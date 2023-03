Musk está dejando la plantilla de Twitter bajo mínimos. La cuestión es cuánta gente necesita para que siga en pie

Si has visto ‘El increíble hombre menguante’, el clásico de 1957 de Jack Arnold, quizás hayas sentido la angustia de comprobar cómo su protagonista, Scottt Carey, pierde y pierde tamaño hasta quedar reducido a una cota microscópica. Más allá de las (des)aventuras que eso le acarrea, a lo largo de toda la película hay una duda que persigue al espectador: ¿Hasta cuándo seguirá encogiendo Carey? ¿Habrá un límite? Desde hace meses en Silicon Valley se mira a Twitter con un interrogante parecido: ¿Cuánto más podrá pasar la tijera Musk por su oficina de RRHH?

¿Cuál es el mínimo con el que puede mantener a flote Twitter?

El runrún de los despidos. Mucho antes de que Musk desembarcara en Twitter, lavabo en brazos y con una amplia sonrisa en los labios, lo habían hecho los rumores sobre los despidos que el magnate aplicaría si llegaba a hacerse con la dirección de la empresa. En octubre de 2022 The Washington Post aseguraba que el multimillonario quería prescindir de nada menos que el 75% de una plantilla de la empresa, que entonces se estimaba en alrededor de 7.500 personas.

Lo cierto es que la gerencia que llevaba por esas fechas la compañía ya se había planteado —según la agencia Reuters— un recorte de 800 millones de dólares en nóminas hasta 2023, lo que a efectos prácticos hubiese equivalido a dejarse por el camino a la cuarta parte de su fuerza laboral. "Hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido", llegó a asumir en noviembre, en pleno proceso de recortes de plantilla, el fundador y exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey.

El tijeretazo que no cesa. Y de los rumores, a los hechos. A finales del año pasado, no mucho después de que Musk hubiera adquirido Twitter por 44.000 millones de dólares, trascendió que la empresa tenía en el punto de mira a 3.700 empleados. Los ceses se habrían comunicado ya esa misma semana, vía email. No serían los únicos. Hace unos días The Information desvelaba un nuevo recorte, de al menos 50 empleados en lo que —asegura el medio estadounidense— supone como mínimo "la octava ronda" de recortes de la era Elon Musk.

España no ha sido ajena. Tampoco grandes mercados, como India. En febrero The Economic Times publicaba que Twitter ha cerrado dos de sus tres oficinas en el país tras prescindir del 90% de los 200 empleados que sumaba hace meses.

Pero… ¿Cuántos empleados tiene Twitter? No resulta fácil concretarlo. El portal Statista señala que a 18 de noviembre de 2022, tras "la oleada de renuncias y despidos masivos" Twitter sumaba 900 empleados, lejos de 7.500 que identificaba en 2021 y bastante por debajo del mínimo anterior de los últimos años, alcanzado en 2013, cuando Statista atribuía a la compañía 2.712 empleados.

La última referencia "oficial" de Twitter se dio el 21 de enero, cuando el propio Musk aseguró que rondaba los 2.300 empleados activos. El dato lo publicó como respuesta a un artículo previo de CNBC que situaba la plantilla en 1.300 personas. Tomando como base la cifra aportada por Musk y el histórico de Statista, Twitter estaría por debajo de la plantilla de 2013. The Wall Street Journal o Financial Times apuntan incluso más abajo, a alrededor de hoy 2.000 trabajadores.

¿Twitter a niveles de 2013? No en todo, claro. En empleados estaría por debajo. Al menos si se toman como referencia las cifras que daba Musk hace un mes y las que manejaban en 2013 Statista y de las que se hacen eco medios como Forbeso The Wall Street Journal. La cosa cambia si examinamos los usuarios.

A finales de 2013, cuando salió a Bolsa, sus responsables aseguraban que la red social sumaba unos 232 millones de usuarios activos. En enero y de nuevo según datos de Statista, Twitter tenía 556 millones, si bien The Washington Post asegura que el número de quienes visitan regularmente la red es inferior: 250 millones. Los resultados fiscales de la compañía recogían en el segundo trimestre del ejercicio pasado que la plataforma tenían 237,8 mDAU (monetizable daily active usage).

¿Funciona igual? He ahí la pregunta clave. ¿Se dejan sentir los recortes en el funcionamiento de Twitter? El monitoreo de Internet NetBlocks muestra que solo en febrero Twitter registró al menos cuatro interrupciones a nivel internacional, casi la mitad que las nueve anotadas durante todo el año pasado. La última es de hace unos días. "Las cosas se romperán más a menudo. Se romperán durante más tiempo", advertía en noviembre Rob Fardon, ingeniero en la compañía.

Si bien los datos de NetBlocks son llamativos lo cierto es que Twitter también padecía problemas técnicos graves antes de los recortes o la llegada de Musk. Hace cerca de tres años, por ejemplo, sufrió un ataque que permitió a los piratas hacerse con varias cuentas, incluidas las de celebridades, como Joe Biden; Barack Obama, Bill Gates o el propio Musk. Ni Dorsey se libró del hackeo de la suya en 2019.

BREAKING: Twitter has around 1,300 employees today, per CNBC, from 7,500 in November. — unusual_whales (@unusual_whales) January 20, 2023

¿Cómo termina la historia? He ahí la otra clave. The Wall Street Journal asegura que en Silicon Valley se contempla con atención a Twitter y el intento de Musk de hacer funcionar la plataforma con apenas una fracción de lo que llegó a ser su plantilla. Al fin y al cabo, su caso puede tener ciertas peculiaridades, pero no es único. A lo largo de los últimos meses otras firmas de la Big Tech, como Google, Meta, Amazon o Microsoft, por citar solo algunas, se han visto obligadas también a aplicar severos recortes de personal tras los años de crecimiento pandémico.

En el caso de la red del pájaro azul el objetivo es rentabilizar una empresa que, según llegó a lamentar Musk, perdía cuatro millones de dólares cada día y durante los últimos meses ha sufrido una "caída masiva de ingresos", con un pinchazo en el flujo publicitario de la plataforma y la pérdida de anunciantes relevantes, lo que ha llevado a la compañía a apostar por su servicio de suscripción de pago, Blue.

¿Fuente de inspiración empresarial? "Esto podría servir de inspiración a muchas otras compañías para mirar dentro de la organización y decir: '¿Cuánto más eficientes podemos llegar a ser?'", explica a TWSJ Thuan Pham, exdirector de tecnología de Uber Technologies Inc y asesor de empresas. "La pregunta es: con el 79% de la mano de obra desaparecida, ¿significa eso que había un 70% de peso muerto?", abunda Brian McCullough, del fondo inversor Ride Home Fund.

"Si demuestra que puede seguir funcionando en su mayor parte, en lo que podría considerarse de forma peyorativa como modo de mantenimiento, creo que muchos directivos se preguntarán si su productos necesitan tanta gente", concluye. Otros, como Jason Goldman, de los primeros ejecutivos de Twitter, incide en que cada etapa puede tener sus propios objetivos: "No está en su fase de hipercrecimiento. Es muy diferente si solo estás tratando de mantener la cosa en marcha"

Imagen de portada: Evan Agostini/AP