Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares. Ya no vale ni la mitad (según él mismo)

Hace algo menos de un año Elon Musk se ofreció a comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. Tras meses de dimes y diretes, el multimillonario acabó haciéndose con la red social, y desde entonces ha tomado un buen montón de decisiones polémicas. Los resultados de momento no son buenos.

Ahora Twitter vale 20.000 millones de dólares. Según datos revelados en The Information y The New York Times, Elon Musk valora la compañía en unos 20.000 millones de dólares. El viernes pasado Musk envió un correo a los empleados para anunciar un nuevo plan de compensaciones basado en acciones, y según su oferta, la actual valoración de Twitter es esa: menos de la mitad de lo que Musk pagó hace apenas seis meses.

Cambio radical. En ese mensaje Musk destacaba cómo la posición financiera de la plataforma seguía siendo precaria. "Twitter está siendo reestructurada rápidamente", mencionó para luego añadir que en cierto momento de ese proceso la compañía estuvo a cuatro meses de la bancarrota.

Pero puede llegar a valer 250.000 millones. A pesar de todo ello, Musk cree que Twitter puede revalorizarse y multiplicar su actual valor por más de diez. En su mensaje señalaba cómo ve "un camino claro pero difícil" a una valoración de 250.000 millones de dólares. Se permitirá a los empleados que vendan acciones cada seis meses, de forma similar a como sucede con los empleados de SpaceX.

Ya vale poco más que Snap. La situación de Twitter es preocupante y de hecho esa valoración hecha por el propio Musk la dejaría tan solo ligeramente por delante de Snap. Estaempresa tiene 375 millones de usuarios activos diarios, comparados con los 237,8 millones que Twitter reveló que tenía antes de convertirse de nuevo en una empresa privada. Snap tiene una valoración de mercado de unos 18.000 millones de dólares.

Los ingresos siguen en problemas. Lo cierto es que la valoración es fiel reflejo de una situación muy difícil con una Twitter hasta el cuello de deudas y que ha perdido a buena parte de sus anunciantes. El plan de hacer mucho más importante el modelo de suscripción no cuaja: según The Information, había unos 180.000 suscriptores a Twitter Blue en EEUU a principios de febrero, una cifra alarmantemente corta para el objetivo de Musk.

Pero Twitter (probablemente) no valía 44.000 millones. Cuando Musk hizo su oferta, lo hizo a un precio de 54,20 dólares por acción, un incremento del 54% respecto al precio que tenían antes de que anunciara su participación en la compañía como máximo accionista. Pagó por tanto un sobreprecio importante, pero para algunos analistas la valoración de Twitter antes de que comenzaran esos movimientos rondaba los 20-25.000 millones de dólares. Musk compró caro (a sabiendas), pero no ha logrado de momento redirigir los pasos de la compañía.

