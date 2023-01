Musk cree que en Twitter hay demasiada publicidad. Su solución: pagar una suscripción más cara para evitarla

Nuevo anuncio de calado. Y de nuevo fiel a su estilo: a golpe de tuit, desde su cuenta personal y con comentarios concisos en los que perfila la idea sin entrar en detalles. Elon Musk acaba de avanzar a través de su perfil de Twitter que la plataforma lanzará un modelo de suscripción que permitirá a los usuarios librarse del bombardeo de anuncios. Uno, claro está, con un “precio mayor”.

El mensaje de Musk, lanzado el sábado, confirma los planes de la compañía, pero no es del todo nuevo. A mediados de diciembre de 2022 el magnate ya deslizó —a través de la misma vía y también sin desgranar más detalles— que se planteaba ofrecer un nivel de suscripción libre de publicidad a lo largo de 2023. No llegó a concretar fechas, ni costes. En la misma línea el empresario deslizaba que los suscriptores del nivel Basic Blue verían reducida a la mitad su exposición a la publicidad.

En esta ocasión el anuncio llega precedido de una confesión del aún CEO de la compañía —cargo que aseguró que dejaría en cuanto encuentre un reemplazo—, quien ha reconocido que la publicidad tiene un peso considerable en la red: “Los anuncios son demasiado frecuentes y demasiado grandes en Twitter. En las próximas semanas tomaremos medidas para solucionar ambos problemas”.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads