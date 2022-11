Todas las grandes tecnológicas están despidiendo masivamente. ¿Todas? No: TikTok quiere aumentar plantilla

El medio digital The Information publicó el pasado 16 de noviembre que TikTok estaba planeando doblar la plantilla de las oficinas ubicadas en el Área de la Bahía de San Francisco, hasta llegar, aproximadamente, a los 2.000 trabajadores. Ese mismo día, Shou Zi Chew, CEO de TikTok, fue preguntado en un foro organizado por Bloomberg en Singapur, acerca de los despidos masivos en Twitter. Chew respondió que esperaba no llegar nunca a ese extremo, y afirmó que la organización de la compañía era tal que no necesitan despedir a la mitad de la mano de obra para obtener los niveles de eficiencia deseados.

Es decir, mientras que las Big Tech llevan a cabo importantes recortes de plantilla para adaptarse a los recientes cambios en el panorama económico, TikTok hace lo contrario, continuando la senda iniciada en la pandemia: según un análisis de LinkedIn citado por Business Insider, en 2020 el número de trabajadores especializados en el desarrollo de negocios aumentó un 483% respecto al año anterior, y el del departamento de marketing lo hizo un 143%.

Además, el número de empleados en Estados Unidos pasó de 1.824 en diciembre de 2019 a 4.413 en junio de 2020.La red social china demuestra así que se ha convertido en una dura competidora para las firmas de Silicon Valley.

Escalando posiciones. El portal Statista, basándose en la cantidad de usuarios activos al mes, publicó en julio un ranking de las redes sociales más populares a nivel mundial. Facebook encabezaba la lista, seguida por YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat y TikTok. Esta última aplicación, a pesar de ser la sexta en la clasificación, ha cosechado grandes éxitos en los últimos años: entre 2018 y 2020, experimentó un incremento del 800% de usuarios estadounidenses, y en 2021, tiktok.com fue el dominio web más popular, desbancando a Google, según Cloudfare.

Los chavales no buscan en Google. Además, TikTok es, junto a Instagram, el buscador más popular entre los jóvenes. Prabhakar Raghavan, vicepresidente sénior de Google, afirmó en una conferencia celebrada el pasado mes de julio, que los estudios de la compañía señalaban que el 40% de los jóvenes, cuando buscan un lugar para comer, no utilizan Google Maps: emplean TikTok o Instagram.

La más usada por los jóvenes. Y es que el secreto de TikTok es su popularidad entre los más jóvenes: Observer calcula que el 80% de sus usuarios pertenecen a la Generación Z y Millenial. Pero la red social china está triunfando concretamente entre la ‘Gen Z’: según un estudio de Forrester, los adolescentes estadounidenses de entre 12 y 17 años utilizaron más veces a la semana TikTok que Instagram en 2021.

Desplome de Facebook. De hecho, desde 2014, el uso de TikTok entre los adolescentes estadounidenses ha crecido notablemente, convirtiéndose en la segunda aplicación más empleada tras YouTube, mientras que la utilización de Facebook se ha derrumbado, según Pew Research.

Alerta en Meta. Por lo tanto, es comprensible la inquietud de Meta, propietaria de Facebook e Instagram, respecto a la popularidad de la red social china. El pasado mes de febrero, Mark Zuckerberg informó de la pérdida de usuarios en el último cuarto de 2021, la primera en la historia de la compañía, y señaló al auge de TikTok como la razón principal de lo ocurrido. Sin embargo, Zuckerberg ya le había visto las orejas al lobo anteriormente: en agosto de 2020, Instagram presentó los reels, una nueva herramienta de visualización de vídeos cortos calcada a la que utiliza TikTok.

Un dudoso parche. No obstante los reels suponen solo el 20% del tiempo empleado en Instagram, lo cual es un problema ya que el 80% restante no genera el mismo beneficio, según informó el periodista Javier Ruiz recientemente en la Cadena Ser.

Buenos horizontes. Según Statista, Bytedance, empresa propietaria de TikTok, obtuvo 58 mil millones de dólares de beneficios en 2021, un aumento de casi el 69% en comparación con el año anterior. Además en junio, Bloomberg informó de que, a finales de este año, Bytedance podría triplicar los ingresos, continuando, en ese caso, su enorme crecimiento.

Preguntas. Por lo tanto, parece que TikTok se encuentra en el buen camino, y que le queda cuerda para rato, a pesar de que ello haga aumentar las dudas sobre su política para combatir la desinformación. El tiempo dirá si, finalmente, la red social china consigue dominar el mercado de las redes sociales y cuáles serán las consecuencias en caso de hacerlo.

Imagen: Solen Feyissa / Unsplash