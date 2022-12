Elon Musk ya tiene fecha para el relanzamiento de Twitter Blue. Y llega con una sorpresa en las tarifas

A la enésima va la vencida. O al menos esa es la consigna que parece querer aplicar Twitter, que acaba de anunciar a través de su perfil oficial un nuevo intento para el lanzamiento de Twitter Blue, el servicio de verificación de pago impulsado por Elon Musk en un intento por rentabilizar la red social. La nueva fecha para su puesta en marcha será inminente: mañana mismo, 12 de diciembre.

Además del día —una incógnita, hasta ahora— la plataforma recién adquirida por Elon Musk ha aportado una pincelada sobre las tarifas: costará 8 dólares mensuales para quienes se suscriban en la web y algo más, 11, para aquellos que lo hagan en iOS, a través de la tienda de apps de Apple. La posibilidad de la doble tarifa se había apuntado hace días tras una filtración de The Information.

En las últimas semanas Musk cargó contra la multinacional de Cupertino por retirar publicidad de la red social y la acusó públicamente de aplicar un “impuesto secreto del 30%” que grava las compras a través de la App Store, tema, el de las tasas, que ya ha ocasionado una más que sonora polémica con Epic Games, desarrolladora de 'Fortnite'. Los roces entre Musk y Apple parecían haberse suavizado sin embargo en los últimos días, tras una visita del magnate a Apple Park.

El anuncio del “relanzamiento” de Twitter Blue se acompaña de un esquema básico con algunas de sus peculiaridades y los servicios que ofrecerá. La plataforma detalla, por ejemplo, que los abonados con un número de teléfono verificado recibirán el check azul una vez sean aprobados y aquellos que se suscriban al servicio de pago disfrutarán de una serie de ventajas en la plataforma, como mayor visibilidad, algo que —destaca Twitter— servirá para “combatir las estafas y spam”,

Otras ventajas pasan por una menor exposición a anuncios —recortada a la mitad, en concreto— o la posibilidad de publicar vídeos más largos. Todos esos pluses se anuncian, eso sí, con la etiqueta “próximamente”, sin aportar más información. Otra de las claves que desliza la compañía es que el abono mensual de ocho dólares podría ser una oferta aplicada durante tiempo limitado.

“Cuando se suscriba, obtendrá Edit Tweet, cargas de vídeo de 1080p, modo lector y una marca de verificación azul, después de que se haya revisado su cuenta”, abunda la firma, que incide en el plan de etiquetas de colores que ya se encargó de anunciar hace días el propio Elon Musk a través de su propio perfil: “Empezaremos a sustituir la etiqueta ‘oficial’ por una marca dorada para las empresas y, más delante en la semana, una marca gris para las cuentas gubernamentales y multilaterales”.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50