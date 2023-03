Twitter no funciona: cómo comprobar si está caído o es un problema tuyo

Vamos a explicarte cómo puedes saber si Twitter no funciona o está caído, y cómo puedes diferenciar los problemas internos que pueda tener la red social a los que tengas tú en tu conexión. Porque a veces dejamos de poder acceder a una web o servicio y no tenemos del todo claro que sea cosa nuestra o de ellos.

Todas las redes sociales pueden tener problemas puntuales y funcionar un poco mal durante unos minutos. Pero a veces simplemente se caen y dejan de funcionar durante un tiempo, y estas caídas hacen que nadie las pueda utilizar. Vamos a decirte cómo saber cuando ha pasado esto.

Cómo comprobar si Twitter está caído

Hay páginas que están especializadas en detectar cuándo se caen los servidores de grandes aplicaciones, y que tienen perfiles de estos servicios para comprobar las caídas. Aquí, los usuarios reportarán cuando les está fallando un servicio, y cuando veas que la curva de informes de fallos de Twitter sube, es porque se ha caído. No eres tú, otros están reportando también fallos.

Un ejemplo lo tienes si entras en el perfil de Twitter en DownDetector, donde puedes ver en tiempo real la cantidad de problemas reportados por los usuarios. Cuanto más pronunciada sea la curva de reportes, más grande será la caída generalmente.

También hay otras páginas alternativas a DownDetector que cumplen igual de bien con su función. Páginas como Is This Service Down u Outage Report tienen también perfiles para comprobar el estado de Twitter. Todas estas páginas analizan el estado de la app en tiempo real, por lo que podrás saber inmediatamente si sus servidores están fallando o no.

Las redes sociales también te ayudan

Por último, también debes saber que otro de los grandes medios para saber que un servicio se ha caído suelen ser las redes sociales. En este caso, lo peculiar es que Twitter suele ser donde se comentan las caídas de otros servicios, por lo que cuando se cae Twitter tampoco hay un lugar de referencia donde hablarlo con los demás.

Puedes probar en redes sociales como Facebook y Mastodon, donde algunos usuarios podrían estar comentándolo, o incluso puedes escribir un mensaje por WhatsApp o Telegram a alguna amistad para saber si a ellos les está funcionando.