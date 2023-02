De la renuncia silenciosa a presentarse a otros trabajos por ira: España y el aumento del descontento laboral

Desde 2020 han surgido dos nuevos fenómenos en el marcado laboral de EE.UU que se extendieron, posteriormente, a otros países del mundo. Por un lado, la Gran Renuncia (Great Resignation en inglés), definida por el Foro Económico Mundial como el número récord de personas que, voluntariamente, han decidido abandonar su puesto de trabajo desde que comenzó la pandemia.

Por otro lado, la "renuncia silenciosa" (Quiet Quitting en inglés), definida por el mismo organismo como "el arte de no tomarse el trabajo demasiado en serio", es decir, hacer lo mínimo indispensable para mantener el puesto de trabajo y tener un mejor conciliación entre la vida privada y laboral.

En este sentido, Hays, compañía especializada en la selección de personal que proporciona servicios de consultoría, señala que en España no se ha producido una Gran Renuncia similar a la de EEUU. Sin embargo, la firma ha detectado recientemente un aumento de otros fenómenos como "la renuncia silenciosa".

La renuncia silenciosa se extiende en España. Christopher Dottie, director regional de Hays para el Sur de Europa, indicó recientemente en la presentación de la Guía del mercado laboral de 2023 que la compañía había detectado un aumento de trabajadores que dejan "caer el boli a las seis y que no están haciendo más de lo necesario", según informó Business Insider el pasado 6 de febrero.

Método contra la fatiga laboral. Este fenómeno surge principalmente como una forma de lidiar con el burnout, término inglés que indica la sensación de estar quemado, según el Foro Económico Mundial. En este sentido, la Guía del mercado laboral de 2022 elaborada por Hays detectó que más del 30% de los trabajadores encuestados aseguró que, tras la pandemia, la sensación de burnout había aumentado.

Tormenta perfecta. Además, ese informe señaló que el 54% de los empleados encuestados afirmó estar descontento con su salario y que el 68% de los mismos quería cambiar de empleo. Todo ello genera un buen caldo de cultivo para que haya asalariados que decidan hacer lo mínimo indispensable en su puesto de trabajo.

Gritarlo a los cuatro vientos. Además de la renuncia silenciosa está la renuncia ruidosa (loud quitting en inglés), fenómeno que, según Christopher Dottie, se extenderá en nuestro país. Se trata, según The Guardian, de una táctica individual de negociación de las condiciones laborales mediante la cual un asalariado anuncia públicamente en su lugar de trabajo que tiene intención de marcharse. El objetivo es mejorar la situación laboral, sin embargo, se trata de una estrategia arriesgada.

Envío masivo de currículos. Otro fenómeno que irá ganando terreno en España es el rage applying, "aplicación rabiosa" en castellano, que se produce cuando "alguien que no está disfrutando de su trabajo, por enfado, manda diez currículums a empresas de la competencia o contesta a veinte anuncios de empleo", según indicó Christopher Dottie y recogió Business Insider.

¿Por qué seguir? Según Hays, en España no se ha producido una Gran Renuncia como en EE.UU, sin embargo, veremos con más frecuencia fenómenos como los anteriormente descritos. La cuestión, entonces, está en conocer la razón por la que hay trabajadores españoles insatisfechos que optan por continuar en su puesto de trabajo en lugar de cambiar a otro.

Diferencias entre España y EE.UU. Ello se debe a la rigidez del mercado laboral y a la alta temporalidad, la segunda más elevada de Europa pesar de que en este último ámbito la diferencia con la media de la UE se ha reducido al máximo histórico. Ambos elementos proporcionan inseguridad e incertidumbre. En cambio en Estados Unidos, el mercado de trabajo es mucho más dinámico.

Esto no es nuevo. Por otro lado, las tres tendencias a las que Hays hace referencia no son recientes. No realizar más que las tareas indispensables en el trabajo, trazar arriesgadas estrategias individuales de negociación con la empresa para obtener mejoras laborales y buscar activamente un empleo mejor son fenómenos que se han dado siempre en el mercado laboral. Sin embargo, numerosos usuarios de aplicaciones como TikTok han popularizado estos términos mediante vídeos en los que, a través de un tono cómico, parodian estos fenómenos.

Atención. Finalmente, es preciso señalar que este tipo de términos puede llevar a engaño. En el caso de la renuncia silenciosa está claro. Se trata de una inversión del lenguaje mediante la cual se identifica al hecho de cumplir estrictamente con lo estipulado en un contrato laboral con su opuesto, es decir, con su incumplimiento a través de una supuesta "renuncia" que, en realidad, no existe.

Imagen: Unsplash