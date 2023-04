Adiós al check azul si no pagas en Twitter: esto es todo lo que acaba de cambiar en la red social

El plan de Elon Musk sobre el sistema de verificación de Twitter se ha hecho realidad. A partir de ayer, el check azul de verificación es sinónimo de una suscripción activa de Twitter Blue. Por consecuencia, todas aquellas cuentas que habían sido verificadas bajo los criterios de reputación y notoriedad acaban de perder la mencionada insignia que, por cierto, era un recurso importante para mitigar intentos de suplantación de identidad.

Después de este cambio, un vistazo por el feed de Twitter puede ser suficiente para descubrir la nueva realidad de la red social. Cuentas que habían sido verificadas anteriormente, como la del New York Times y la Bill Gates, y han decidido no pagar por Twitter Blue, ya no muestran el check azul. Otros usuarios notables, como Tim Cook, que han decidido suscribirse al servicio (al menos según lo que indica la etiqueta) la han conservado.

Cambia la etiqueta emergente (otra vez)

No es ningún secreto que desde que Musk compró Twitter, la plataforma ha experimentado una avalancha de cambios que, en algunas ocasiones, han acabado por confundir a los usuarios. La etiqueta emergente de los usuarios verificados (la que aparece cuando tocamos o hacemos clic sobre el check azul) ha sido uno de los elementos que ha sufrido varias actualizaciones, como podemos ver a continuación.

“Esta cuenta está verificada porque es notable en gobierno, noticias, entretenimiento u otra categoría designada”, “Esta es una cuenta verificada heredada. Puede o no ser destacada”, “Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue”, “Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o porque es una cuenta verificada según el sistema antiguo”, indicaba la leyenda en distintos momentos del año.

La cuenta del CEO de Apple, Tim Cook, verificada por Twitter Blue (según la etiqueta)

La cuenta del cofundador de Microsoft, Bill Gates, sin check de verificación

En esta nueva era de insignias de verificación de pago, la etiqueta emergente ha cambiado una vez más (y podría volver a hacerlo). Al momento de escribir este artículo el texto es el siguiente: “Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue y su teléfono ha sido verificado”.

Cuando Twitter se refiere a que el teléfono ha sido verificado hace referencia a una de las principales condiciones para recibir la marca de verificación azul (además de pagar por la suscripción, claro). A continuación, podemos verlas detalladamente.

Seguridad: la cuenta debe tener más de 30 días de antigüedad y el usuario debe haber registrado y verificado un número de teléfono.

Uso activo: la cuenta debe haber estado activa en los últimos 30 días.

Perfil completo: la cuenta debe tener nombre y foto de perfil.

No solo marcas azules, sino también grises y doradas

Ahora que ya sabemos que las marcas azules “de verificación” solo corresponden a cuentas con una suscripción activa a Twitter Blue y que hayan cumplido con los requisitos mencionados anteriormente, podemos pasar a las otras marcas. Las grises y doradas.

Check gris: esta marca de verificación se otorga únicamente (o al menos eso es lo que dice la red social) a organizaciones gubernamentales o multilaterales. También a funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, agencias del estado, embajadas, consulados, jefes de estado, miembros de gabinete, entre otros.

La cuenta oficial de la Comisión Europea

En este caso, Twitter dice que otorga las insignias después de que los usuarios que se ajusten a sus criterios completen un formulario de petición. En el formulario deberán especificar datos como el nombre de usuario, dirección de correo y país. Para completar la verificación, tendrán que añadir además una imagen de una “identificación de gobierno” o un correo electrónico relacionado a la institución a la que pertenecen.

Check dorado: aquí entran en juego las “Organizaciones verificadas”. Es decir, empresas, organizaciones sin ánimos de lucro e instituciones gubernamentales que no calificaron para el check gris. En este caso, los interesados también deberán pasar por un proceso de aplicación. Después de cargar su solicitud en una página específica, recibirán un correo que les permitirá continuar con el proceso.

La cuenta oficial de Microsoft

Una vez que la organización haya sido admitida, esta tendrá que pagar 1.000 dólares por mes (más impuestos) por su condición de verificada. Además, si quiere afiliar empleados, deberá pagar un adicional de 50 dólares mensuales por cada uno. Cabe señalar que los precios varían de acuerdo al país (todos se pueden consultar en este enlace).

Por lo pronto, toca esperar para saber qué efecto tendrán estos cambios en la red social. Muchos usuarios, entre ellos periodistas y celebridades, han asegurado que no están dispuestos a pagar por Twitter Blue, la suscripción que abre las puertas a la insignia de verificación y que ofrece otras características exclusivas como la posibilidad de "editar" Tweets y publicar mensajes más largos.

Imágenes: Ted Conference | Capturas de pantalla

En Xataka: Es oficial: Twitter Inc. ya no existe. Larga vida a X Corp