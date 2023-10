Elon Musk confirma que habrá dos nuevas suscripciones para Twitter. El futuro de su versión gratuita, en peligro

Desde que Elon Musk tomara las riendas de Twitter no ha parado de hacer cambios. Entre los más llamativos están los realizados en su modelo de negocio, que desde hace meses trata de reforzarse con su suscripción Twitter Blue (ahora X Premium). Lo que Musk creía que iba a ser un filón está siendo más bien un fiasco, pero el magnate no se va a rendir fácilmente.

Nuevas suscripciones X Premium. Musk publicaba hace unas horas un nuevo mensaje en X (antes Twitter) para anunciar que "dos nuevas capas de suscripción X Premium se lanzarán pronto. Una tendrá menor coste con todas las características pero sin reducción en anuncios, y la otra es más cara, pero no tiene publicidad". La pregunta, claro, es si quedará margen para la versión gratuita actual.

Tres planes con tres precios. Hace unos días un usuario de la red social encontró referencias en el código de X que parecían apuntar a que en total habría tres versiones del servicio de suscripción de Twitter:

Básica : con toda la publicidad

: con toda la publicidad Estándar : con la mitad de publicidad

: con la mitad de publicidad Plus: sin publicidad

En estos momentos ya tenemos la versión estándar en funcionamiento: la suscripción X Premium es, como indica la propia X, la que cuenta con la mitad de los anuncios y tiene un precio de 8 dólares al mes. Así pues, Musk parece referirse precisamente a que se anunciarán esas versiones Básica y Plus que apuntaba esa filtración. En Bloomberg confirmaban hace días ese plan de tres capas de suscripción.

¿Básica a 1 dólar al año? En Nueva Zelanda y Filipinas X ha empezado a cobrar un dólar para que los usuarios de X allí puedan enviar mensajes y entrar en el programa "Not a Bot". Esta cantidad simbólica solo deberá ser pagada por los nuevos usuarios, y con esta medida X busca evitar la proliferación de bots, no generar ganancias.

¿X con muro de pago? Hasta ahora hemos disfrutado de todas las opciones de Twitter sin pagar, y los usuarios simplemente hemos ido viendo cómo en nuestras cuentas iban apareciendo cada vez más mensajes publicitarios. Prácticamente desde su llegada al poder Musk barajaba la opción de poner Twitter tras un muro de pago, y eso es lo que lograría con la puesta en escena del plan básico.

A pagar, sí o sí. Musk no ha dado más detalles y no ha aclarado qué pasa con la actual versión gratuita con toda la publicidad, pero desde luego estos comentarios y el reciente movimiento en Filipinas y Nueva Zelanda apunta a un objetivo claro: que todos los usuarios de Twitter paguen, aunque esa cantidad sea simbólica. ¿Afectará el cambio a todos los usuarios, o solo a los nuevos? Con Musk, todo es posible.

Siguiendo los pasos de Meta. Tanto en Instagram como en Facebook se plantean la introducción de una suscripción de 13 euros al mes que cumpliría dos propósitos. El primero, ofrecer a los usuarios una versión sin publicidad en estos servicios. La otra, más importante aún, evitar posibles sanciones de los reguladores europeos.

O quizás no. Twitter X también está siendo monitorizada por la UE, pero no tanto por el rastreo de los usuarios, sino por desenfrenada desinformación: la suscripción Plus, además de más cara y sin publicidad tendría que lidiar con ese problema, aunque según BI Musk se plantea hasta bloquear el acceso a X desde Europa si hay multas a la vista.

