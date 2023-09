Meta planea una versión de pago de Facebook e Instagram. El motivo, apaciguar a los reguladores de la UE, según NYT

Si vives en la Unión Europea (UE) y eres usuario de Facebook o Instagram existe la posibilidad de que en el futuro puedas optar por una versión de pago de estos servicios que no incluirá publicidad. Esta alternativa, mencionada por fuentes consultadas por The New York Times, nada tiene que ver con aquellas falsas cadenas virales que empezaron a circular hace una década atrás: se trata de un movimiento que, en caso de producirse, apaciguaría a los reguladores.

El que el conglomerado de redes sociales dirigido por Mark Zuckerberg, al igual que muchas otras compañías del bloque, ha experimentado desde la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) un creciente escrutinio en materia de privacidad que se ha traducido en cambios y multas. Ahora bien, con la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) en el horizonte las cosas pueden ponerse aún más complicadas.

Una alternativa sin publicidad de Facebook e Instagram

Sin ir más lejos, por mencionar un ejemplo, Meta recibió en mayo de este año la multa más importante en la historia de la UE por protección de datos. Las autoridades establecieron el pago de 1.200 millones de euros por transferencia de datos entre el Viejo Continente y Estados Unidos. Y en julio la UE prohibió a la compañía combinar datos entre plataformas (Facebook, Instagram, WhatsApp) y sitios web y aplicaciones externas, sin consentimiento de los usuarios.

Este escenario ya ha producido algunos cambios en cómo el gigante de las redes sociales desarrolla su negocio dentro del bloque. Para cumplir con las exigencias actuales, Meta anunció en una publicación de blog el pasado mes de agosto que pedirá permiso a los usuarios de la UE antes de mostrarles publicidad dirigida. El próximo movimiento, como decimos, tendrá que ver con liberar completamente de los anuncios a los usuarios que lo deseen a cambio de una suscripción.

Zuckerberg abrió la puerta a un posible modelo de pago, siempre manteniendo una versión gratuita, hace varios años atrás. Esta idea, de la que no volvimos a tener demasiadas noticias oficiales, ha vuelto a estar sobre la mesa. Si bien no hay declaraciones oficiales al respecto, una series de personas del entorno de la firma que hablaron en condición de anonimato con NYT afirman que es una posibilidad para para apaciguar las preocupaciones de privacidad de la UE.

La compañía dirigida por Zuckerberg se prepara para mover ficha

En este momento la información es sumamente escasa y podría cambiar en cualquier momento. Se desconoce cuánto podría costar la suscripción y cuándo podría llegar. No obstante, las fuentes señalan que se enfocaría en Facebook e Instagram, manteniendo las versiones gratuitas. La principal baza de la suscripción sería ofrecer a los usuarios una opción sin anuncios en la aplicación, incluso aunque muy pocas personas estén dispuestas a pagar para no ver publicidad.

Cabe señalar que las grandes tecnológicas tienen una dinámica muy particular a la hora de cumplir con las legislaciones. En ocasiones adoptan posturas reactivas, cuyos cambios llegan después de pagar multas millonarias. Pero también suelen ir aplicando cambios de manera proactiva antes de que las nuevas exigencias entren en vigor. Sobre esto último tenemos el ejemplo de Google, que se ha adelantado a la DSA como una página en blanco de YouTube.

En este sentido, Meta ha decidido no lanzar Threads, su alternativa a Twitter, en la UE también por cuestiones regulatorias. Y también ha eliminado el truco que permitía instalar la app. Toca esperar para saber cuáles serán los próximos pasos del gigante de las redes sociales, pero algo parece quedar claro: la experiencia del ecosistema de servicios y aplicaciones de los usuarios del bloque está encaminada a tener algunas diferencias con las de otras partes del mundo.

Imágenes: Brett Jordan

En Xataka: Microsoft ha sido acusada por Europa de forzar el uso de Teams. Ahora ha decidido desvincularlo de Office