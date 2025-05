En plena obsesión por las tierras raras, un metal bastante común ha puesto en peligro la transición verde: falta cobre

El último informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) sobre minerales ha confirmado lo que se veía debatiendo desde hace tiempo: hoy por hoy, el líder absoluto es China. No es ninguna novedad, pero entre todos los minerales hay uno que corre un peligro particular, y no precisamente por el control geopolítico, sino por el riesgo real de desabastecimiento.

Hay un problema con el cobre. De todos los minerales, el cobre emerge como uno de los mayores desafíos. El informe de la IEA ha advertido que para 2035 podría haber un déficit de suministro del 30 %, debido a la caída en la ley del mineral, la falta de nuevos descubrimientos y los altos costos de desarrollo.

Un conjunto de problemas. Se puede explicar de forma muy sencilla en datos:

Solo en 2024, la demanda de cobre creció un 3%, impulsada principalmente por las inversiones en redes eléctricas en China.

El crecimiento de la producción minera ha sido modesto, muy inferior al de otros minerales como el litio o el níquel.

Más del 70% de la capacidad global de procesamiento de cobre está en manos de China.

El 7% de la producción global de cobre está en regiones vulnerables a inundaciones y sequías.

¿Hay alguna solución? Según Fatih Birol, director de la IEA, el desafío es grave pero no inevitable. En declaraciones a The Guardian, se subraya la necesidad de acelerar los permisos y reducir las trabas burocráticas, además de implementar políticas públicas que proporcionen garantías de volumen e incentivos fiscales.

Otra línea de acción que han detallado es la diversificación y cooperación internacional. Algunos países cuentan con capacidades tecnológicas avanzadas y experiencia en refinación; otros poseen abundantes recursos minerales y un gran potencial geológico. De esta manera, en el informe han subrayado que establecer alianzas equilibradas entre ambas realidades podría desbloquear nuevas capacidades productivas, reducir la concentración del mercado y fortalecer la resiliencia de toda la cadena de suministro.

Hay otros métodos. Una vía complementaria que ya empieza a tomar forma es el reciclaje del cobre. A medida que la presión sobre los recursos primarios aumenta, recuperar y reutilizar el metal de infraestructuras y dispositivos en desuso se perfila como una estrategia más. Además, en ciertas aplicaciones no críticas, se estudia la sustitución parcial del cobre por otros materiales, como el aluminio o el rutenio.

No se trata solo de cobre. El caso del cobre refleja un patrón más amplio: más del 50% de los minerales críticos están ahora sujetos a restricciones de exportación. Esto incluye desde el litio hasta elementos más desconocidos como el galio o el telurio. La dominancia china en la refinación, superior al 70% en 19 de los 20 minerales clave, convierte a este país no solo en el mayor productor, sino en el árbitro del futuro energético global.

El tiempo se agota. Y el cobre también. La paradoja es clara: cuanto más queremos avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible, más dependemos de una infraestructura que aún no hemos asegurado. El cobre se ha convertido en un cuello de botella silencioso, difícil de sustituir y aún más difícil de escalar en tiempo récord.

