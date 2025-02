La clave oculta detrás de todo el encuentro esperpéntico entre Javier Milei y Elon Musk: litio

La noticia más sonada del día de hoy es el estrambótico regalo de Milei a Musk: una motosierra, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, como todo espectáculo mediático, se está ocultando un trasfondo relacionado con los recursos energéticos y una posible apertura comercial con Estados Unidos.

En situación. Ayer, 20 de febrero, tuvo lugar la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que el Partido Republicano está celebrando cerca de Washington, donde estuvieron Musk y Milei. Allí, el presidente de Argentina le regaló una motosierra al dueño de Tesla, quien la denominó como la "motosierra de la burocracia".

Ante todo este espectáculo, la pregunta es: ¿qué esta haciendo Milei? Por un lado, después del polémico respaldo a la criptomoneda $LIBRA, el presidente argentino ha optado por alejarse de toda esa tormenta y viajar a su lugar en la tierra: Estados Unidos. Por otro lado, Javier Milei se ha reunido con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para discutir la situación económica de Argentina. Además, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina ha anunciado para el medio La Nación que Argentina tiene “serias posibilidades” de acceder a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

Relación de Milei y Musk. Esta amistad entre Javier y Elon no es nueva, y les une un recurso energético muy importante y necesario para el segundo: el litio. Argentina, históricamente ha sido muy rica en recursos naturales y se ha convertido en un actor fundamental para la nueva tecnología, especialmente porque comparte el "triangulo del litio" junto a Chile y Bolivia. En ese aspecto, Milei ha emprendido una agenda reformista que busca eliminar toda regulación ambiental y social para atraer a inversionistas extranjeros, y el litio se ha vuelto un pilar esencial en su estratégica económica. De ahí su relación con el magnate de Tesla, quien ha mostrado un gran interés en la explotación del litio.

Un ejemplo de este auge es el proyecto Centenario Ratones, ubicado en la provincia de Salta, donde se está extrayendo litio. Operado por la empresa francesa Eramet, se espera que este yacimiento produzca anualmente 24.000 toneladas de carbonato de litio de grado batería, suficiente para abastecer a 600.000 vehículos eléctricos al año.

La apertura con Estados Unidos. "Quién algo quiere, algo le cuesta", pero a veces hay que replantearse esta frase y preguntarse: pero, ¿a qué costo? El caso es que mientras Musk se acerca a Milei, este está averiguando como conseguir un préstamo más para Argentina. El presidente argentino no solo fue a refugiarse al país estadounidense y sentir el calor de sus "amigos", sino también para hablar con el FMI y discutir un nuevo acuerdo financiero en el marco de su plan de ajuste económico.

Durante el encuentro, Georgieva ha destacado el "avance" del país, incluyendo la reducción del déficit, la baja inflación y el crecimiento económico. Sin embargo, una cosa son los números y otra la realidad: todo se ha conseguido a base de un severo ajuste fiscal, eliminando subsidios y reduciendo ministerios, lo que ha generado un fuerte impacto social y descontento en amplios sectores de la población. Además, economistas han explicado a la CNN que el comunicado posterior de Georgieva no fue "muy constructivo", ya que no ofreció detalles concretos sobre el apoyo financiero adicional ni sobre cambios en el esquema cambiario. A pesar de los elogios, el nuevo acuerdo aún no se ha concretado, y persisten dudas sobre los montos y las condiciones que el FMI podría exigir.

Apertura comercial. Mientras Donald Trump ha empezado a poner aranceles a todos los países parece que va a hacer una excepción con Argentina. De hecho, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) ha afirmado que el país tiene "serias posibilidades" de acceder a un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, situándose junto a Uruguay y Ecuador como los países de la región con mayor probabilidad de lograr este acuerdo. Según AmCham, Argentina es clave en sectores como minerales críticos y energía, lo que refuerza su posición en las negociaciones. Además, destacaron que un reciente TLC entre Estados Unidos y Corea del Sur se concretó en solo 11 meses, sugiriendo que Argentina podría seguir un camino similar. No obstante, advirtieron que factores como la falta de designaciones en puestos clave del gobierno estadounidense y diferencias internas podrían retrasar la implementación de estas medidas en el corto plazo.

En este contexto. La comunidad económica y la sociedad argentina permanecen expectantes ante los avances en las negociaciones y las implicaciones que tendrán en la economía y el bienestar social del país. Todo queda por ver en país con grandes reservas de minerales y petróleo.

Imagen | Oficina del Presidente

