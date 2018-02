Paneles solares y baterías de Tesla gratis en Autralia a cambio de pertenecer a una red generadora nacional

En ciertas zonas de Australia la energía eólica conforma casi la mitad de la generación de energía. Que llegue verano supone un riesgo de caídas de tensión y cortes de luz que el gobierno ya ha decidido que sea solventado por una red de hogares con instalaciones solares de Tesla.

La venta de electricidad que te sobra financia la instalación

El ambicioso plan que busca estabilizar la producción de energía eléctrica de manera renovable, presentado por el responsable del gobierno australiano de la zona sur del país, se iniciará con la instalación de paneles solares y baterías PowerBall 2 de Tesla en 1100 viviendas. El plan final es que en menos de 5 años sean 50000 viviendas las que conformen una red nacional que se encargue de generar de manera continuada energía para la zona.

Estabilizar la producción de enegía procedente de fuentes renovables durante todo el año y bajar el precio de la electricidad es el objetivo de este plan del gobierno

La instalación de Tesla está compuesta por un sistema de paneles de 5 kW que almacenarán la energía producida en las baterías PowerBall 2 de la compañía, con capacidad de 13,5 kW. De esas baterías obtendrán la energía las familias escogidas, para las cuales no hay coste alguno de toda la instalación.

En caso de que la energía generada no sea suficiente para su consumo en un determinado momento, la red general le proveerá de la misma. Todo el consumo que haga lo tendrá que pagar. El beneficio para el hogar que admita pertenecer a esta red nacional de generación de energía es que el coste de su consumo está previsto que pueda bajar hasta en un 30% y que, si las baterías tienen suficiente energía, no se verán afectados por cortes de luz. No todos los hogares podrán participar, y será Tesla la encargada de comprobar si tanto la zona como la instalación se adecúan al plan general.

De la factura de la instalación se encargará el resto del país (mediante un impuesto extra y una aportación del plan nacional de energías renovables) y la venta de esa electricidad generada. El objetivo final de la instalación es que no haya cortes en la producción ni el suministro de energía procedente de fuentes renovables por los cambios de estación.

Con este plan, la relación de Autralia y Tesla se reafirma. Recordemos que ya existe una enorme instalación de baterías del gigante americano que está ofreciendo excelentes resultados en Autralia.