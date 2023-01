Los sindicatos están tomando la industria de los videojuegos desde dentro. Ubisoft es el mejor ejemplo

Diciembre de 2022 no fue un mes positivo para la industria europea de los videojuegos. Según datos de Games Sales Data, citados por GamesIndustry.biz, ese mes se vendieron 27,4 millones de videojuegos en toda Europa, una caída del 13% respecto al año anterior. Por otro lado, el Parlamento Europeo votó esta semana a favor de tomar medidas que protejan a “los jugadores de videojuegos de la adicción y otras prácticas manipuladoras”, como el denominado ‘gold-farming’, la práctica de vender artículos de un videojuego por dinero real.

Parece que en Europa la industria de los videojuegos, que crecerá a nivel global hasta los 321 mil millones de dólares en 2026 según un estudio citado por el Foro Económico Mundial, está atravesando un pequeño bache en estos momentos. Otro ejemplo de ello es Ubisoft, cuyos trabajadores en Francia han anunciado esta semana que irán a la huelga el próximo viernes 27 de enero, de dos a seis de la tarde.

Mensaje de los trabajadores. Según un comunicado publicado en Twitter por el sindicato Solidaires Informatique Jeu Vidéo, Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, envió recientemente un mensaje por correo electrónico a los trabajadores en el que avisaba de un “futuro preocupante” para la firma y solicitaba a los empleados “ser especialmente cuidadosos en su gasto”.

El empresario, además, utilizó algunas expresiones como “ajustes organizacionales”, términos que el sindicato interpreta en la circular como “reducciones de personal”, “cierres de estudios”, “recortes salariales” y “despidos camuflados”.

El sindicato no se fía. Además, Solidairse Informatique Jeu Vidéo acusa en su comunicado a Guillemot de intentar culpar a los trabajadores de la situación de la firma, esperando de ellos que lo den todo y que sean lo más eficientes posibles. El sindicato, sin embargo, entiende que tras esas palabras se esconden “horas extras, presión de los mánagers y estrés laboral”.

Trabajadores exhaustos. Paralelamente, la organización recuerda algunas cuestiones, como que los salarios han permanecido igual durante los últimos años, mientras que la inflación ha ido en aumento. Además, señalan que aún no se ha establecido la semana laboral de cuatro días y que todavía no se han implementado medidas en relación a los trabajadores que acabaron exhaustos en algunas producciones como las de ‘Just Dance’ y ‘Mario’.

Aumento del salario. Adicionalmente, el sindicato plantea cuatro reivindicaciones. En primer lugar, un aumento salarial “inmediato” del 10% para compensar la inflación, algo posible, según la organización, si se emplean “los cientos de millones de euros obtenidos por Tencent”, multinacional china propietaria de Ubisotf.

Semana laboral de cuatro días. En segundo lugar, los asalariados exigen el establecimiento de la semana laboral de cuatro días sin reducción salarial. Los trabajadores de la industria del videojuego suelen alcanzar altos niveles de estrés, por lo que algunas empresas del sector, como Blackbird, han percibido la semana de cuatro días como una oportunidad para resolver ese problema.

Más transparencia. En tercer lugar, los trabajadores reclaman mayor “transparencia en la evolución de los trabajadores, tanto a nivel local como global”. Esta cuestión, de hecho, está a la orden del día: la UE está trabajando en una Ley de transparencia salarial europea por la cual las compañías tendrán que informar a los trabajadores acerca de los criterios establecidos para establecer su salario.

Contra las políticas abusivas. Finalmente, el sindicato exige “un fuerte compromiso contra los despidos encubiertos” por parte de la empresa, así como “una condena a las políticas abusivas de los mánagers que empujan a los trabajadores a presentar su dimisión”.

No es el primer conflicto en Ubisoft. En relación a las políticas abusivas de los mánagers, Solidaires Informatique Jeu Vidéo ya presentó una denuncia colectiva contra la empresa por “acoso sexual institucional”. Como resultado, algunos mánagers fueron despedidos, pero otros permanecieron en su puesto.

Los trabajadores del sector se organizan. Esta convocatoria de huelga ha sido realizada en un momento en el que la movilización y organización de los trabajadores de la industria de los videojuegos están aumentando. En este sentido, en diciembre de 2022, los empleados de Activision Blizzard votaron a favor de formar un sindicato, y a principios de este mes de enero, Microsoft reconoció la sindicación de cientos de sus trabajadores, los cuales se afiliaron a CWA, uno de los sindicatos más importantes de Estados Unidos.

Imagen: Onur Binay / Unsplash