo es testar el equipo y recabar información de valor.

Artemis I: Or, To the Moon and Back Again. 🚀



Live coverage of our @NASA_Orion spacecraft’s return to Earth will begin at 11am ET (1600 UTC) on Dec. 11, with splashdown in the Pacific Ocean near Guadalupe Island at 12:39pm ET (1739 UTC). Watch it live: https://t.co/7hsnUGlwJs pic.twitter.com/IgcSctF36D