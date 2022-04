Trabajadores de Amazon forman el primer sindicato de la compañía en EEUU: "Hemos hecho historia"

"Hemos trabajado, nos hemos divertido y hemos hecho historia". Así, vía tuit y con tono épico, celebraba hace unas horas el líder del movimiento obrero Christian Smalls el hito que han alcanzado los trabajadores de un almacén de Amazon en Staten Island, Nueva York. Con 2.654 votos a favor y 2.131 en contra, la plantilla del centro logístico JFK8, clave para la Gran Manzana, ha conseguido algo difícil de imaginar hace solo unos años: crear el primer sindicato de Amazon en EEUU.

Más allá de la victoria en la planta de Nueva York, el resultado de las urnas es importante por marcar un hito en la historia del gigante del comercio online, que se ha involucró de forma activa para evitar que sus empleados se organizasen a nivel sindical. A lo largo de los últimos meses la firma de Bezos llegó a colgar carteles en las instalaciones en los que pedía que se votase en contra, creó una web para hacer campaña en esa línea y cuestionó la experiencia y competencia del sindicato.

El principal argumento de la multinacional —empleado también por otras firmas, como Activision Blizzard—, es que el sindicato es un agente "externo" y su intermediación impide el diálogo directo entre la compañía y sus empleados. Parte de sus críticas se han centrado también en la organización que finalmente ha conseguido ganarse la confianza de los empleados: ALU, el Sindicato Laboral de Amazon, impulsado por Smalls después de haber sido despedido en marzo de 2020.

La génesis de ALU y el caso de Smalls ayudan a entender el movimiento sindical en la planta de Staten Island. Smalls, quien por entonces ejercía el cargo de supervisor, organizó una huelga hace dos años, durante el inicio de la pandemia, para obligar a la multinacional a mejorar la protección de los trabajadores frente al COVID-19. Poco después la compañía lo despidió alegando que no había respetado las normas de seguridad al no guardar cuarentena. Su caso no fue el único.

Solo unos meses después, Tim Bray, uno de los vicepresidentes de la compañía, dimitía precisamente por la respuesta de Amazon ante las voces críticas con la protección de la plantilla durante la pandemia o su impacto en el medio ambiente. En una carta abierta muy crítica colgada en su web personal, el desarrollador de software y exdirectivo, censuraba la "toxicidad" de la firma. Las presuntas represalias de la empresa motivaron incluso una demanda de la fiscal del Estado.

@amazon wanted to make me the face of the whole unionizing efforts against them…. welp there you go! @JeffBezos @DavidZapolsky CONGRATULATIONS 🎉 @amazonlabor We worked had fun and made History ‼️✊🏾 #ALU # ALUfortheWin welcome the 1st union in America for Amazon 🔥🔥🔥🔥