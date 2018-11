"La llegada de fabricantes chinos al mercado creo que no está afectando de manera positiva", Alberto Matrone, directivo de HMD Global

HMD trajo de vuelta la marca Nokia en teléfonos hace tan solo dos años. Sin embargo, en poco tiempo se han colocado casi en el Top 10 de fabricantes a nivel mundial, y acapararon muchos titulares con el regreso de modelos míticos como el 3310.

¿Cómo ve la nueva Nokia el mercado actual de los smartphones? ¿Qué podemos esperar de ellos en los próximos meses? ¿Son más de notch o de otras soluciones? ¿Temen a los fabricantes chinos y sus precios? Hablamos con Alberto Matrone, Vicepresidente para Europa Oriental de HMD Global.

El regreso de Nokia, 2 años después

Nokia 6, el primer smartphone de la nueva Nokia

Para empezar, me gustaría que hicieras un balance del regreso de Nokia con HMD, que si no me equivoco hace casi ya dos años. ¿Qué ha cambiado con respecto a lo que tú viviste en la antigua Nokia frente a como está ahora la industria del smartphone?

Microsoft es una empresa muy grande, pero HMD es una startup y si tengo que valorar desde que volvimos con la marca Nokia hace casi dos años, creo que hay muchos datos importantes. Hemos lanzado muchos productos, hemos seguido lanzando y vendiendo muy bien feature-phones, donde somos número uno del mundo en términos de valor. Eso significa que los productos básicos siguen funcionando muy bien, sobre todo en países emergentes, aunque en Europa también tienen buena aceptación. Son productos con buenos márgenes de beneficio y estamos muy contentos con su desempeño.

"Es un logro lo que estamos consiguiendo en smartphones teniendo en cuenta que somos una startup y no un gigante como Microsoft"

¿Y qué tal el balance en el apartado de smartphones?

Yo creo que en menos de dos años, introduciendo de vuelta productos importantes para el mercado, y cubrir del Nokia 1 al Nokia 8, es un logro para nosotros, que nos consideramos una startup, no una empresa tan grande como Microsoft. Y esto es importante porque hay mucha competencia en el mercado, con mucho dinero para invertir en marketing. Nosotros somos muy pequeños en comparación, no tenemos tanto dinero para invertir

Bueno, una startup, startup. Según tengo por aquí sois unos 850 empleados y los últimos ingresos declarados son 1.800 millones de euros…

Sí, cuando hablo de que somos una startup me refiero a que tenemos que hacer las cosas sencillas y que lleguen directamente al usuario final. Es nuestro punto fuerte y hemos hecho muchos cambios, sobre todo de tecnología, para contentar a los usuarios. Hemos usado distintos procesadores de Qualcomm y MediaTek, implementado nuevos diseños…

Aun así, no debe ser fácil competir con empresas tan grandes como Samsung o Huawei.

No lo es, sobre todo porque, como te decía, ellos tienen mucho dinero y recursos para hacer lo que quieran. Pero es que nosotros no estamos mirando a un crecimiento exponencial. Queremos hacer un crecimiento paso a paso. La idea es entrar al top 5 de fabricantes de smartphones y también en feature phones. De hecho, en algunos países ya somos top 5 de fabricante de smartphones.

Me llama la atención que en tan solo dos años ya seais fabricante de smartphones dentro del top 5 en algunos países. ¿Cuáles crees que son las claves para haberlo conseguido?

Para mí, todas las empresas necesitan de personas muy comprometidas, que creen en el valor del proyecto y de la estrategia. En nuestro equipo tenemos personas con mucha experiencia, y yo por ejemplo entre la etapa de Nokia y luego la de Microsoft, sumo 27 años ligado a esta marca, pero también hemos incorporado a personas con mentalidad muy joven, siguiendo lo que hacen los millennials. Tenemos que seguir muy de cerca lo que hacen y lo que quieren los millennials.

¿Los millennials?

Sí, hemos visto que tenemos un share muy importante entre las personas de 26 y 35 años, y ahora también estamos haciendo esfuerzos para menores de esos años. Creo que tener claro el target y trabajar con equipos con conocimiento de ese público es lo que más nos ha ayudado, aparte de la marca Nokia, que tiene un reconocimiento de marca del 98 o 99% en países como España.

Claro, el peso de la marca…

Por supuesto. Y algo que siempre me gusta comentar es que somos la única marca de smartphones de Europa [nde: se le olvidó la española bq]. Creo que este es un valor que tenemos que destacar más, porque, al final, en esta empresa, todos los datos se quedan en Europa. No se van a China ni a Estados Unidos. Y sabemos exactamente dónde están los datos, que están seguros, etc.

Smartphones de mil cámaras y el futuro del mercado

Hace un tiempo hubo rumores de un supuesto Nokia 9, ya sé que no me podrás decir nada, pero lo que se decía es que vendría con 5 cámaras. ¿Se han quedado cortas ya las dos cámaras traseras en los teléfonos? ¿Dónde está el límite?

El límite no sé dónde va a estar, pero está claro que en términos de tecnología nadie se para y eso incluye a nuestros ingenieros, que están trabajando 24/7 en el laboratorio de HMD. Queremos estar muy conectados con el desarrollo tecnológico y con lo que piden los clientes, así que veremos.

Incluso hay un meme circulando por ahí de un teléfono lleno de cámaras en la parte de detrás…

(risas) Sí, es lo que te decía, no sé dónde estará el límite, pero si es útil para el consumidor, lo tendremos. Y algo también importante es que nuestros desarrollos no solo se quedan en la gama alta, también los incluimos en la gama media y de entrada.

En la industria del smartphone ahora una de las tendencias es el “todo pantalla”. Ahí hemos visto soluciones con notch, otras con cámara desplegable, etc. ¿Por dónde veremos a Nokia en diseño?

Siempre hemos intentado que los productos duren mucho y en términos de diseño queremos crear smartphones en la base de la realidad del mercado. Tenemos productos con notch, pero te diría que la clave para nosotros está en la personalización, que podamos lanzar un producto diferente en China al de otros países, por las necesidades que haya en cada mercado en concreto.

"Necesitamos volver al estado en el que el consumidor tenga mucha confianza en nosotros. Y eso no es solo innovación tecnológica, es garantía de producto, fiabilidad, precio..."

Base de la realidad del mercado suena a que os estáis fijando en la competencia, ¿no?

Por supuesto, nos fijamos mucho y tenemos que aprender mucho de la competencia. La tenemos que mirar, observar y respetar. Y esto es donde el desarrollo tiene que ir. Si vamos paso a paso tenemos que ver lo que los mercados piden y cómo nosotros podemos adaptarnos a ello.

Esto que me cuentas suena lógico, pero, por otro lado, con esa postura parece que preferís no llevar la iniciativa. ¿Dónde queda la innovación entonces? ¿No veremos un Nokia que sorprenda con algo antes nunca visto?

Necesitamos volver al estado en el que el consumidor tenga mucha confianza en nosotros. Y eso no es solo innovación tecnológica, es garantía de producto, fiabilidad, precio. En dos años no hemos tenido ni un solo problema con nuestros productos, y eso es porque a veces hemos preferido retrasar el lanzamiento de un smartphone para depurarlo más. Preferimos primero construir la base y, cuando ya la tengamos, atrevernos con más innovación tecnológica.

Aquí se me ocurre el ejemplo de fabricantes que quizá se pasaron de innovadores con añadidos que no acabaron cuajando en el mercado. ¿Es eso lo que teméis?

Siendo una startup tenemos que cuidarnos mucho de cometer errores. Y, créeme, los que venimos de la antigua Nokia sabemos lo que es equivocarse. Ahora mismo por supuesto que estudiamos todas las tecnologías, pero mediremos bien cuál es el momento de implementarla. Y, sobre todo, si es necesario hacerlo. No haremos algo porque sí.

¿Como por ejemplo?

Como el 5G. Con Nokia Networks parece claro que nosotros podemos partir con ventaja en este campo para nuestros smartphones, pero no queremos dar un paso adelante si todavía no es una realidad de mercado. Porque, si nos equivocamos, impacta en la expectativa que tiene el consumidor sobre nuestros productos. Y para nosotros el consumidor es la clave.

La sombra de China es alargada

Xiaomi Mi 8 Pro

En la gama media y de entrada de smartphones hay ahora mismo una presencia venida de China que está haciendo cambiar mucho el mercado con estrategias muy agresivas, vendiendo incluso por debajo de coste de fabricación. ¿Cómo veis que está afectando esto al mercado?

Pues creo que no está afectando de manera positiva. El punto importante de todos los productos que traemos al mercado es que tienen todas las patentes, permisos, software como Android One, etc. Y los otros no cumplen tanto como nosotros. Aquí, de hecho, vuelvo a hacer énfasis en que somos una empresa europea y todo lo que hacemos se queda aquí. ¿Y ellos? ¿Dónde guardan la información de los usuarios?

Bueno, según la nueva GDPR la información de productos vendidos en Europa se tiene que almacenar en Europa. ¿Te refieres a eso?

Sí, y yo te puedo decir que HMD y los nuevos teléfonos Nokia cumplen con todo el reglamento, pero le lanzaría una pregunta a los usuarios. ¿Es todo una cuestión de precio? Yo no lo creo. Hay más aspectos que valorar. E insisto, en dos años no hemos tenido problemas en nuestro servicio post-venta.

"¿Es todo una cuestión de precio en los smartphones? Yo no lo creo. Hay más aspectos que valorar"

Vamos a darle la vuelta a la pregunta. Hay marcas que están vendiendo a precios muy bajos con respecto al mercado, pero también hay otras que están vendiendo a precios muy altos, por encima de los 1.500 euros. ¿Qué opinas de teléfonos de gama alta que valen más de 1.500 euros?

Si hay gente que compra Ferraris, creo que hay gente que se comprará smartphones de 1.500 o más euros. Yo creo que el punto de los fabricantes traer innovación tecnológica y traer los productos de innovación que están alineados con la expectativa del consumidor. No hay más que recordar a la propia Nokia y Vertu, y había gente que lo compraba. No creo que podamos limitar la inversión de las personas pero, en nuestro caso, lo que necesitamos como empresa, mirando el mercado y la competencia, es no cargar al usuario con un producto que valga más de lo que cuesta. ¿Significa eso que nunca haremos un smartphone de 2.000 euros? No, pero si lo hacemos será porque esté alineado con el mercado.

Vuestra estrategia de precios creo que es clara, pero también hay una serie de factores que no dependen de vosotros, como las posibles consecuencias de la multa a Google por posición dominante en Android. En teoría, Google va a cargar unos 40 dólares por el uso de Android en los teléfonos. ¿Tenéis noticias de esto?

No te puedo decir porque no es nada oficial. Pero si esto acaba afectando, lo hará a todos los fabricantes por igual. Es como si en un país suben los impuestos. En cualquier caso, como te digo, no hay nada oficial sobre esto y no sabemos si nos va a afectar o no.

Otra tendencia que estamos viendo en el mercado es la de los smartphones gaming. ¿Veremos una nueva N-Gage?

(risas) Pues fue un grandísimo éxito para nosotros. Fue una inversión y salió bien. Creo que el gaming es perfectamente aplicable a los smartphones hoy en día, y no te puedo comentar nada ahora, pero, desde luego, es un nicho que puede tener sentido.

Para acabar, ¿cuál es tu teléfono favorito de la historia?

Le guardo mucho cariño al Nokia Talkmen y al Nokia N95.