Twitter cobrará 1.000 dólares al mes a las empresas por el check azul, según el NYT (pero tiene algo de truco)

Durante mucho tiempo, el check azul de Twitter fue sinónimo de cuentas relevantes y auténticas de interés público (o al menos ese era el fin que perseguía). No existía la posibilidad de pagar para recibirlo, sino que era la propia red social la que se encargaba de concederlo si se cumplían ciertos requisitos, pero las reglas han empezado a cambiar desde que Elon Musk adquirió la compañía en octubre del año pasado.

El 1 de abril desaparecerá completamente el antiguo sistema de verificación, lo que se traducirá en que muchas cuentas perderán el famoso check. Solo podrán conservarlo aquellas que estén suscritas al nuevo Twitter Blue o las empresas y organizaciones que paguen 1.000 dólares mensuales mantener su status. La red social, no obstante, está considerando permitir algunas excepciones, según The New York Times.

Las más seguidas y las que más pagan

La excepción, de acuerdo a un documento visto por el periódico estadounidense, estará enfocada en las cuentas institucionales (que tienen sus propios colores de verificación). El nuevo modelo contempla que empresas, organizaciones sin ánimos de lucro e instituciones gubernamentales pasen por caja para estar verificadas.

Twitter, no obstante, podría eludir el requisito de pagar para recibir el check de verificación en dos casos puntuales. Por un lado estarían las 10.000 cuentas de empresas, organizaciones y gobiernos con mayor cantidad de seguidores en la plataforma. Por otro lado los 500 principales anunciantes que ya tenían sus cuentas verificadas.

Los rumores sobre este movimiento se producen justo antes del gran cambio en el sistema de verificación de cuentas de Twitter, que llegará acompañado de otras medidas para impulsar a los usuarios a pagar por las suscripciones. Entre ellas encontramos que a partir del 15 de abril, tan solo las cuentas verificadas aparecerán en la sección “Para ti”.

Estamos hablando de la columna que muestra Tweets según las recomendaciones o temas que nos interesan y que abre la posibilidad a descubrir nuevas cuentas. En este caso, las cuentas que no paguen perderán la capacidad de ser vistas en la sección “Para ti”, aunque cabe señalar que nuestros seguidores seguirán apareciendo.

Toca esperar para saber si esta estrategia da los frutos que Musk espera. Por lo pronto, la compañía necesita mejorar sus vías de ingresos para seguir manteniéndose a flote. Ahora vale la mitad de lo que el empresario pagó por ella hace aproximadamente un año y, por si eso fuera poco, ha perdido a algunos de sus más grandes anunciantes.

Imágenes: Twitter

