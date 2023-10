X ha empezado a cobrar un dólar al año por registrarse en algunos países. Dice ser la solución contra los bots

X ya es de pago en algunos países. Al menos si se quiere enviar mensajes, contestar, retuitear y hacer cualquier cosa que no sea simplemente leer mensajes. Elon Musk ha empezado a aplicar finalmente su idea de que todo el mundo pague por utilizar la red social, empezando por Nueva Zelanda y Filipinas.

Una cantidad simbólica. Afortunadamente nada tiene que ver este movimiento con el de X Premium. Estamos ante un programa experimental en dos mercados seleccionados donde los nuevos usuarios que quieran crear una cuenta deberán pagar una suscripción anual para poder interactuar con el resto de usuarios.

Según explica X, los usuarios actuales no se verán afectados. Los nuevos usuarios a partir del 17 de octubre sí deberán pagar esta suscripción, que tiene un coste aproximado de 1 dólar al año (1,43 dólares neozelandeses o 42,51 pesos filipinos).

'Not a Bot'. Es el nombre de este programa, que tiene como objetivo oficial: "reforzar nuestros esfuerzos ya exitosos para reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots, mientras equilibramos la accesibilidad de la plataforma con una pequeña tarifa". En resumidas cuentas, luchar contra los bots que inundan X.

X asegura que no busca ganar dinero. "No es un generador de ganancias", aseguran desde X. El dólar al año es la cantidad requerida para comprobar la autenticidad del nuevo usuario. Esto implica no solo el hecho de realizar el pago, sino también que se necesitará un móvil válido para autenticar al usuario.

Este pago se podrá realizar vía la App Store de Apple en iOS, Google Pay en Android o Stripe, para pagos de terceros vía web. Al cabo de un año se renovará automáticamente, salvo cancelación manual, y no es reembolsable.

"Será 1000 veces más difícil manipular". Elon Musk ha confirmado con uno de sus mensajes esta iniciativa. "Es la única manera de combatir los bots sin bloquear a usuarios reales", ha afirmado. El dueño de la plataforma expone que esta iniciativa "no detendrá completamente a los bots", pero que "será mil veces más difícil manipular la plataforma".

"Un bot cuesta una fracción de céntimo, pero aunque tenga que pagar... unos dólares o algo así, el coste efectivo de los bots es muy alto. Además, cada vez que un creador de bots quisiera hacer otro bot, necesitaría otro nuevo método de pago", explicaba Musk hace unas semanas.

La guerra entre Israel y Palestina ha sido el último ejemplo de cómo la desinformación se ha propagado rápidamente. Los bots son una de las fuentes más cercanas a la desinformación y este es un movimiento para intentar poner fin a uno de los problemas de X que ha estado en la mente de Musk desde el momento en que compró la red social.

Abierto a que llegue a más países. No hay anuncio oficial de si llegará a más países, más allá de que la plataforma pronto comunicará resultados sobre esta prueba.

Si bien, es conocida la intención de Musk de que todo el mundo pague por entrar en la red social. Veremos si este movimiento logra reducir realmente los bots y si consigue cambiar la tendencia de la importante pérdida de valor en la que está inmerso X desde la adquisición.

