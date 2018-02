Ni 8110 ni 3310: Nokia, a ver si te atreves a resucitar la N-Gage

Ahora que a Nokia, reencarnada en el fabricante HMD, le ha dado por resucitar viejas glorias con mucho éxito (ahí tenemos el Nokia 3310 del año pasado o el más reciente Nokia 8110, el móvil de Matrix), podemos quizás empezar a soñar con un golpe de efecto para el MWC 2019: un nuevo Nokia N-Gage. A ver si te atreves Nokia.

Nokia N-Gage, un bluff de hace 15 años

Corría el año 2002 cuando Nokia, que dominaba completamente el mercado de la telefonía móvil pre-iPhone, anunciaba un teléfono extraño. O al menos lo hubiera sido para cualquier otro fabricante que no hubiera acumulado tantos modelos de difícil clasificación a lo largo de su historia. Aquel dispositivo que quería mezclar consola portátil con teléfono salió a la venta casi un año después, en octubre de 2013.

Se cumplen pues prácticamente 15 años desde que la Nokia N-Gage se estrenara en los escaparates de todo el mundo con el objetivo de plantar cara a las consolas portátiles. Sencillo no lo tenía, pues un par de años antes, la Game Boy Advance arrancó un periodo de dominio absoluto de Nintendo en el mundo de las consolas portátiles.

El terminal Nokia N-Gage original no tuvo el éxito esperado. Su mezcla de controles de teléfono con los de consola no causó precisamente furor, a pesar del esfuerzo de Nokia y los desarrolladores por poner títulos potentes en su pantalla (tenía un tamaño de 2,1 pulgadas con resolución de 176 X 208m píxeles). En total se desarrollaron casi 60 juegos para la N-Gage, entre ellos su Civilization, Call of Duty, Asphalt Urban GT, Tomb Raider, Rayman y hasta el inevitable FIFA.

Un año después Nokia retocaba ligeramente el teléfono-consola y presentaba la N-Gage GD, de menor tamaño y con los controles ligeramente modificados. Sin embargo, tampoco tuvo tracción en el mercado. En total, entre las dos N-Gage, Nokia no pudo colocar más que entre 2-3 millones de unidades, de los más de 6 millones que estimó.

El modelo Nokia N-Gage QD

El modelo no siguió fabricándose y acabó por convertirse en un servicio/plataforma de juegos que unos años más tarde también acabaría por desaparecer.

Nokia, ahora puede ser el momento

Esa aventura de Nokia con su N-Gage de hace ya 15 años podría tener una oportunidad hoy en día. El fabricante HMD está demostrando que con los nuevos Nokia, especialmente las reencarnaciones, el precio puede ser bastante ajustado. Solo así podría tener oportunidad un N-Gage en la actualidad.

Si hace 15 años Nokia se encontró con un diseño controvertido a un precio alto y el poderío de Nintendo, en 2018 tiene ante sí también a una Nintendo intratable en el mercado del juego portátil puro, pero podría jugar a su favor con la nostalgia que tan bien le está funcionando, así como un catálogo de juegos ya disponible. Solo hay que mirar los mejores juegos de Android del año pasado para ver que no será por títulos atractivos para jugar en el smartphone.

Además estaría prácticamente sola en el mercado. Salvo Sony con su Xperia Play, no hay muchos intentos de poner controles físicos dedicados a smartphones. Lo más que encontramos en la actualidad son modos de juego específicos como los de Samsung, o el reciente Razer Phone, que por ahora solo arriesga en características, no en diseño.

Anda Nokia, danos una alegría el año que viene. Los dos últimos en el MWC de Barcelona, resucitar viejas glorias te ha funcionado, pero han sido atrevimientos poco arriesgados. El verdadero reto es traer de vuelta a la N-Gage.