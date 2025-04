La UE mueve ficha y aprueba sus aranceles de represalia a EEUU: ya sabemos cuándo comenzará a aplicarse el contraataque

La guerra comercial entre Estados Unidos y buena parte del mundo ya no es una amenaza latente: está ocurriendo, y Europa forma parte del tablero. En el último tiempo, la administración de Donald Trump ha lanzado tres ofensivas directas contra la Unión Europea. Primero impuso aranceles del 25% al acero y al aluminio; luego hizo lo mismo con los coches, y ahora ha sumado los llamados “aranceles recíprocos” del 20%. Bruselas ha decidido contestar.

Primer paso en firme. La respuesta ya ha comenzado a tomar forma. Los Estados miembros del bloque comunitario acaban de aprobar el primer paquete de contramedidas comerciales contra Estados Unidos. La propuesta fue tratada este miércoles y recibió un respaldo mayoritario. Desde la Comisión Europea no han dejado lugar a dudas: consideran que los aranceles de Washington son “injustificados y perjudiciales” y que “causan daños económicos a ambas partes, así como a la economía mundial”.

Los detalles, aún por conocerse. La Comisión ha confirmado oficialmente la aprobación de estas medidas, pero no ha detallado ni los porcentajes concretos ni los productos que se verán afectados. Esa información se dará a conocer en los próximos días a través de un anuncio formal. No obstante, medios como The New York Times, que accedieron a la documentación relacionada con la votación, aseguran que se trata de aranceles del 10% y del 25% sobre una amplia gama de categorías.

Electrodomésticos, embarcaciones y hasta hilo dental. Esos porcentajes coinciden con la información publicada esta semana, donde trascendía que el paquete europeo alcanzaría a bienes de consumo y ocio, como electrodomésticos, motocicletas, embarcaciones de recreo y naipes, además de productos alimentarios como embutidos, aves de corral y otros productos agrícolas. También se incluirían artículos de cuidado personal, como el hilo dental.

Fecha señalada en el calendario. Aunque todavía faltan pasos formales, como la publicación del acto de ejecución, la Comisión Europea ya ha adelantado la fecha clave: “los derechos comenzarán a recaudarse a partir del 15 de abril”, según la propia institución. Es decir, las contramedidas se harán efectivas dentro de muy pocos días.

El diálogo sigue sobre la mesa. El movimiento no implica un cierre total al diálogo. Desde Bruselas han subrayado que los Estados miembros mantienen la intención de negociar con la administración estadounidense, aunque cualquier acuerdo deberá basarse en condiciones “equilibradas y mutuamente beneficiosas”. En esa línea, la Comisión ha confirmado que las contramedidas “se pueden suspender en cualquier momento”.

¿Quién pagará realmente estos aranceles? La respuesta es que posiblemente impacte en los consumidores. “Los aranceles funcionan como impuestos aplicados a las importaciones”, recuerda la Tax Foundation. “En la práctica, ese coste adicional rara vez lo asumen las empresas: acaba repercutiendo directamente en el bolsillo del consumidor”. Si nada cambia, veremos productos estadounidenses más caros en el mercado europeo.

Imágenes | Parlamento Europeo | La Casa Blanca | ALEXANDRE LALLEMAND

