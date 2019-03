"Los usuarios no están preparados para gastarse 1.000 euros año tras año en un móvil nuevo": Florian Seiche, CEO de HMD Global (Nokia)

HMD Global es la poseedora en exclusiva del uso de la marca Nokia en dispositivos móviles. Un fabricante que recientemente ha cumplido su segundo año de vida pero que está consiguiendo dar una nueva entidad a una marca con tanta fuerza como es Nokia.

A finales de febrero, durante la feria de móviles de Barcelona, dieron a conocer los últimos modelos de su catálogo; un buen repertorio de móviles que van desde los 35 dólares hasta el nuevo Nokia 9 Pureview, un esperado terminal que incorpora hasta cinco cámaras traseras y representa una rupturista apuesta que choca con esa idea tradicional que muchos siguen teniendo en mente cuando se habla de Nokia.

Para conocer el camino de esta nueva Nokia tuvimos la ocasión de hablar con Florian Seiche, CEO de HMD Global y a quien preguntamos sobre las perspectivas de la compañía, su apuesta por Android puro y cuál es la posición de Nokia para los próximos años.

El último fabricante europeo de telefonía móvil

Fabricantes como Samsung, Huawei o Xiaomi lideran el mercado de la telefonía móvil. Únicamente Apple, desde los Estados Unidos, supone un contrapeso al potente ecosistema asiático. En medio de esos dos mundos, tenemos marcas europeas como Nokia que intentan conseguir su pequeño trozo del pastel.

¿Hay espacio para una marca comercial tan reciente como HMD Global? Los grandes fabricantes tienen ganada por el momento la batalla, pero HMD Global es el fabricante que más está creciendo. Según datos de Counterpoint, la marca Nokia consiguió el año pasado un crecimiento global del 782%.

Este crecimiento únicamente se traduce en una cuota de mercado del 2% en Europa, un número muy alejado del 31% de Samsung o el 21% de Huawei, pero muestra que HMD Global logra entrar en el top 5 de fabricantes de móviles, al menos en Europa. "Estamos muy contentos con la fuerte posición que tenemos en Europa, con mercados clave como Reino Unido y Alemania", explica Seiche.

No parecen ir las cosas tan bien en España donde el CEO de HMD Global comenta que tienen margen para crecer y nos da a entender que hay más conocimiento de la marca Nokia que ventas. Una situación delicada pues recientemente hemos visto que la compañía ha anunciado que despedirá a casi el 20% de su plantilla en España.

Con la venta de la española BQ a Vingroup se esfumó el último fabricante europeo de telefonía móvil, quedando, si acaso, Gigaset. Antes estaban Nokia, Siemens, Ericsson, Philips... pero ahora únicamente HMD Global queda como representante de la tecnología europea. Ante esto, Seiche comenta que "tiene mucho que ver con dónde se crean los componentes necesarios para la tecnología de los móviles. Es complicado luchar contra mercados con una escala tan grande como China o la India".

Ante esto, la propuesta de Nokia pasa por producir y diseñar sus terminales en Europa y estrechar lazos con los fabricantes de componentes. Una estrategia no precisamente nueva y que exige un extra para competir contra otros fabricantes que sí pueden ofrecer precios más agresivos.

"Tenemos una posición única al ser la única verdadera marca europea. Nuestro camino al éxito se basa en ofrecer el diseño y el control de calidad europeo, parte esencial de nuestro ADN. Pero también trabajamos cerca con partners que tienen acceso al ecosistema asiático. Así podemos tener, digamos, lo mejor de los dos mundos."

Una apuesta decidida por Android puro

¿Dónde está el factor diferencial de la nueva Nokia? En este tiempo hemos visto que Nokia ha apostado por Android puro para diferenciarse en prácticamente todos los segmentos, desde la gama de entrada para asegurar un buen rendimiento, la gama media donde disponen de una excelente política de actualizaciones e incluso en la gama alta, convirtiéndose en uno de los pocos fabricantes que tiene un buque insignia con Android One.

En el pasado MWC 2019 hemos visto que Nokia ha presentado, además de su 'flagship', los nuevos Nokia 1 Plus, Nokia 3.2 y Nokia 4.2. Móviles de gama media con características bastante humildes pero con precios ajustados, Android 9 Pie, botón dedicado para Google Assistant y en varios casos NFC. Quizás no son los smartphones más potentes pero cuentan con varios puntos a su favor; por un lado la rigurosa política de actualizaciones y por otro tener un catálogo con una nomenclatura clara y fácil de entender.

"Nuestra promesa de actualizaciones se cumple en toda la gama Nokia. No añadimos ningún software extra por lo que dejamos en manos del usuario qué aplicaciones querrán tener", explica Seiche. Es un punto donde intentan diferenciarse de otras marcas, ya que como por el momento han ido cumpliendo, hemos visto que sus modelos más baratos se han actualizado antes que muchos gama alta de la competencia. El trabajo de personalización y servicios de otras marcas, en Nokia se orienta a ofrecer lo último de Google.

¿Es esto suficiente? Debemos tener en cuenta que otros fabricantes como Xiaomi también tienen móviles con Android One. Ante esto, HMD Global previamente ya nos indicó que "la llegada de fabricantes chinos al mercado creo que no está afectando de manera positiva", pero el CEO de Nokia sigue pensando que tienen un valor interesante para el consumidor: "Ofrecemos un diseño de gran calidad, pero también mucho valor. No solo es el precio que se paga, es poder obtener una buena experiencia eligiendo cada uno el tipo de integración deseada."

La nostalgia entendida como fiabilidad

Esta política de actualizaciones y alianza con Google es una de las nuevas señas de identidad de Nokia, pero en países como España la nostalgia de la vieja Nokia sigue estando muy presente. Un recuerdo que en parte se mantiene con la importante presencia que tienen los 'feature phone' dentro de HMD Global, un tipo de móviles que la compañía sigue actualizando y vendiendo, como ocurre con el Nokia 3310 con 4G.

¿Cuál es la visión de Florian Seiche sobre esta nostalgia?

"Creo que la nostalgia viene de diseños icónicos, como los que teníamos con el 3310 o el Nokia 110. Son móviles que se reconocen instantáneamente en cualquier parte del mundo. Ese sentimiento, queremos tenerlo con las nuevas generaciones. Esos valores son fundamentales para Nokia, porque al final significa que los usuarios confían en nuestros productos y perciben calidad y fiabilidad. Una serie de valores que los jóvenes consumidores de hoy en día también aprecian."

No parece posible por el momento que Nokia recupere aquella posición donde tenía hasta el 50% del mercado. Con tantas marcas, es muy difícil volver a aquella situación. Cuando les recordamos aquello, desde HMD Global son mucho más prudentes y recuerdan que solo son una marca con dos años de vida.

"Nuestra ambición es conseguir tantos consumidores como sea posible, pero es un camino distinto para nosotros. Acabamos de empezar como una nueva compañía hace dos años y en ese sentido estamos teniendo un resultado fenomenal con la marca Nokia, con una posición y una conexión fuerte pero es simplemente el comienzo del camino."

En nuestro intento por despertar la nostalgia de Nokia, le preguntamos a Florian Seiche sobre la N-Gage. ¿Hay alguna posibilidad de volver a ver un dispositivo parecido? ¿Está el gaming entre las opciones de Nokia para el futuro? "Definitivamente es un tema interesante para nosotros, pero este año hemos elegido invertir nuestras energías en un área de innovación diferente. Un acercamiento al segmento premium centrado en la fotografía computacional."

Nokia 9 Pureview: no es el número, es el procesamiento

Llevábamos varios años hablando del Nokia 9 Pureview desde que se filtró y mostró su sistema de cámaras traseras. El móvil que nunca llegaba finalmente se acabó presentando y es posiblemente el buque insignia más arriesgado de Nokia desde que forma parte de HMD Global.

Tuvimos la oportunidad de probar sus cinco cámaras traseras y lo cierto es que las primeras impresiones son excelentes. Tal es así, que parece que otros fabricantes también apostarán por la tecnología de Light.

No podíamos perder la ocasión y preguntar a Seiche sobre el Nokia 9 Pureview. ¿Más es mejor? "En este diseño, sí. Porque la innovación que traemos con este sistema de cinco cámaras es en realidad acerca de la fotografía computacional, que significa que puedes hacer una foto con las cinco cámaras a la vez".

Entonces, ¿cuál es el límite de cámaras que un móvil puede tener? Le preguntamos. "El límite viene dado por la capacidad física de cómo integrarlo de manera agradable en el diseño del móvil. También hay otro límite y es el poder de computación que el smartphone puede realizar." En el caso del Nokia 9 Pureview, Florian Seiche nos explica que "trabajamos con Qualcomm de cerca para obtener el máximo y entendemos que cinco cámaras es el máximo que podemos conseguir para hacer fotos así de impresionantes."

Ni 5G, ni móvil flexible por el momento: Nokia quiere smartphones más duraderos

Vivimos un momento en la telefonía móvil donde las grandes marcas están invirtiendo muchos recursos en lo que parece que será la siguiente revolución en móviles: el 5G y las pantallas flexibles. Sin embargo, Nokia ha decidido que todavía no es el momento para mostrar sus trabajos.

Florian Seiche sí confirma que están trabajando en un móvil 5G. "No creemos que sea el momento, pero somos uno de los partners de Qualcomm para lanzar un móvil con 5G". El momento no parece el más oportuno y como otras marcas, el CEO de HMD Global nos explica que "todavía es demasiado pronto, especialmente para Europa." ¿Quizás para finales de año? "Sí, esa podría ser una buena fecha para ello."

Y es que Nokia es, junto a Huawei y Ericsson, la marca que posee la gran cantidad de negocios y patentes en redes de telecomunicaciones. También en 5G, donde Nokia espera conseguir 3 euros por cada smartphone 5G.

No parecen tan interesados en los móviles flexibles. ¿Hay mercado para este tipo de productos?

"Creemos que es una de las grandes tendencias de la industria pero ahora mismo está demasiado orientado el segmento premium. Los consumidores están empezando a mantener sus móviles durante más tiempo y no están preparados para gastarse 1.000 euros año tras año."

Nokia no descarta que la compañía lance un móvil así en 2020, pero actualmente el mercado "high premium" no es su prioridad. "Nuestro foco está en los móviles entre 100 y 450 euros, ahí es donde está nuestra filosofía. Nuestro mayor desafío es convertirnos en un competidor relevante en ese segmento."