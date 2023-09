Por ahora solo los suscriptores pagan en Twitter. Elon Musk se plantea una opción: que pague todo el mundo

En noviembre de 2022 Elon Musk estaba casi recién llegado a Twitter, ahora X. Acababa de iniciar la polémica y masiva ronda de despidos y ya se perfilaban cambios importantes en Twitter Blue. Las suscripciones debían salvar los ingresos, pero el magnate ya pensaba en una segunda opción: que no solo pagasen los suscriptores, sino todo el mundo. Ahora esa idea parece estar rondándole la cabeza de nuevo.

Una idea que toma forma. Como señaló el periodista de Bloomberg Dave Lee, Musk volvió a mencionar la idea durante una conversación centrada en inteligencia artificial que mantuvo con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado lunes.

Pequeño pago para todos. "Vamos a migrar a un pequeño pago mensual para usar el sistema X", le explicó Musk a Netanyahu, destacando que esta era la única forma de eliminar el problema de los bots. Como explicaba el magnate, "un bot cuesta una fracción de céntimo, pero aunque [quien crea el bot] tenga que pagar... unos dólares o algo así, el coste efectivo de los bots es muy alto", afirma. Además, cada vez que un creador de bots quisiera hacer otro bot, necesitaría otro nuevo método de pago".

No sabemos cuánto ni cuándo. El responsable de X no dio más detalles sobre el precio que cobrará a los usuarios en caso de activar esta opción, ni tampoco cuándo se pondrá en marcha la potencial novedad. Como indican en Variety, según Musk X tiene 550 millones de usuarios activos, y entre todos crean entre 100 y 200 millones de publicaciones al día en la red social.

Siguen perdiendo dinero. El 15 de julio Elon Musk contestaba a un usuario y mencionaba que "Seguimos teniendo un flujo de caja negativo, debido a la caída del ~50% de los ingresos publicitarios más la fuerte carga de la deuda". El impacto de la publicidad es notable, y Musk pretendía compensarlo con las suscripciones, pero el plan no parece estar yendo como esperaba y teóricas ventajas como el check azul se ha convertido casi en una lacra para los usuarios.

Muro de pago como solución. La medida provocaría que X/Twitter contara con un muro de pago como el que utilizan varios medios digitales, y sin duda ayudaría a que aumentaran los ingresos de la red social. Hay desde luego ejemplos como The New York Times que han validado el modelo, pero no está nada claro que sea una opción adecuada para una red social como X.

Problemas a la vista. Uno de los problemas es que aun siendo una cantidad pequeña, mucha gente no estuviese dispuesta a pagarla y X/Twitter se convirtiese en una plataforma con mucho menos contenido y, por tanto, menos valiosa para los usuarios. Esta medida no parece casar muy bien con esa evolución de X a una superapp, sobre todo porque lo ideal sería poder llevar esa superapp al máximo número de gente, y eso implicaría que fuera (teóricamente) gratuita. El potencial paso es sin duda arriesgado.

