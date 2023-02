Musk compartirá los ingresos publicitarios con los autores de hilos. Eso sí, solo con los que paguen Twitter Blue

A golpe de tuit desde su cuenta personal, con solo un par de pinceladas, sin ahondar en detalles y con unas cuantas preguntas botando sobre la mesa. Fiel a su estilo, Elon Musk ha anunciado una novedad relevante para un Twitter embarcado en la complicada tarea de equilibrar sus cuentas. El magnate acaba de avanzar que, desde ya, la plataforma compartirá con los creadores los ingresos que genere la publicidad inserta en sus hilos. Todo esto con matices importantes, claro.

“A partir de hoy, Twitter compartirá los ingresos publicitarios con los creadores por los anuncios que aparecen en sus hilos de respuesta”, tecleaba Musk hace unas horas, mensaje que acompaña poco después de una aclaración clave: para optar a esa ventaja, para ser "elegible", explicaba, la cuenta debe estar suscrita a Twitter Blue Verified, servicio que ofrece ciertas ventajas, pero previo paso por caja.

El servicio se presentó de forma oficial hace ya algún tiempo, en 2021, pero el desembarco de Musk al frente de la compañía el otoño pasado marcó un punto de inflexión en su desarrollo. El objetivo: rentabilizar una red que en noviembre perdía, según declaraciones de Musk, cuatro millones de dólares diarios.

Después de complicaciones con el sistema de verificación que llegaron a generar sonadas polémicas por las cuentas fake y obligaron a Twitter a poner el servicio en stand by, el modelo de suscripción de pago ha llegado a España. Un desembarco que ha permitido aclara sus prestaciones y sobre todo costes.

Entre las primeras destacan por ejemplo una mayor promoción de los tuits de las cuentas Blue, que disfrutarán de “prioridad”, una menor exposición a anuncios y la capacidad de publicar vídeos más largos. En cuanto a los costes, la web ofrece un plan anual de 7 euros al mes —84 anuales más IVA— u otro mensual de 8 euros. El precio resulta algo más elevado si se realiza desde un móvil con Android. iOS aún no está disponible, pero en otras regiones también es más costoso.

La nueva opción ayudará a Twitter a compartir con otras plataformas, como YouTube, Instagram o TikTok, si bien el anuncio se hace en un momento complejo para la compañía, con el capítulo de publicidad lejos de sus mejores momentos.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads