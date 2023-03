O pagas o desapareces: Musk confirma que el feed de Twitter cambiará a partir de abril

Twitter se acerca, sin complejos, a esa red social en la que tan solo los usuarios de pago tendrán relevancia. Desde que llegase el servicio de suscripción a Twitter no han sido pocos los cambios que han ido aterrizando. La plantilla ha quedado bajo mínimos, el propio Musk asegura que la red social ya no vale ni la mitad y, tras enlazar polémicas, su principal solución parece poner el foco en los usuarios de pago. No es una buena idea.

O pagas, o tus tuits desaparecen de 'Para ti'. Sin complejos. Musk ha anunciado que, a partir del próximo 15 de abril, tan solo las cuentas verificadas aparecerán en la sección "Para ti". Esta es la sección que abre la posibilidad a descubrir nuevas cuentas, por lo que aquellos usuarios que no paguen tan solo aparecerán en la sección "siguiendo", sin posibilidad de llegar a nuevas personas de forma sencilla.

Tampoco podrás votar en encuestas. Esta no es la única gran restricción que se impone a todos aquellos usuarios que no utilicen Twitter Blue. A partir de dicha fecha, tampoco se podrá participar en encuestas. La función quedará restringida a usuarios de pago.

La excusa de los bots. Como acostumbra, Musk justifica esta decisión alegando que hay bots que se hacen pasar por humanos. "Es la única forma realista de abordar el control de los enjambres de bots de IA avanzados. De lo contrario, es una batalla perdida sin esperanza." Musk lleva meses tratando de perseguir este tema, con el fin de averiguar cuántos bots hay realmente en Twiter.

De momento, Twitter Blue es un fiasco. Con datos de principios de año sobre la mesa, tan solo 180.000 usuarios en Estados Unidos se suscribieron a Twitter Blue, según revelaba The Information. Esta cifra representa el 0,2% de usuarios activos mensualmente en Twitter, y es claramente insuficiente para sanear las maltrechas cuentas de la red social.

El camino a seguir. Estas restricciones no son más que la consecución lógica del plan de Musk para revitalizar Twitter. Ya en febrero se aumentaba el límite de caracteres a 4.000, solo para usuarios de Twitter Blue. También se eliminó la verificación en dos pasos mediante SMS para todos los usuarios que no pagasen, y la última idea es hacer pagar a las empresas por el check dorado.

Twitter ya no es terreno para el que no pague. Desde el 15 de abril la red quedará "cerrada" al apartado 'siguiendo', en el que podremos seguir visualizando los tweets de las personas a las que seguimos, pero 'Para ti' se convertirá en el feudo de todos aquellos usuarios que hayan pagado, sean o no relevantes.

