Twitter ya permite escribir tuits de 4.000 caracteres (pero sólo para suscriptores de Twitter Blue, claro)

El límite de los 280 caracteres ha definido a la plataforma durante casi una década, era ya parte de la esencia de la red social: contar en pocas líneas algo lo suficientemente interesante para captar la atención de los usuarios (hilos aparte). Sin embargo, un gran grueso de la red social lleva pidiendo durante años que se ampliara el número de caracteres permitidos en cada tuit, algo que la empresa, por fin, ha escuchado. Twitter acaba de anunciar que llegarán los tuits de formato largo. Esta nueva característica permitirá a los usuarios expresarse de una manera más completa rompiendo el límite existente y permitiéndoles escribir hasta 4.000 caracteres por mensaje.

“¿Necesitas más de 280 caracteres para expresarte? Sabemos que muchos de vosotros sí... y aunque nos encanta un buen hilo, a veces solo quieres tuitear todo de una vez. Así que estamos introduciendo tuits más largos", anunciaba la plataforma desde su cuenta oficial de Twitter.

Si bien es un movimiento inteligente para atraer a nuevos usuarios que buscan precisamente poder expresarse con textos más extensos, hay trampa. Al igual que otras características exclusivas de Twitter, como editar mensajes o subir vídeos de 1080p, los tuits largos tampoco estarán disponibles para todos. La plataforma ha implementado esta funcionalidad sólo para suscriptores de Twitter Blue, un servicio adicional de pago que ofrece una marca de verificación azul junto con acceso anticipado a algunas características nuevas.

La forma en cómo se presentarán las nuevas publicaciones largas es la esperable: se mostraran sólo los primeros 280 caracteres y aparecerá un botón de "mostrar más" para leer el resto del mensaje. Si bien solo los suscriptores de Blue pueden publicar tuits largos, todos los usuarios podrán leerlos, citarlos y retuitearlos cuando quieran. Hasta el momento hay pocas restricciones en esta nueva función más allá de que no se pueden guardar como borradores ni programar para enviarlos más tarde.

need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE