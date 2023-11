Desde que Twitter es X, su publicidad se ha venido abajo. Y por eso Martiño Rivas está en todas partes

Si Antonio Resines aparece en tu timeline de X (Twitter) asegurándote que hay una criptomoneda en la que deberías invertir. El timo es doble: esa criptomoneda probablemente es una estafa, pero además el actor jamás se ha prestado para promocionarla. Algo está pasando en esta red social, y los anuncios y falsas promociones con él u otros actores como Martiño Rivas ('El Internado', 'Las chicas del cable') están apareciendo por doquier mientras confunden y molestan a los usuarios. ¿Qué está pasando?

Resines y Martiño Rivas por todos lados (en X). La red social de Elon Musk no para de mostrar a los usuarios anuncios y teóricas noticias en las que tanto Antonio Resines como Martiño Rivas aparecen como aparentes protagonistas de esos temas. En realidad son reclamos falsos para lograr que los usuarios hagan clic: ni los anuncios ni los temas son reales, y es una práctica que ya viene de lejos y que en el pasado afectó a otras personalidades como Leo Messi o Amancio Ortega.

Los enlaces falsos a teóricos temas en El País llevan a páginas falsas como esta que no pertenecen a El País aunque copian su diseño. En este ejemplo hay un error claro: hay un punto y final en el titular, algo que no se usa en el diario. Fuente: maldita.es

Que no, que Martiño Rivas no está ganando 128.000 euros extra al mes. Como indicaron en Maldita.es, es frecuente la aparición no solo de tuits promocionados con la imagen de famosos, pero también la de publicaciones aparentemente reales en los que esos famosos hacen declaraciones llamativas. Martiño Rivas, por ejemplo, aparecía en un titular de El País en el que parecía revelar cómo estaba ganando 128.000 euros extra cada mes. Ni la noticia era de El País, ni Martiño Rivas concedió esa entrevista o dijo algo así jamás. Lo mismo ocurre con la imagen de Antonio Resines, que ha sufrido el mismo robo de imagen para promocionar estafas con criptomonedas, por ejemplo.

Combinando realidad con ficción. Muchas de estas publicaciones juegan con la imagen de esos famosos y aprovechan apariciones reales en medios o en televisión para luego añadir mensajes o declaraciones falsos. En el ejemplo anterior, la imagen de Martiño Díaz se extrajo de una entrevista que sí realizó en El Hormiguero, pero en la que jamás pronunció las palabras que se indican en la noticia.

Y mientras, la CNMV investiga a X. El organismo que supervisa todo lo que rodea al mercado bursátil español está al tanto de cómo en X se están promocionando anuncios sore "chiringuitos financieros". La CNMV está investigando cómo se usaban la imagen de medios como El País y de famosos para obtener dinero de inversores.

Nadie parece estar a los mandos. La aparición de estos anuncios y temas falsos vuelven a poner en tela de juicio el tipo de gestión de Musk al frente de X. La reputación de la red social se está viendo muy afectada por la falta de moderación y censura tanto en estos temas como en otros muchos relacionados con la desinformación. Las promesas originales de Musk no se han cumplido, y de hecho el magnate despidió a la mayor parte de los empleados que se encargaban de esa tarea.

X y su problema con los anunciantes. Desde que Musk comprara Twitter hace más de un año, la empresa ha perdido aproximadamente el 90% de su valor. Buena parte de culpa ha sido la debacle con los anunciantes: el propio Musk reconoció que tras la adquisición muchos habían dejado de poner publicidad en Twitter, lo que provocó una importante caída de ingresos.

Yacarino lo tiene difícil. Para tratar de recuperar parte del terreno perdido Musk fichó a Linda Yacarino, que oficialmente es la CEO aunque Musk sigue llevando el timón. La misión de esta directiva ha sido la de lograr que los anunciantes vuelvan a la plataforma, pero los últimos escándalos de Musk con sus mensajes antisemitas no ayudan.

Las suscripciones como alternativa. Y mientras, Musk lo ha apostado prácticamente todo a las suscripciones. La renovación total de Twitter Blue —que fue un fiasco— ha dado paso a una plataforma con varios planes de suscripción que apuntan a un futuro en el que todos tendremos que pagar para usar X.

